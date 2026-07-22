徐小龍｜宏福苑悲劇揭大維修亂象　香港樓宇安全改革路在何方？

來稿作者：徐小龍博士



7月17日，大埔宏福苑五級大火的獨立調查委員會聽證會完成第六輪、合共30場聽證，事件已進入總結陳詞、撰寫報告與收束階段。據7月中旬報道，原訂9月提交的最終報告，有機會延至10月中下旬。這場奪去168條寶貴生命的慘劇，不僅暴露了本港樓宇維修工程的系統性失效，更為大廈管理與公共安全監管制度敲響警鐘。筆者認為，唯有正視調查所揭示的深層次問題，並加快推動包括加強版「招標妥」在內的實質改革，方能重建公眾信心，避免悲劇重演。



維修亂象叢生系統失效釀慘劇

委員會多輪聽證會及專家報告顯示，宏福苑大火並非單一意外，而是「一連串失誤」與「系統性失效」交織下的結果。專家實測證實，非阻燃棚網與發泡膠等易燃物料長期覆蓋大廈，配合光井的煙囪效應，令火勢在短時間內迅速蔓延，居民幾乎失去逃生時間。更值得關注的是，本應屬短期性質的臨時工程竟持續逾一年，且在制度上被視為「非大廈一部分」，致使相關物料長期未受嚴格規管。

此外，監管碎片化問題同樣觸目驚心。各部門接獲居民多次投訴，例如工人吸煙、使用違規物料等，卻往往互相推諉，巡查流於形式，甚至出現預先通知承建商的情況。消防設施長期關閉申請獲批，令大廈處於近乎「零消防」狀態；法團治理能力不足，工程顧問權力過度集中，亦容易衍生利益衝突。圍標問題更只是冰山一角。廉署與競委會的報告早已指出，全港大維修工程長期存在有組織的操縱行為，包括合謀定價、「陪跑」標書，甚至疑似黑社會滲透。這些亂象反映出市場機制失衡、小業主資訊不對稱，以及專業人士與法團之間長期存在的信任赤字。

強化管理責任不能再各自為政

保安局局長鄧炳強近日接受訪問時表示，政府部門在事件中確有可改善之處，尤其內部「分工過細」，容易予市民「各家自掃門前雪」之感。火災後，政府巡查近300幢高風險維修大廈，發現設備問題即要求即時糾正。他並強調，未來須加強大廈管理公司的巡查與日常維修責任，檢討其法律義務，同時推動消防大使計劃、增加火警鐘檢查頻率及演習次數。

短期內加強巡查與執法固然必要，但這些措施始終偏向治標。若要真正提升樓宇安全，仍須從制度入手，推動更具針對性的長遠改革。

發展局改革方向正確仍待落實

發展局近日補充指出，計劃於今年第四季推出加強版「招標妥」，藉重塑運作模式打擊圍標及劣質工程。措施包括由發展局統籌，聯同警方、廉政公署、屋宇署及勞工處建立更嚴格的承建商預審名單，並把誠信、安全及重大違規嫌疑納入審查；由市建局更直接參與招標評標，為法團提供專業意見；要求參與指定資助計劃的業主須從推薦名單中選聘承建商；同時新增驗樓報告審核，以及加強政府巡查監管。

上述方向顯示，政府正嘗試由過往較被動的支援角色，進一步走向更主動的監管角色，改革步伐值得肯定。然而，新制度能否真正落地，仍須視乎市建局人手與執法安排能否配合，跨部門協調是否足以應付新增工作量，而預審機制的透明度與公平性，以及上訴和覆核安排是否完善，亦將直接影響改革成效。正因如此，筆者認為後續執行細節絕不能掉以輕心。

支持改革，不代表可以忽略改革的成效標準。加強版「招標妥」將來能否真正遏止圍標與劣質工程，不應只看投訴數字是否下降，而應建立更具體、可量化的觀察指標，例如標價偏差是否收窄、每次招標的投標者數目是否增加、預審下的除名率如何、舉報與檢控的轉化率是否提升，以及新制度屋苑與其他屋苑之間有否出現明顯差異。只有當市場競爭逐步恢復、異常高價逐漸減少、更多合規而具質素的新進承建商願意參與，才可說制度真正開始發揮作用。

長遠應研設「維修管理局」

除短期改革外，近月立法會議員及專業團體（如香港測量師學會）亦先後提出，應研究成立具法定權力的樓宇維修局，作為長遠改善方向。若能由專業公務員團隊主導法定維修項目，從招標、監工到驗收提供更完整的監督機制，將有助切斷既有利益鏈，並從根本上處理現時監管碎片化的痼疾。

宏福苑事件後，市場普遍期待短期內看到實質改革。現時不少大廈維修工程相信正處於觀望狀態，一旦新制度順利落地，業主信心有望逐步恢復，工程亦可重新推進。然而，亦有聲音擔心，部分人士因風險高、責任重而不願再參與法團工作。若制度改革未能同步重建信任，長遠恐怕會出現法團「無人願做」的困局。因此，政府在強化監管的同時，亦須思考如何透過支援、培訓與制度保障，鼓勵誠信人士參與法團治理。

改革成敗在於細節與決心

全體而言，加強版「招標妥」及相關修例，是改善樓宇維修制度的重要起步，方向無疑正確。然而，要真正挽回民心，政府必須兼顧短期過渡與長遠願景：一方面在推行預審制度時確保程序公正，設立合理的上訴與覆核渠道；另一方面亦要加強對法團的教育與支援，提升其治理能力。

同時，政府亦應把目光放得更遠，認真研究設立樓宇維修局，整合目前分散於不同政策局與部門之間的監管、支援與執法體系。若長遠能建立一個具清晰法定地位與統籌權限的制度平台，負責整合招標監督、承建商審查、工程巡查、法團支援及跨部門執法協調，將更有助從根本改善現時各自為政的局面。加強版「招標妥」可以是第一步，但不應是終點。

宏福苑慘劇已成無法挽回的傷痛，公眾期待的，不僅是對責任的追究，更是制度層面的真正重塑。政府若能以最終報告為契機，平衡短期急切需要與長遠結構改革，香港的城市安全治理方能真正向前邁進，讓廣大市民得以安居樂業。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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