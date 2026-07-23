立法會議員．洪錦鉉｜解構金融十一策：中央為港築牢不可取代底盤

來稿作者：洪錦鉉議員



7月7日日，中國人民銀行、香港金管局及證監會聯合拋出「政策組合拳」，推出十一項深化金融合作的重磅措施，涵蓋債券通優化、離岸人民幣市場建設及金融基建互聯互通等關鍵領域。筆者認為這些絕非簡單的「惠港禮包」，而是立足國家發展全局，精準補足香港國際金融中心的結構性短板，推動其從傳統「資金通道」躍升為全球離岸人民幣「定價樞紐」的關鍵部署。筆者認為此十一策蘊含三重深意，將進一步鞏固提昇香港在全球金融格局中的競爭力。



作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委、工商發言人，城市智庫主席。（直播截圖）

其一、精準補鏈，築牢國際金融中心底盤。過去十年，香港憑藉「股票通」成功擔當「超級聯繫人」，但在固定收益、貨幣及衍生品市場卻始終是塊短板。此次新政可謂「對症下藥」：「南向通」額度擴容至八千億元並引入回購機制，打破了跨境資金流動的瓶頸；允許「北向通」債券作為本港結算所抵押品，激活了境外機構持有的三萬億在岸債券存量；而五年期離岸人民幣國債期貨的推出，則填補了對沖工具的空白。此舉猶如打通金融市場的「任督二脈」，令香港從單一的股票通道，蛻變為集股票、債券、衍生品於一體的綜合服務平台，補齊了國際金融中心必備的「基建拼圖」。

其二、構建生態，奪取離岸人民幣定價權。作為全球最大的離岸人民幣樞紐，香港長期面臨「資金池大、資產池淺」的困局。今次政策以離岸人民幣為核心，打出了一套環環相扣的「連環掌」：將金管局人民幣資金安排擴容至五千億元並增設中長期品種，為市場注入穩定「活水」；創設離岸人民幣短期債務工具與流動性投標機制，完善基準利率曲線；搭建人民幣─印尼盾雙邊交易框架，輻射東南亞市場。更重要的是，透過抵押品互認、期貨對沖等機制，實成了發行、交易、抵押、對沖的完整閉環生態。當全球投資者能在香港便捷地完成人民幣資產配置、風險管理及融資循環，香港才能真正掌握離岸人民幣的「定價權」。

其三、服務大局，強化國家戰略鏈接功能。在「十五五」規劃明確支持香港強化離岸人民幣樞紐地位的背景下，十一項措施正是落實國家戰略的「施工藍圖」。優化「互換通」、共建電子交易平台等安排，深化了兩地金融規則的銜接；「南向通」輻射澳門債市、拓展東南亞貨幣合作，助力人民幣國際化「南下」布局。尤為矚目的是，央行回購工具首單落地香港，標誌著國家外匯儲備正系統性地加大對港配置，彰顯了香港作為國家金融開放「橋頭堡」的特殊價值。這絕非單向扶持，而是透過「共建市場」，實現內地與香港金融的共生共榮。

筆者認為香港須以更主動的姿態把握此一歷史機遇：一方面，加速推動政策落地，優化監管配套，吸引國際機構以香港為基地管理人民幣資產；另一方面，借力政策紅利深化「新質金融」發展，例如結合Web3技術探索數字人民幣應用場景，鞏固金融科技優勢。中央金融十一策撐港，既是補短板、強功能的務實之舉，更是服務國家戰略、賦能香港未來的深遠布局。唯有將中央的支持轉化為制度創新與市場活力，香港方能不負所託，在百年變局中築牢「不可替代」的全球金融樞紐地位。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委、工商發言人，城市智庫主席。



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