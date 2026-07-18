立法會議員．鄭泳舜｜把握盛事連場契機　釋放體育產業發展潛能

來稿作者：鄭泳舜議員



這陣子，世界盃激戰連場，不少市民捱夜睇波，商場食肆逼滿吶喊的球迷，連帶體育用品店生意亦水漲船高，相關消費熱潮席捲全港。儘管決賽周將告落幕，但這股體育狂熱料不會隨之降溫，因本港下周將首度迎來世界劍擊錦標賽、下月初啟德主場館再會上演連場足球盛會，加上11月世界羽毛球公開錦標賽等，預計未來半年在港舉辦的大型賽事可吸引多達二十萬人次觀賽。然而，值得深思的是，如何將這股來得快、去得也快的「盛事熱潮」，更好地以產業化方式轉化，使之成為源源不絕的經濟新動力。



作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，告別劏房行動召集人。（夏家朗攝）

筆者一直認為，現時本港體育產業的商業潛力尚未完全釋放，產業價值鏈的延伸與深化仍有頗大提升空間。適逢特區政府正就首份五年規劃進行諮詢，近期民建聯亦着手制定《香港體育產業五年規劃》，筆者從三個層面提出深化建議，配合政府整體諮詢。

第一，強化「票尾經濟」，延續消費動能。事實上，近來香港在舉辦大型體育活動時，推動「票尾經濟」已略具雛形。例如九龍城區食肆於「香港國際七人欖球賽」期間，提供憑票尾享餐飲折扣及免費泊車服務，成功引導觀眾於賽後留在區內消費；西九文化區管理局亦自今年初起，推出多項憑票兌換的專屬禮遇，如與指定票務平台合作，持有M+門票即可獲贈西九渡輪單程船票。這些做法皆有助於延長觀眾的停留時間，帶動周邊商戶受益，將賽事熱潮轉化為更長遠的經濟價值。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日也預告，旅發局將趁着8月舉辦「香港足球盛會2026」、《CATS》音樂劇等大型盛事，主動聯乘不同地區商戶推出新一輪的票尾優惠。我們可進一步把握未來數月盛事連場的契機，由政府與旅發局牽頭，鼓勵全港食肆、零售商戶推出更為針對性的票尾優惠，將優惠有效期延伸至賽事前後一個月，以拉長消費鏈。

放眼國際，這種以門票帶動周邊消費的模式已發展得相當成熟，內地的「票根經濟」更是值得參考，一張門票平均可帶動一點五至兩倍的二次消費。北京國際電影節期間創造了數以百億計的經濟效益，上海市亦推出「票根經濟」聯動消費機制，訪客凡於指定平台購買熱門演唱會、文藝演出或體育賽事門票，即可於支付寶領取專屬的「上海票根碼」，在演出當日及前後各三天內，前往指定餐廳、酒店及商場消費。香港完全有條件借鏡，建立如「盛事通」般的數碼平台，整合優惠資訊，讓旅客及本港市民能一機在手，盡享優惠，同時利用大數據分析用戶的盛事門票類型，以及智能推薦相關的周邊體育體驗或服務，做到精準營銷。

第二，扶助體育中小企，發揮「體育+」協同效應。 隨着香港體育發展漸見蓬勃，加上啟德體育園的落成，體育界近年催生了不少中小企，惟這些正處於萌芽階段的初創企業，往往缺乏資金與門路，與其他行業的聯動亦顯得薄弱。若只靠單打獨鬥，實在難以突破瓶頸。要壯大體育產業，必須充分發展體育與旅遊、零售、科技、酒店等行業的協同效應，形成「體育+」的跨業態增值模式，方能拓寬收入來源，提升整體產業價值。

香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，因此我們建議香港制定針對性政策，吸引海內外體育龍頭企業落戶香港，以及吸引國際性體育組織在港設立區域總部，由此激活香港體育產業市場。與此同時，政府應做好「超級聯繫人」角色，定期組織考察團，帶領本地體育品牌進軍大灣區及東盟市場。長遠而言，為體育產業中小企設立專項融資擔保，鼓勵銀行提供優惠利率貸款，才能讓有潛質的體育科技或賽事管理公司有足夠資金研發和發展，打破融資困難的瓶頸。

第三，培養本地體育文化，釋放內需潛力。推動體育產業的可持續發展，不能僅依賴外來旅客的盛事消費，也要深耕本地市場，培養市民做運動和欣賞賽事的恒常習慣。為此，我們建議推出針對性「體育健康消費計劃」，資助市民，尤其是年輕人及長者參與本地體育會所舉辦的體育比賽，如馬拉松、游泳、三項鐵人等賽事，或購置運動裝備，除可刺激體育消費市場，培養市民健康生活習慣，長遠有助減輕政府醫療負擔。當局亦可考慮設立「本地體育賽事觀賞計劃」，每年向全港中小學生及其家長派發定額「本地賽事觀賞券」，專項用於購買指定本地體育賽事門票，如港超聯、甲一籃球聯賽、本地排球聯賽等，助本地體壇建立穩固的觀眾基礎。

面對全球體育產業快速轉型，香港憑藉國際化優勢、完善基建及大灣區腹地，具備成為亞洲體育產業新引擎的獨特條件。透過強化「票尾經濟」、扶助體育中小企，以及釋放內需潛力，培養本地體育文化，體育盛事不僅帶來精彩賽事，更能以產業方向發展，帶動旅遊、零售、科技及經濟協同發展，逐步成為本港優勢產業之一，進一步鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。實現這一願景，需要政府、體育界、商界及市民共同努力，把握當前契機，推動體育產業化，讓香港可以釋放這股巨大潛力。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員、型體育活動事務委員會副主席。



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