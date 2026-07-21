楊莉珊｜全體立法會議員上京研修——不是去打卡，學做「能幹者」

來稿作者：楊莉珊



7月19日清晨，立法會主席李慧琼率全體議員從香港國際機場啟程赴京，展開為期一周的國家事務研修考察。這是香港回歸以來首次全體議員集體進京研修——「首次」二字，本身就是份量。



遲到三十年的必修課

這不是一次普通的參訪或觀光，而是一堂關乎香港未來五年乃至更長周期發展方向的「必修課」。當議員們走進中央港澳辦、坐在專題講座課堂、踏進航太航空與人工智慧產業一線時，他們帶回來的，將不只是筆記與照片，更是影響香港下一階段立法品質、政策對接精度與治理格局的關鍵素材。

這固然是遲到的必修課，卻也發生在恰逢其時的節點。說它「遲到」，是因為回歸近30年來，香港立法機關始終缺乏一次系統性、全員覆蓋的國家事務研修安排。過去議員的國情認知，往往零散地來自個別訪問、短期交流或書本資料，很難形成對國家治理體系、發展戰略與法治邏輯完整把握。

說它「恰逢其時」，是因為此刻的香港正站在三個關鍵節點的交匯處：首份五年規劃編制進入衝刺期、北部都會區從規劃走向全面施工、國家「十五五」規劃正式啟動實施。此次研修的課程設計本身，就是對這三個節點的精准回應。從國家指導思想、五年規劃制定邏輯、國際地緣政治格局，到國家安全、法律體系、數字中國建設；從航太航空、人工智慧、資訊技術等新質生產力產業實地考察，到中共奮鬥歷程、全國人大立法過程、基層治理經驗——課程既重「頂層設計」，也重「一線實踐」，既補理論短板，也補認知盲區。

議員赴京不是為打卡

這種安排清楚傳遞了一個信號：議員赴京不是為了「打卡」，而是要真正把國家發展的邏輯鏈條、決策路徑與治理經驗學懂弄通。

為什麼需要為「五年規劃」補位？香港首個經濟和社會發展五年規劃（2026—2030）的公眾諮詢已於6月15日正式啟動，諮詢期至8月14日，涵蓋加快北部都會區建設、經濟金融貿易、創新科技產業、民生社會發展、區域合作、綠色生活等六大範疇。這份規劃對香港的意義，遠不止於一份文件——它是香港從「積極不干預」的年度施政模式，轉向中長期戰略性規劃治理的歷史性跨越，是香港主動把自身發展嵌入國家坐標系的制度性舉措。

立法會此前已透過與特區政府建立的協同研究及意見收集機制，就首個五年規劃編制了專題研究及民意收集報告，並提交行政長官研究。但研究的深度，取決於議員對國家戰略的理解深度。此次赴京研修，恰好能在三個層面為五年規劃編制「補位」：

一是戰略對齊。​親身瞭解國家「十五五」規劃的編制邏輯、指標體系與重點部署，有助議員判斷香港規劃中哪些領域需要重點對接、哪些指標需要參照國家標準設計。

二是產業對標。實地考察人工智慧、航太航空、資訊技術等新質生產力領域，能讓議員直觀看到國家在新賽道的佈局與成就，反觀香港在創科產業、先進製造、數位經濟上的差距與空間，為五年規劃中「創新科技和產業發展」章節提供真實參照。

三是治理借鑒。​瞭解內地基層治理、公共服務、歷史文化保育的經驗，對香港解決住房、安老、醫療、教育等民生痛點有直接啟發——這些恰恰也是五年規劃中「民生及社會發展」部分的重點。

國家視野加持北區發展

另一個急需「國家視野」加持的議題，是北部都會區。7月3日，《北部都會區發展條例草案》刊憲，7月8日已在立法會首讀及二讀，政府爭取年內通過。這部法案的戰略意義，在於它是香港對接國家「十五五」規劃、深度參與大灣區建設的關鍵法治支撐。「十五五」規劃明確支援加快北都建設，而北都立法確立的「主體法例+附屬法例」彈性架構、地理專屬性、「因區施法」的差異化監管模式，本身就是香港法治框架內的制度創新實驗。

法案涵蓋六大範疇：簡化城市規劃程式、加快支付收地補償、促進工程創新及提質、簡化建築噪音許可證程式、便利及規管跨境要素流動、為指定地區成立法定機構。其中第五項「便利及規管跨境要素流動」尤其關鍵——涵蓋人員、貨物、資料、資金四大流動，直接關係港深創科園的人員跨境安排、生物樣本與機器設備的流動、資料跨境傳輸等實操細節。

這些細節的審議，需要議員既懂香港法律、又懂國家戰略佈局，更需要對中國式現代化發展脈絡有清醒認知。議員在北京研修期間對國家治理體系、立法邏輯、跨境協作機制的深入理解，將直接提升條例審議的品質。此次研修不是「立法會抽空去上課」，而是立法工作在關鍵節點上的「前置補給」。一周的課堂與考察，很可能直接決定隨後數月在北都條例、五年規劃、各項民生法案上的審議品質與對接精度。

學好真功夫切實幹成事

置於更大的治理圖景中看，此次研修是香港從「由亂到治」走向「由治及興」進程中的標誌性切片。

2025年12月完成的第八屆立法會選舉，90名議員全部依法產生，地方選區投票率31.9%，選委會界別投票率高達99.45%，新選制的優越性得到充分驗證。選舉制度完善了，「愛國者治港」原則落到了實處，但這只是底線——真正檢驗新制度的不是「不出亂子」，而是「能不能幹成事」。

研修本身不難，難的是成果轉化。議員們在北京聽取的每一場講座、參觀的每一個園區、參與的每一次座談，能不能轉化成法案裏的具體條款、監督問詢裏的專業水準、選區裏的政策解釋能力？能不能讓普通市民感受到「議會真的變了」？這才是衡量這次研修成敗的真正尺規。

另一個值得觀察的點是敘事能力。議員作為特區重要公職人員和社會中堅力量，理應擔當「橋樑紐帶」，把真實、立體、全面的國家發展態勢帶回香港。但這恰恰是香港管治團隊長期以來的短板——說得硬、未必說得進市民心裏。國家的發展成就擺在那裏，如何把它翻譯成香港市民聽得懂、有共鳴的語言，是議員們回來之後必須練好的功夫。

研修的起點在北京，終點必須在香港。一周的課堂如果只停留在「開了眼界」，那這次歷史性之行就浪費了；只有當議員把所見所聞轉化為法案條款、政策解釋和社區對話，這次研修才算真正完成了它的使命。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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