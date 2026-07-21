來稿｜2026世界盃是面「照妖鏡」

來稿作者：高松傑



2026年美加墨世界盃落幕，由西班牙擊敗阿根廷奪冠。回顧本屆賽事，場外的混亂劇情遠比場內精彩。這屆世界盃儼然成為一面照妖鏡，從天價門票到資本主導的轉播格局，從權力干預賽事規則到政治綁架體育競技，從賽後街頭騷亂到東道主公然歧視參賽隊，一樁樁亂象接連上演，照出西方社會的秩序裂痕。當我們把目光從這片狼藉中移開，回望身後的中國，那份被我們習以為常的安穩與秩序，此刻顯得格外珍貴。



天價門票：資本狂歡下的球迷悲歌

先說門票。本屆世界盃票價屢創歷史新高，普通球迷觀賽門檻被大幅抬高，黃牛轉售市場更是異常火熱。據RMC Sport統計，本屆決賽門票官方定價最低檔為800美元，而二級轉售市場的均價已達11,117美元，部分稀缺席位掛牌價甚至高達200萬美元，較官方原價溢價數百倍。熱門淘汰賽場次的二手票普遍溢價三至十倍，一張普通區域門票動輒數千美元，對於普通球迷而言，親臨現場觀賽早已成為遙不可及的奢侈品。

如果說門票是把多數球迷擋在場外，那麼轉播權的商業化操作，則進一步壓縮了大眾免費觀賽的空間。本屆世界盃北美地區轉播權費用再創新高，多家媒體巨頭為爭奪獨家播映權競相抬價，最終成本大量轉嫁給普通觀眾。部分地區球迷需要額外訂購昂貴的體育付費套餐，甚至單場付費才能觀看焦點賽事，在多國引發消費者抗議，怒斥「足球正在被資本從普通人手中奪走」。

當一場標榜「全民共享」的體育盛事，從現場觀賽到居家收看都被貼上昂貴的價格標籤，當真正熱愛足球的人被價格層層篩選在外，看台上坐滿的是贊助商代表和商業客戶，屏幕前觀眾還要被層層收費，足球的大眾屬性早已被資本稀釋。西方主辦方和媒體巨頭口中的「普惠」與「公平」，在商業利益面前不堪一擊。原來，「人民」在他們眼中，不過是門票經濟和轉播生意的消費符號罷了。

特朗普干預：權力凌駕規則的活標本

如果說天價門票和轉播費是資本在收割足球，那麼特朗普的所作所為，則是權力在踐踏賽事規則。本屆世界盃期間，特朗普高調承認自己曾親自致電國際足協（FIFA）主席恩芬天奴，要求覆核美國隊前鋒巴洛貢在1/16決賽中領到的紅牌。令人震驚的是，按照規則本應自動停賽一場的巴洛貢，最終被國際足協裁定「禁賽緩期一年執行」，得以順利出戰隨後的1/8決賽，成為1970年紅黃牌制度引入以來，首位染紅後仍能繼續參賽的球員。

一通總統電話，就能讓球場上的紀律處罰開出特例，讓規則為權力讓路。足球場上尚且如此，其他領域還有什麼規矩是不能被權力鬆動的？更諷刺的是，恩芬天奴其後確認，特朗普將登上決賽頒獎台，與他一同向奪冠球隊頒發大力神盃。一個公然干預賽事紀律、踐踏規則尊嚴的人，不僅沒有受到任何制裁，反而被奉為頒獎禮的座上賓。這種操作，把西方世界掛在嘴邊的「程序正義」、「規則至上」那塊金字招牌，砸得粉碎。原來，規則在他們手中不過是一把橡皮尺，量別人的時候繃得筆直，量自己的時候隨意彎曲。

政治掛帥：民粹當道掀起英阿大戰

特朗普的干預是個人層面的權力越界，而英格蘭對阿根廷的四強賽，則是國家層面的政治綁架。半決賽開賽前，阿根廷副總統比利亞魯埃爾在社交媒體公開發文，將英格蘭稱為「篡位者」和「海盜」，把福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）的領土爭端直接綁定賽事，聲稱這場比賽「不只是一場普通比賽」，背後關乎主權與歷史記憶。

當政客把足球當成民粹動員的工具，當歷史仇恨被刻意注入體育競技，所謂的「文明觀賽」便淪為自欺欺人的口號。政客一句話，足球便從純粹的競技變了味，被塗抹上滿屏的政治油彩。而這種操作的惡果，最終由普通球迷來承擔——賽後英國本土多個球迷聚集區出現對立衝突，有阿根廷球迷被大量英格蘭球迷圍堵，場面一度緊張，最終需警方介入維持秩序。一邊用歷史議題激化對立，一邊放任街頭情緒宣洩，這種雙標做派，把某些人骨子裏的傲慢暴露得乾乾淨淨。

治安混亂：法國煙花變成襲警武器

如果說英格蘭的問題是政治綁架足球，那法國的表現則徹底撕下了「優雅文明」的標籤。準決賽法國隊以0比2敗給西班牙後，包括首都巴黎在內的多個城市迅速陷入混亂。據法國警方通報，巴黎一地就有141人被捕，里昂等地也有數十人被拘，合計超過160人涉案。被捕者多數涉嫌向執法人員和應急部門人員發射煙花彈、焚燒公共設施、襲擊維安警力。

煙花在人類文明中本是喜慶與歡樂的象徵，在這一刻卻淪為襲擊他人的武器。街頭變成戰場，火光與爆炸聲取代了歡呼與掌聲。那些平時最愛給別國貼「安全風險」標籤的西方媒體，面對自家後院火光沖天，除了幾句輕描淡寫的報道，集體陷入了尷尬的沉默。原來，他們口中「優雅的秩序」，在輸掉一場球賽面前便土崩瓦解；他們筆下批評別國的標準，輪到自己頭上便悄然隱身。

欺凌伊朗：東道主不公道的活教材

如果說法國的混亂是輸波之後的自我失控，那伊朗隊的遭遇，則是東道主美國親手導演的一齣打壓鬧劇。2026年美加墨世界盃期間，伊朗足協與球隊多次強烈抗議其遭遇的「不公待遇」，相關指控均有事實依據。

其一，代表團成員遭拒簽。美國作為東道主，拒絕向伊朗代表團11至15名核心成員發放簽證，包括足協高層、戰術分析師、後勤管理人員在內，導致球隊運轉團隊嚴重缺位。其二，球迷觀賽權利被剝奪。開賽前美國單方面收回分配給伊朗足協的官方門票配額，加之對伊朗公民的旅行限制，導致伊朗球迷幾乎無法到場為球隊助威，球隊賽事近乎在「無主場球迷」的環境下進行。其三，強制跨境通勤備戰。伊朗隊被要求只能比賽前一天入境美國，賽後當天必須立即離境，不得在美國境內過夜，球隊只能將大本營設在墨西哥邊境城市蒂華納，每場比賽都要長途跨境往返，備戰節奏與球員恢復被嚴重打亂。

不讓你的工作團隊進來，不讓你的球迷進場，踢完了還要當天驅逐出境——這不是體育競技，這是主場霸凌。這恰恰暴露了西方世界最令人不齒的雙標嘴臉：他們一邊高喊「體育無關政治」，一邊卻動用簽證武器、球迷禁令、行程限制等一切盤外招，對不合自己心意的國家極盡刁難之能事；一邊要求全世界遵守「規則」，一邊自己卻在規則的掩護下為所欲為。說穿了，他們手中的「公平競技」，不過是一根專門用來敲打別人的棍子。

聯署鬧劇：引發數百萬人情緒宣洩

場外鬧劇還不止於此。一份要求取消阿根廷世界盃參賽資格的線上請願書，在網上快速傳播，網站顯示簽名人數突破500萬。請願書聲稱「國際足協和裁判偏袒美斯和阿根廷，冠軍早已內定，其他國家還有什麼機會？把阿根廷踢出世界盃」，引發大範圍討論。

但值得注意的是，該請願網站無需實名認證、可重複投票，甚至存在刷票空間，數據真實性廣受質疑，國際足協也從未對此作出任何回應。即便如此，這場鬧劇依然暴露出深層問題，輸了球不從自身技戰術找原因，不檢討球隊的訓練與表現，反而聯署要求把贏家踢走——這種輸打贏要的邏輯，硬生生把世界盃變成一場情緒宣洩的鬧劇。競技體育講求規則與公平，勝敗乃兵家常事，輸得起是運動員的基本素養，也是觀眾的基本風度。當數百萬人集體陷入「我輸了就是有黑幕」的思維定式，暴露的不只是某些社會的氣量狹小，更是對規則精神的深層蔑視。

中國元素：深度參與賽事展現實力

國足雖未能踏上本屆世界盃決賽周的賽場，但中國元素在本屆賽事中卻無處不在，以另一種方式參與這場全球盛會。

中國裁判組亮相世界盃賽場，馬寧擔任小組賽主裁判，成為時隔24年再度主哨世界盃的中國裁判；傅明擔任7場比賽的視頻助理裁判，是首位在世界盃執法VAR的中國裁判；周飛則以助理裁判身份登場，三人合力創下多項中國裁判歷史紀錄，以專業執法獲得國際足協認可。中國企業深度參與賽事運營，從場館周邊的紀念品、球迷周邊到賽事配套設施，大量「中國製造」遍佈賽場內外；中國贊助商也出現在場邊廣告牌中，成為賽事商業體系的重要組成部分。

一個國家的綜合實力與文明程度，不必然繫於一支球隊的勝負。國足缺席，中國的製造能力、技術服務、專業人才依然可以在世界盃的舞台上從容亮相。這種潤物無聲的參與，本身就是一張有說服力的國家名片。

中國之治：秩序與安全感的日常

上述種種，天價門票剝削球迷、轉播費層層收割、權力干預踐踏規則、政治仇恨綁架賽事、治安失控街頭淪陷、主場霸凌打壓伊朗、聯署鬧劇漠視規則——這一樁樁、一件件，共同勾勒出一幅西方社會秩序脆弱的全景圖。而這面鏡子的另一側，照出的是中國那份無聲卻篤定的安全感。

在中國，深夜出門食宵夜不必左顧右盼，這是每一個普通人都能體會到的日常；大型賽事散場後，地鐵依然井然有序，人流疏導高效順暢，這是城市治理的基本功；城市街道不會因為一場球賽的輸贏就變成情緒發洩場，這是整個社會對規則與秩序的集體信仰。

這份安全感從來不是理所當然。它來自基層治理的韌性，來自公共安全體系的嚴密，來自法治觀念的深入人心，更來自每一個普通人對秩序的自覺維護。當某些國家為了一場球賽就警力捉襟見肘，當煙花在他們的街頭淪為襲警的武器，中國的煙花依然是節慶的點綴、是歡樂的象徵；當特朗普一通電話就能改寫紀律處罰、還能站在頒獎台上，中國的法治底線不容任何權力凌駕於規則之上；當美國可以利用簽證和主場之便肆意打壓參賽國，中國的待客之道是向世界敞開大門、一視同仁。

中國的這份安全感，不喧嘩，卻篤定有力；不張揚，卻無處不在。它藏在凌晨街頭那盞長明的路燈下，藏在地鐵站裏井然有序的人流中，藏在每一個平凡日子裏的煙火氣息裏。

世界盃賽場有輸贏，但社會治理的考場上沒有僥倖。四年一度的足球盛事已經落幕，但一個社會能不能讓人民安心出行、放心生活、自由表達而不失秩序，能不能守住規則的尊嚴不讓權力隨意踐踏，這場考驗永遠在進行。西方那齣混亂連續劇恐怕還會繼續更新——特朗普的那通電話、法國的煙花、伊朗被差別對待的遭遇、網上的聯署鬧劇，大概都只是下一季的預告片。而中國的煙火人間，始終安穩如常。國足雖然缺席賽場，但中國的秩序、中國的法治、中國的文明、中國的力量，早已在另一個賽道上從容登場。這份秩序與安全感，不喧嘩，不張揚，卻重如千鈞。球賽終場哨吹響了，中國的這份安全感，沒有散場。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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