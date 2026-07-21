來稿｜打破「唯學位論」——讓多元出路不再是口號

來稿作者：劉建誠博士



2026年中學文憑試（DSE）剛剛放榜，全城目光再次聚焦於這批年輕人的成績單上。今年誕生了破紀錄的24名狀元，社會固然為他們的卓越成就喝采；但我們更應將視線投向那數以萬計、成績或許未如理想，卻同樣正為前路徬徨的莘莘學子。青協近日公布的調查顯示，近四成六的應屆考生面對高水平的放榜壓力，更有近七成受訪者擔憂個人競爭力不足。這份數據猶如一面鏡子，折射出新一代青年在AI時代與經濟轉型下的深層焦慮。



單一升學賽道已落後時代

傳統上，社會往往將「考入八大」視為成功的唯一標準。然而，隨着人工智能（AI）技術的飛速發展，就業市場的規則正在被重新改寫。許多傳統白領工作正面臨被自動化取代的風險，市場對人才的渴求，已從單一的學歷背景，轉向具備解難能力、創新思維及實務經驗的多元人才。正如調查中所反映，經濟前景與AI發展已成為考生的新興壓力源頭。在這種大環境下，我們是否仍要固守「唯學位論」的舊思維，讓年輕人繼續在單一的升學賽道上內耗？

特區政府近年積極推動職業專才教育，並倡導設立「應用科學大學」（應科大），方向無疑是正確的。這項政策旨在打破傳統學術與職業教育的壁壘，為青年提供更貼合市場需求的升學途徑。然而，現實情況卻是，高達四成八的受訪學生坦言「從未聽聞」應科大，超過四成半人仍傾向優先選擇傳統大學。這說明政策的推廣力度與社會的認知之間，仍存在巨大的落差。

社會應真正接納多元路徑

要真正改變社會的固有觀念，單靠政府改名或宣傳並不足夠。我們需要的是一場深度的觀念重塑。首先，家長與教育工作者應放下對「神科」的執念，理解在瞬息萬變的未來，興趣與持續學習的能力，往往比一紙傳統文憑更能決定一個人的長遠發展。其次，商界及僱主也應帶頭改變聘用準則，在招聘時給予職專畢業生公平的競爭機會，甚至提供更多實習與學徒計劃，讓「多元出路」真正與「優質就業」掛鈎。

面對放榜，無論成績是喜是悲，都只是人生馬拉松中的一個中途站。對於感到迷惘的年輕人，社會各界應給予更多的包容與引導，而非單純的成績批判。教育的最終目的，是幫助每個獨特的個體發掘自身潛能，找到適合自己的舞台。只有當社會真正接納並尊重多元的成功路徑，我們的青年才能卸下沉重的焦慮包袱，在未來的發展中展現出真正的韌性與活力。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士，AI智能體應用工程師。



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