仲點論政｜打擊網絡罪案要不遺餘力

仲點論政｜劉仲恒醫生



我們身處互聯網時代，網絡深度融入日常生活。網絡犯罪帶來的影響極其深遠，其危害堪比污染我們呼吸的空氣、飲用的水源。



網絡罪案類型繁多，新聞時有報道，不法分子透過技術手段非法控制、加密、竊取企業敏感數據與系統，藉勒索軟件要脅索財，已成企業及政府首要網安威脅之一。筆者參閱英國政府報告，當地企業處理單一重大網絡攻擊平均開支達 19.5 萬英鎊，全國機構每年網絡犯罪經濟損失高達 147 億英鎊。不少中小企承擔修復成本之餘，還要承受業務停擺損失，往往留下難以修復的打擊。

商業社會講求時間即金錢，企業一旦遇襲，營運便全面停擺。不論是勒索軟件鎖死系統抑或系統遭入侵，正常業務均無法開展。停運階段亦是網絡攻擊成本最高的環節：企業仍需支付薪金、租金及各項營運開支，卻毫無營業進賬。以英國數據為參考，去年遇襲企業當中，5%表示業務中斷直接帶來營收、股價損失。

網絡罪案事後尚有不少「手尾」待處理。受襲系統須展開復原工序方可恢復營運，當中包括聘請外部專家追查入侵路徑、清理受損系統、透過備份還原數據等耗費金錢與時間的工作，連帶損害客戶信心與企業商譽。可見網絡罪案足以對經濟造成致命衝擊。

早前本港警務部門主辦國際刑警組織網絡罪案專家組實體會議，主題為「打擊網絡罪案產業化」，旨在加強跨國情報互通與執法合作，應對各類網絡不法行為。香港金融體系依托穩妥網絡運作，一旦遭遇網絡攻擊，整體經濟將陷入停滯，後患無窮。故此打擊網絡犯罪務必不遺餘力、絕不手軟；守護關鍵網絡基建、機密數據，方能避免重大經濟損失，維持投資者與社會大眾對數碼系統的信任。

現於中國太空站執行任務的黎家盈，是首位進駐太空的香港太空人。投身航天前，她曾任警司，亦是資訊科技專家；學士、碩士階段主攻密碼學，博士論文研究網絡侵權及電腦法證。身為港人光榮，我們更不容網絡安全出現疏漏，令其蒙羞。網絡作為現代生活核心，容不得半分差錯。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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