來稿｜把思念送入宇宙：「太空殯葬」重新定義「生死教育」

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



土地資源有限，現代殯葬竟漸漸發展到太空？隨着時代變遷和科技進步，殯葬的選擇愈來愈多，現代高端殯葬已由地面的方寸空間轉向浩瀚宇宙，並由單純的物質堆砌轉向追求可持續與精神價值的昇華。今天，我們一起探討「太空殯葬」的具體運作和為故人以「星辰命名」的可能性。



太空殯葬打破地面限制

隨着科技的演進，「太空殯葬」已從科幻想像化為現實，為告別式賦予了前所未有的浪漫與深遠意義。這項服務打破了傳統墓地受限於土地空間的侷限，讓逝者在生命最後一段旅程中，能以更自由、宏大的姿態回歸宇宙。

在實際運作上，逝者的骨灰會被封存在特製的紀念載具（如太空紀念星盒）中，搭乘火箭進入地球軌道，展開為期數年的環繞旅程。相較於傳統土葬或骨灰安置，這是一種更具現代感的紀念方式；而當這趟太空旅程結束，衛星會依照航太設計，逐漸降入稠密大氣層。此時，載具與其中承載的思念將與大氣層摩擦燃燒，化作一道璀璨的「流星」劃破天際，最終在大氣中完全氣化燃燒殆盡，達成「無痕」的自然循環，既不會在太空中遺留垃圾，也讓至親以另一種形式與浩瀚星空融為一體，永遠守護着地面上的眷戀。這不僅是技術的突破，更是對生命歸處最詩意、最純粹的詮釋。

如何為故人命名一顆小行星？

國際天文學聯合會 (IAU) 針對命名有明確規定，申請以故人命名時必須呈交詳實的的生平或成就綜述。紀念性質： 故人一般必要在某個範疇（如社會貢獻、藝術、科學）功績卓著，且逝世通常已超過一定年限（通常為3年以上）。字符限制： 名字長度需在16個字符以內，最理想的是一個單詞，不許使用商業廣告或冒犯性詞彙。名字格式： 由名稱和永久編號組成

「回歸星塵」哲學助力生死教育

長久以來，華人社會着重風光大葬，往往以昂貴的風水寶地與稀缺的石木資源來彰顯孝道及社會地位。然而，大眾對生命告別的觀念正經歷深刻的轉向。數據顯示，香港目前的火化率已逾90%，至2023年土葬率更跌至僅餘4%；同時，2025年綠色殯葬的申請比例創下19.1% 的歷史新高。這些指標不僅反映市民對不留骨灰的接受度日益提高，更印證了葬禮的價值正逐漸擺脫對實體物質的依賴。

順應此趨勢，未來的殯葬模式實現了科技上的突破，透過「太空殯葬」與「星辰命名」等嶄新選擇，徹底免除了傳統喪葬對實體土地的佔用與建材消耗，亦在精神層面上完美實踐了回歸星塵的古老哲學。這種創新且具備環保意識的告別方案，以無垠的星空取代了傳統稀缺的土地資源，為家屬提供了一個超越地域限制的全球性紀念空間。這不僅滿足了人們對專屬與獨特體驗的需求，更徹底重新定義了葬禮的意義：告別的重量不再取決於資源的昂貴與否，而是回歸故人的心意與喜好，讓愛與思念跨越物質地域的限制，在浩瀚星辰中獲得永恆的安息。

作者曾善珩、陳凱婷是ESG平台創辨人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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