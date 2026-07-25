來稿｜普京成中歐關係「絆腳石」？解不開歐洲安全心結合作難前行

來稿作者：陳文坪



中國外交部長王毅7月2日至7日北歐四國之行，先後訪問丹麥、瑞典、芬蘭和挪威。中國外交部8日發布成果清單，表達希望北歐國家為中國民眾往訪提供更多便利，開通更多直航航班。可見，中方希望在經貿上與歐盟成員國多往來。但歐盟卻不是這麼想的，他們更關注的是安全受到挑戰。唯有解除眼前這一「隱患」，才能嚮往未來。



俄烏戰爭致中歐關係緊繃

自2022年俄羅斯揮軍入侵烏克蘭戰爭爆發後，歐洲地區特別是歐盟就面臨能源、安全危機。當全世界絕大多數國家過去4年都譴責普京及俄羅斯入侵烏克蘭時，國際社會也呼籲俄烏回到談判桌上和談，但都無法讓普京放棄霸權主義的念頭。歐洲領袖如法國、德國、英國、荷蘭、比利時等國也公開要求與俄羅斯/普京關係良好的中國/中方領導人發揮應有作用，協助結束俄烏戰爭，但至今未有實際的跡象出現。

日前，挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）在奧斯陸與王毅會見後對媒體說，中國可能是與俄羅斯領導層溝通最直接、最有效的國家，「我們期待、希望並強烈敦促中國利用這一渠道」。他透露，他與王毅會談的大部分內容都圍繞烏克蘭問題展開，同時指出歐洲和中國存在深化合作的潛力，「但只要這場戰爭持續下去，只要中國仍是俄羅斯的緊密夥伴，這種合作機會就會受限」。

這是一針見血道出中歐為何近年來關係處於緊繃、緊張、緊閉狀態。歐洲最大經濟體德國2024年公開發表聲明對中方支持俄方的關切，威脅到歐洲的安全，也說明這一點。

中歐關係建基於歐盟安全

中方必須了解，中方與歐盟（洲）成員關係是建立在中歐關係之上；而中歐關係卻與歐盟戰略安全是離不開的。近年來，中歐經濟貿易合作受挫，都因中歐貿易協定談判沒有進展。這已不是秘密，早在2023年談判就「觸礁」。可見，歐盟與中國關係不見好轉，就是俄烏戰事背後因素讓歐洲對自身安全的擔憂而影響歐中關係進一步發展下去。

俄烏戰爭已進入第5個年頭。過去一年來，雖然歐洲多國及歐盟領導人如法、德、英、荷蘭、西班牙、芬蘭到北京訪問，中方在安排上可說應接不暇。這麼多的領導人到訪，中歐關係理應相向而行，但事實是事與願違，原地踏步。

北約秘書長呂特7月7日對「中國從核動力潛艇向太平洋試射導彈」表示，這是在向北約傳遞信息，北約「不能對中國天真」。他也稱，中國對俄羅斯的支持，是俄羅斯對烏克蘭戰爭的「關鍵助推因素」。

這再次說明，歐盟安全左右中歐經貿關係，中國應該明白，歐盟成員國及歐洲的安全利益必須直接受到關切。俄烏戰爭，更進一步地說，普京是中歐關係發展的「絆腳石」。過去多年，中歐首腦/高層/部長會晤已不計其數，但各說各話，分歧南轅北轍。中歐各自都需調整外交路線，「有則改之無則加勉」。中歐需要合作，但不代表着可避開對方的關切點，雙方都必須審視、正視、重視這一點。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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