來稿｜以151所大學數據為鏡　照出高等教育可持續發展的時代使命

來稿作者：盧永鴻教授



在氣候變化、貧富懸殊、社會不平等等全球性挑戰日益嚴峻的背景下，國際社會對大學的期許，早已超越單純的知識生產。聯合國教科文組織指出，可持續發展教育既是可持續發展的重要目標，更是實現所有其他可持續發展目標的重要推動力。然而，理念的共識，未必等同於實踐的一致，全球各地院校在可持續發展上的實際表現，究竟如何？



首創VPI框架量化全球百五所院校表現

要回答這個問題，需要的不只是個別院校的自我評估，而是一套跨地區、可比較的系統性數據。是次發布全港首個有系統的全球「大學可持續發展指數」（University Sustainability Index，簡稱USI），是由香港中文大學社會科學院主導，並由筆者帶領中大公共政策研究中心及商業可持續發展中心負責執行，透過比較全球151所大學的可持續發展表現，以數據呈現各地院校在理念、實踐至影響等各層面的現況，希望為全球高等教育提供可參考的客觀基準。

「大學可持續發展指數」採用「價值—過程—影響」（Value-Process-Impact，簡稱VPI）框架（當中「過程」層面再分為「管理」與「實踐」兩個細項）以數據量化全球151所院校在七大持份者範疇的大學社會責任實踐表現，當中包括學生、員工、社區、環境、政府／資助機構、同儕院校及供應商，並基於各院校公開發布的可持續發展／ESG報告、網頁及年報作出評估。

大洋洲領先而北美墊底的地域差異

結果顯示，全球大學在可持續發展的「價值」及「管理」層面表現相對出色，然而，將願景落實至實踐並發揮具體影響力，仍是各院校有待深化的方向。就整體分數而言，大洋洲院校平均分數最高，其次為歐洲及亞洲，北美洲則排名最低。在「價值」及「管理」層面，大洋洲及歐洲表現領先於其他地區，但在「影響」層面，全球整體表現偏弱，北美洲尤為明顯，亞洲則相對較佳。

從評級分布來看，數據所呈現的結果更為具體。研究將151所院校按總分分為六個等級：「全球標竿」（Global Icon，滿分100獲90分或以上）、「影響力領袖」（Impact Leader，80至89分）、「卓越實踐者」（Model Achiever，70至79分）、「積極倡導者」（Proactive Advocate，60至69分）、「致力夥伴」（Committed Partner，50至59分），以及「新興響應者」（Emerging Follower，50分以下）。

逾半院校仍處早期階段折射影響力不足

2025年度的結果顯示，當前各指數內尚無任何大學達到最高級別「全球標竿」，但仍有19所院校達到「影響力領袖」或「卓越實踐者」級別，49所院校被評為「積極倡導者」及「致力夥伴」，逾半數的院校為「新興響應者」。數據反映大學社會責任的整體實踐，對於全球院校而言，仍處於持續發展的早期階段，理念的建立雖已取得一定成果，但將承諾轉化為可衡量的社會影響，仍是各院校共同面對的深層課題。

大學社會責任的價值觀念推動，現階段在全球高等教育界已初步成形，下一步更需要關注的，是大學的具體實踐能否真正帶來各持份者的實質改變。換言之，影響力的轉化和實現，才是衡量大學社會責任成效的核心所在。

三重認證機制審視AI時代數據治理

在人工智能時代，數據的管理與運用已成為各界關注的重點。展望未來，研究團隊將持續追蹤各院校在數據披露與治理上是否逐漸改善，以及審視影響力是否逐漸形成。與此同時，各地區之間的表現差異，亦值得持續觀察，這些差異究竟會隨時間逐漸擴大，還是趨向一致，將是未來評估的重要一環。

在是次研究中，中大團隊採取盡職調查措施，以電郵邀請各院校填寫問卷，並邀請相關大學確認公開資料的準確性及作出補充；個別院校的初步評估分數計算後，由國際認證機構SGS HK作出抽樣檢查；所有評估分數和排名結果，均經國際顧問委員會審視。各院校的評估分數，乃根據其公開發布的可持續發展及社會責任相關資料，以VPI評估模型計算所得，指數的精確度，有賴於各院校公開資料的充分性與準確性。

為擴大大學可持續發展的跨地域合作，並持續提升研究的影響力，研究項目設有國際顧問委員會，成員涵蓋亞太、歐洲、北美洲等地多位資深學者，職能包括對研究方法、數據及結論進行審核並提出改進建議，同時擔任研究團隊與各院校持份者之間的橋樑，協助聯繫可持續發展部門參與數據收集。

以數據為鏡照亮高等教育的時代使命

研究團隊亦將舉辦首屆大學社會責任及可持續發展論壇，邀請來自全球的相關持份者，透過主題演講及研討會等形式，分享實踐經驗與研究結果，推動全球大學的可持續發展協作。「大學可持續發展指數」將每年更新，持續追蹤各院校的進程。

當全球大學得以在同一框架下相互比較，可持續發展便不再只是年報中的一個章節，而是一項有數據為證、可供院校自我檢視的實質承諾。高等教育的使命，從來不止於培育學者，更在於培育能夠回應時代挑戰的人才，以及能夠推動社會進步的學術機構。大學可持續發展指數的初心，正是希望以數據為鏡，讓世界各地的大學得以清晰定位自身在可持續發展路徑上的現況，從而在前行之路上走得更遠，為社會作出更多貢獻。

作者盧永鴻教授香港中文大學公共政策研究中心主任。



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