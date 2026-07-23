來稿｜香港書展告別「圖書集市」　帶領出版產業走向世界

來稿作者： 區漢宗



維港畔的墨香尚未散去，第36屆香港書展已於7月21日伴隨着第9屆香港運動消閒博覽及第6屆零食世界的落幕而畫下句點。根據香港貿易發展局公布的數據，為期七日的三大展覽共吸引高達99萬人次入場，匯聚來自30個國家及地區、超過770家展商，締造了一場規模空前的文化盛事。貿發局副總裁古靜敏坦言，即便開幕初期連場大雨，也無阻市民與旅客的熱情，周末更是人潮洶湧，劉震雲等名作家的講座座無虛席。



書展已成香港「文化儀式」

回首香港書展歷程，自1990年創辦至今已走過36個年頭。從早年單純的圖書展銷，到如今融合出版、科技、文創、運動與美食的綜合盛會，書展的蛻變恰是香港文化軟實力成長的縮影。今年以「文創傳承．旅悅人生」為年度主題，巧妙將閱讀與旅行意象連結，呼應着後疫情時代民眾對精神滋養與身心放鬆的雙重渴求。

數字背後折射的是香港社會對閱讀與文化的堅定執着。99萬人次，若以香港約750萬人口推算，相當於每8位市民就有一人走進會展；若計及訪港旅客，本地滲透率依然可觀。更令人驚喜的是消費力：受訪者平均在書展花費923港元，扣除30元門票，購書及相關支出接近900元。在電子閱讀衝擊實體書市的全球趨勢下，這筆真金白銀的投入，無疑是讀者對紙本書價值的最誠實投票。加之超過九成展商提供電子支付，八成半受訪者使用，比例較去年上升，數位化消費習慣的普及讓交易更順暢，也凸顯香港零售與國際接軌的敏捷度。而高達98.2%的受訪者認為達到預期目的，近乎滿分的滿意度，證明書展早已超越單純的展銷功能，晉升為市民每年期盼的「文化儀式」。

從閱讀偏好觀之，小說以46%佔據榜首，文學、漫畫、兒童及青少年讀物緊隨其後。這不僅契合香港讀者偏愛敘事性閱讀的習慣，也反映繁體豎排紙書獨有的質感魅力。

文化底藴深厚吸引全球名家

若僅以銷售數據評判書展，便窄化了其格局。今屆書展真正耀眼之處在於文化厚度的鋪陳。「世界文藝廊」，聯同18國駐港總領事館，展出逾200本環球書籍與展品，並舉辦約35場分享會與工作坊，讓越南斗笠與紅燈籠、下龍灣風光在近距離中訴說東南亞故事。越南駐港澳總領事館精心佈置專屬攤位，錯落陳列沙壩、順化古都等攝影作品，觀者一步入便似穿越至湄公河畔。汶萊語言與文學局市場與公關部部長親身來港，感嘆香港書展規模遠勝其國內同類活動；法國遊客Hugo慕名而至，盛讚場地龐大、書種豐富；阿聯酋出版商協會首次參展即見人流暢旺，已計劃明年擴大規模。這種「引進來」與「走出去」的雙向循環，恰是香港超級聯繫人角色的立體演繹。

首次設立的「東盟文學節」無疑是點睛之筆。印尼當代知名小說家埃卡·古尼阿彎等名家親臨，與各地書迷現場互動，呼應國家「十五五」規劃賦予香港的中外文化橋樑使命。與此同時，55家內地出版文化單位攜16,000冊精品圖書赴港展銷，雲南作為主題省以「同飲一江水 共讀萬卷書」為核心，展出558種滇版精品圖書及188款非遺文創，從普洱茶文化專著到彝族刺繡圖錄，令長江上游與維多利亞港的水脈在書頁間交匯。大灣區讀者跨城而來，深圳青年直言聆聽名家論道已是年度文化儀式，香港書展由此昇華為整個灣區的共同文化資產。

多元融合延伸文化產業

多元化融合同樣令人振奮。科技浪潮拍岸而來，書展未固步自封。國際出版論壇及IP圓桌會議聚首內地、香港、馬來西亞、比利時、挪威、英國及阿聯酋等地代表，探討人工智能對出版的挑戰與契機；「世界文藝廊」更嵌入6組互動裝置，其中「AI文旅繪畫」能按參觀者閱讀喜好及性格推薦書籍與香港深度遊路線，傳統書業與前沿科技握手，讓墨香添上演算法靈氣。

另一方面，世界華語文學大會首度落戶香港，啟動總獎金400萬港元的首屆世界華語文學獎，設長篇、中篇、短篇小說及詩歌、散文5組，推動文學影視改編與IP營運。署理文化體育及旅遊局長劉震指出，香港中西交融的環境賦予其推動全球華語文學對話的獨特優勢。加上「香港繪本出版支援計劃」資助出版16本原創繪本，「飛躍繪本」及「想創你未來」等項目全方位培訓青年插畫師，讓本土創意有機會拓展內地及海外市場，文化產業鏈由此縱向延伸。

三展聯動蝶變旗艦盛會

三展聯動的協同效應亦不容忽視。運動消閒博覽設My Mini Zoo小小寵物園、好動體能之塔等沉浸項目，牢牢抓住親子家庭；零食世界網羅近30國、超過1,300款特色零食，成為引流利器。書香、運動與環球滋味以一票串聯，形成「文化+消閒+消費」的複合體驗。訪港旅客憑有效證件可20港元購票，定價策略明顯意在吸納灣區客源。當大灣區讀者搭高鐵來港「朝聖」，書展已不僅是香港人的盛宴，更是大灣區共有的精神家園。

有人建議強調拓展國際參與、推動跨界融合、扶持青年及推廣閱讀四大方向，筆者深以為然並試作延伸。未來，可將「世界文藝廊」擴大成常態性國際版權交易中心，邀請一帶一路沿線國家設固定展位；設立亞洲出版科技實驗室，鞏固香港智慧出版樞紐地位；辦亞太繪本營，讓青年IP從展場走向國際動漫節；將「文化七月」延伸為社區書房，使全民閱讀真正扎根街巷。貿發局主席馬時亨所言「香港書展是展現聯通世界、匯聚多元文化的年度盛事」，正需在這些實踐中持續驗證。

36載春秋，香港書展從初創時的圖書集市，蝶變為今日融閱讀、文創、科技、旅遊於一爐的旗艦盛會。當維港的燈火映照閉幕後的空蕩展館，那股被點燃的閱讀熱情卻已散入街巷。只要堅守傳承與創新並重的初心，香港書展必將在中外文化交流的征程中，續寫更璀璨的篇章，讓每一位捧書而行的人，都在旅悅人生中遇見更遼闊的世界。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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