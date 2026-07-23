來稿｜完善性侵兒童案件審訊制度（下）：法律需兼顧公義與善意

來稿作者：楊樂思



《強制舉報虐待兒童條例》生效後，或有更多涉及兒童性侵犯的個案出現。近日特區政府正就「完善性罪行法例」展開為期一個月的公眾諮詢，為檢視相關制度提供了契機。筆者在《來稿｜完善性侵兒童案件審訊制度（上）：別讓司法成為二次傷害》中，從刑事罪行框架和創傷證據進行分析。看見問題只是第一步，若要真正減少受害兒童在司法過程中的二次傷害，同時維持公平審訊，制度上仍需要更具體的安排。



借鑑經驗優化作供安排

目前的預錄主問證供和電視直播盤問機制是一個重要起步點，但存在明顯限制。在長期性侵案件中，兒童多數仍要在審訊日接受即時盤問。面對長期性侵常見的「記憶碎片化」和「延遲披露」，現行制度距離一套更能顧及創傷經驗、盡量避免再次傷害的安排，仍有一段顯著距離。

英格蘭及威爾斯《1999年〈青年司法及刑事證據法〉》第28條容許合資格的兒童或脆弱證人，提早在法官監督下完成錄影盤問，之後再在審訊時播放片段。這樣受害人多數毋須在審訊時親身作供，法庭也可在受害者記憶仍較清晰時完成盤問。相關評估顯示，這種做法與傳統做法相比，整體定罪率相若，而且不會打破控辯雙方的權力平衡，更可減少重複作供帶來的壓力 。對香港可以於部分案件試行，並由法官把關補充盤問的機制。

讓調查及審訊顧及創傷

單靠調整證據形式不足以解決問題，受害者在調查及上庭過程中被「二次傷害」，往往與提問方式以及程序設計有關。 警方及檢控人員應接受系統性培訓，學習如何顧及創傷經驗，避免兒童在調查階段情緒仍未穩定時，追問最具衝擊性的細節，並應更多採用開放式、非責備性的提問方式。 美國伊利諾州就要求新入職警員在宣誓前，必須完成相關培訓。

除盤問安排外，制度支援同樣重要。英國設有獨立性暴力支援人員，在整個刑事程序中提供保密支援，協助受害者了解權利和程序，而紐西蘭奧克蘭與旺阿雷則設有性暴力專門法庭，由專責個案經理協調程序，並配合顧及創傷經驗的審訊，減低受害者面對法律程序時所承受的壓力。

這些經驗對香港而言，除檢視法律條文外，亦有需要同步強化前線培訓、程序設計和支援配套。這不單涉及加強前線警員、醫護、檢控官和法官的相關培訓，也包括進一步發展更多「一站式」危機支援中心，把輔導、法律支援和法醫檢驗整合，減少受害人在不同程序之間反覆奔走和重述經歷， 從制度層面減少二次傷害。

條文應落實誘識行為規管

很多兒童性侵案件的核心不只是單一的性行為，而是成年人以教師、教練、宗教領袖、親屬或照顧者等身分，長期利用信任、依附和權威誘導和操控兒童。今次諮詢文件亦建議新設「性誘識」（sexual grooming）罪行，針對部分施虐者先透過互聯網或其他渠道結識兒童，刻意建立信任，再在見面時作出性侵犯。這類罪行框架的作用是及早介入阻止施虐者展開剝削，而不是等到實際侵犯已經發生才處理 。

下一步不只是要否增訂罪名，更關鍵的是如何清楚界定哪些關係屬「受信任地位」、哪些行為構成誘導或濫用。 只有將條文寫得清楚，並且切合實際情況，法律才能發揮保護作用，也有助公眾理解相關行為界線，發揮一定的教育作用。

完善兒童性罪行審訊制度，並不是要削弱「疑點利益歸於被告」，而是在堅守公平審訊的前提下，把創傷對記憶與作供能力的影響納入法律框架之中，並以更合乎兒童發展需要的方式設計制度。今天面對的不只是更多被看見的個案，更是一次重新設計制度的機會。而香港需要的，是一套既能減少二次傷害，又能充分保障被告公平審訊權利的法律框架。

作者楊樂思現從事公共政策研究工作。



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