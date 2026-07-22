園遊．杏林｜HA Go新功能　「一鍵申請」醫療費減免及醫療報告

園遊．杏林｜李立業、潘綺虹



在數碼時代，甚麼都講求快。快，不只是效率與速度，更是一種生活方式。智能電話螢幕亮起的瞬間，各種任務隨之湧入、信息不停閃現、雲端資料同步、日程事項提醒，每一秒都在加快推進工作節奏。眼睛同時追看多個視窗，影音要「倍速播放」，以至很多應用程式都以方便快捷作賣點，「一鍵翻譯」、「一鍵生成」、「一鍵即達」……一字記之曰：「快」。



醫管局流動應用程式HA Go一直緊跟節奏，讓市民一站式處理醫療事務，包括簡化預約流程、電子繳費及「排隊易」等功能節省排隊輪候時間，還提供就診文檔、化驗報告等紀錄，讓市民手握手機便能一目了然，務求方便大眾輕鬆使用公立醫院服務，更有效管理個人及家人健康。

為配合公營醫療收費改革，我們一直透過多項措施簡化醫療費用減免的申請安排，加強保障病人；HA Go亦不例外，早前已針對性加強「醫療費用援助一站通」的醫療費用減免申請功能，期望更貼心地照顧市民需要，盡量方便有真正需要的病人申請醫療費用減免。

HA Go會員只要符合條件，便可「一鍵」辦理申請醫療費用減免及預約醫務社會服務。申請人可透過HA Go填寫申請表以及上傳證明文件，免卻舟車勞頓往返醫院交文件。在填寫申請前，會員亦可透過HA Go內設的經濟審查計算程式，預先計算是否符合資格。雖然透過HA Go可處理申請程序，但醫院正式批出減免前，仍需要約見申請人親身前往醫院簽署聲明書，以確保遞交的資料準確無誤。如果病人想親身遞交紙本申請，亦可使用全新的網上「預約醫務社會服務」功能，方便約見職員辦理申請。

此外，HA Go亦將於9月底前增設「申請醫療報告」新功能，方便有需要的病人申請領取醫生撰寫的醫療報告。以往病人如欲申請醫療報告，均需要親身遞交或郵寄至求診的醫院辦理。日後HA Go新增「申請醫療報告」功能後，年滿18歲及持有香港身份證的HA Go會員便可「一鍵」申請、查閱申請紀錄及透過Pay HA繳交相關費用。一般專科醫療報告現行收費為1100元。鑒於私隱考慮，HA Go登記的照顧者不能替父母或子女申請醫療報告。

我們樂見HA Go已錄得超過450萬次下載，正式會員人數突破350萬，即差不多一半港人已成為HA Go會員。我們的團隊會繼續積極加強HA Go各項功能，以及新增不同貼心服務，希望將HA Go發展成每名市民手機內必備的「健康管理員」，進一步便利病人取得健康資訊和管理健康。

作者李立業醫生是醫院管理局總行政經理（聯網運作）；作者潘綺虹是醫院管理局總行政經理（專職醫療）。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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