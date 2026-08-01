黃宇翔｜足球政治經濟學之二：沙特阿拉伯的足球雄心

來稿作者：黃宇翔



2023年1月3日，馬素爾公園球場（Mrsool Park）外，人群從下午就開始聚集。他們帶着納斯球會的黃黑色球衣，攜家帶口。廣場上的大螢幕反覆播放着同一組倒數畫面，阿拉伯語司儀的聲音透過擴音器層層疊疊地迴盪，與遠處祈禱時間的宣禮聲奇異地交織在一起。儀式開始時，兩萬五千名球迷座無虛席。燈光次第亮起，煙霧從舞台兩側噴出，樂隊奏響的不是阿拉伯傳統音樂，而是帶有電子合成器節奏的流行音樂。一位穿着白色西裝，頭髮一絲不苟的球員閃亮登場，臉上掛着球迷熟悉的招牌笑容。現場的噪音瞬間拔高，歡呼聲浪一浪高過一浪。



C朗的利雅得之夜

基斯坦奴朗拿度（C朗），世界上最具辨識度的足球運動員之一，站在了沙特阿拉伯的土地上。

據媒體報導，C朗登陸沙特的年薪估計逾1.5億美元，這個數字比他在曼聯或祖雲達斯的收入高出三到四倍，比當時歐洲最高薪球員還要高出一個量級。他每踢一分鐘球，進賬相當於一個英國中產家庭一個月的薪水。

然而對於沙特這個國家而言，這個數字並不僅僅是一紙球員合約，而是一份國家宣言。這個天文數字的背後，承載着這個海灣地區王國的轉型之路。

沙特的「2030願景」

要理解沙特為什麼要大張旗鼓簽下C朗，必須先理解沙特人面對當下國際社會劇變對於國家未來的深層焦慮。沙特阿拉伯是一個高度依賴單一資源的國家，從1938年第一口商業油井開始，石油不僅是沙特的經濟命脈，更是王室統治合法性的基礎。石油收入在高峰時期曾佔財政收入接近九成，近年仍逾六成。沙特國內補貼的燃油、免費的醫療，和龐大的公務員體系，都繫於地底埋藏的這種黑色液體。然而，隨着全球大多數國家相繼作出碳中和承諾，各國的能源轉型政策也相繼提上日程，電動車滲透率正在快速攀升，石油的「黃金時代」長遠而言終將畫上句號。

與此同時，沙特卻擁有當今較為罕見的年輕化人口結構，全國63%以上的人口在30歲以下，每年需新增數十萬個就業職位，而單靠石油產業已無法吸納如此龐大的新增勞動人口。因此，2016年，當時年僅30歲、還是副王儲的穆罕默德·本·薩勒曼（MBS）發布了「2030願景」，力圖在石油美元耗盡之前，把沙特從一個資源出口國改造成一個服務業國家。具體手段包括但不限於發展旅遊業、建設娛樂產業、吸引外資、推動本土企業上市等等，而體育正是這份願景的國際名片。

原因很簡單，體育是目前人類社會享有的最廉價的全球性娛樂方式之一。一場世界盃決賽可以讓一個國家的名字同時出現在數十億人的螢幕上，而一位超級球星的轉會可以讓一座城市的名字登上全球媒體。

這些媒體報導折算成廣告費，遠比任何政府公關活動都划算。2022年的卡塔爾世界盃也為沙特的政治精英們作出示範，如果一個人口只有300萬的、同文同種的海灣阿拉伯沙漠小國，都能靠着一場足球賽，讓「卡塔爾航空」與「多哈」兩個名字在短短四周內滲透進了全球所有語言圈，那麼沙特要走的這條更宏大的「2030願景」之路，也可以用相似的方式傳遍世界。

主權基金打造沙特聯賽品牌

PIF是沙特的主權財富基金，由國家財政直接注資，沙特王儲本人擔任主席。該基金名下管理着超過7000億美元的資產，投資組合橫跨科技、房地產、基礎設施、娛樂，以及近幾年越來越重的體育板塊。

2023年，PIF一舉收購了沙特職業足球聯賽四支最大球會各75%的股份，此舉在世界職業足球史上幾乎沒有先例。這四家球會分別是希拉爾、利雅德勝利、伊蒂哈德和吉達艾阿里，恰好代表着沙特足球的四個傳統豪門，也恰好覆蓋了沙特兩大主要城市利雅得和吉達。四支球隊同屬一個資本母體，各自獨立經營，表面競爭，實則同源。

這套安排在商業邏輯上相當精巧，令PIF不是在投資一支球隊，而是在投資整個聯賽的品牌升值。每一名加盟的超級球星都會令「沙特聯賽」四字反覆出現在全球媒體版面。而每一場打吡戰，又都在為整個沙特頂級足球的媒體曝光量加碼。

沙特的四大豪門，背後站着一個可以動用國家資源、不受商業周期波動影響的金主。虧損是被允許的，甚至是在預料之中的。在主權財富基金的資產負債表上，足球帶來的那些諸如旅遊人次增加、國際品牌青睞、外國記者和商人對沙特城市的新印象等「看不見的回報」，才是商業聯賽真正的利潤所在。

當然，這套結構也立刻觸碰到了國際足協（FIFA）敏感的規則紅線。歐洲足協（UEFA）長期以來有一條「多重所有權」原則，即同一個資本實體不得控制多支參與同一賽事的球會，以防止利益衝突和比賽操控。PIF同時持有四支球隊的行為，在法律上處於一個相當微妙的灰色地帶。此舉因而也招致了大量外界批評者的質疑，試問若四支球隊踢的是同一個聯賽，那他們之間的比賽還算是「真實競爭」嗎？這個問題迄今沒有明確答案，FIFA則在觀望中保持了戰略性沉默。

石油資本大鬧轉會市場

2023年的夏季轉會窗，對於歐洲足球的觀察者來說，有一種看着舊秩序緩緩傾斜的奇異感。那個夏天，沙特職業聯賽的四大豪門合計在轉會市場上豪擲逾九億歐元，一舉超越英超，成為全球單個聯賽在單個窗口期內支出最高的聯賽。

其轉會名單乍看之下卻像一份歐洲各大聯賽的「退休名人堂」，如賓施馬、文尼、簡迪等球星悉數在列。沙特聯賽也因而獲得了「歐洲豪門養老院」的外號，並被認為沙特人唯「名」是圖，對成績甚至足球本身並無太大追求。沙特石油資本作為新的市場變量強勢入場，正在深刻地改變整個全球足球勞動力市場的定價邏輯。當沙特開出歐洲頂薪三到四倍的報價，歐洲球會的談判桌上所有關於「薪資帽」和「工資結構」的協議都要被球員重新審視，球隊留下球員的成本被大幅人為抬高。

此外，更微妙的是這種轉會費虛高帶來的連鎖反應。當時，若市場某球員收到了沙特的高額報價，那麼這份「報價」本身，就會在歐洲轉會市場上推高他的估值。即便球員本人最後拒絕了沙特，即便沙特的這份報價只是試探性，但這種意向對於球員而言就是潛在的籌碼，而籌碼在轉會窗的直觀體現便是金錢。轉會中介和球會則都心照不宣地利用着這一槓桿，「沙特在盯着他」一時間幾乎成為了一句談判暗語，意味着「你要留人，就得漲價」或「你想引援，就得加錢」。有體育經濟學研究者估計，2023年整個夏窗期間，在歐洲市場發生漲價的球員轉會案因「沙特因素」產生了超過30億歐元的總價值波動。沙特帳面只花了九個億，卻撬動了幾倍於此的全球市場變動，在整個足壇引發連鎖反應。

「體育洗白」之爭

自海灣國家大舉進入全球體育市場後，「體育洗白」（Sportswashing）一詞在過去十年的出現頻率越來越高。顧名思義，「體育洗白」指的就是威權政府或存在人權爭議的國家，通過舉辦體育賽事、收購知名球會、贊助頂級運動員等運作，來轉移國際社會的批評，在國際輿論場中建立一個「現代」、「開放」和「有活力」的國家形象，從而為自己的政治外交處境爭取外交回旋空間。

沙特阿拉伯就是最常被提及的案例之一。MBS主政以來，《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉遇害事件、也門戰爭中的人道主義危機、對異見人士的打壓等一系列爭議事件讓沙特的國家形象受到了極大衝擊。恰巧在同一時期，沙特開始大手筆投資足球和其他運動項目，自然也就陷入了「體育洗白」的質疑。批評者認為，當西方媒體的版面被C朗的進球佔據，留給記者調查報導的空間就被壓縮了，而當球迷開始因為C朗關注沙特聯賽，他們與沙特這個國家之間就會逐漸建立起情感連接。

這種批評自有其道理，但現實更加複雜。體育投資對一個國家國際形象的影響，或許遠比「洗白」這個詞所暗示的更為曖昧。例如卡塔爾在世界盃前後的民調數據顯示，國際社會對卡塔爾人權狀況的認知並未因世界盃而顯著改善，但卡塔爾作為「一個存在的國家」的知名度確實大幅上升。換言之，國際輿論傾向於將之視為兩件不同的事。知名度不等於好感度，好感度也不等於對人權問題的寬容。

更有趣的是沙特內部正在發生的變化。「2030願景」中的體育投資，在客觀上催生了一些真實的社會開放跡象，女性被允許進入體育場觀看比賽（這在2018年之前是被禁止的），混合性別的公共娛樂活動逐漸解禁，這一代從未有過公共體育文化的沙特年輕人開始走進球場。

儘管這些變化與政治改革的速度之間仍有巨大落差，但確實是沙特國家在體育產業上的大力投資帶來的正向影響之一。可以說，沙特的體育投資正在深刻地影響FIFA的決策、改變歐洲球會的策略，以及讓越來越多的跨國企業重新評估「進入沙特市場」的風險收益比。

2034年世界盃申辦之路

如果說引進C朗是沙特足球計劃的序章，那麼申辦2034年世界盃，才是沙特這盤足球大棋的核心，劇情與卡塔爾申辦2022年世界盃的歷程頗為類似，都意圖通過世界盃為國家建立新形象，並促進產業轉型；同時，在正式舉辦前，就做大量準備工作。

2024年，國際足協宣佈將2034年世界盃主辦權授予沙特阿拉伯。消息公佈的方式本身就很耐人尋味，整個申辦周期被壓縮到異常短暫的時間窗口內，以至於潛在的競爭對手幾乎沒有機會完整準備申請材料。澳洲剛開始評估可行性，截止日期就到了。批評者直言這是「量身定制的申辦程序」，FIFA的幾位官員私下也對時間線表示不滿，但結果已經無法更改。

這背後當然有沙特多年以來深耕FIFA關係網的因素，但更核心的原因是沙特給出的條件讓FIFA實在難以拒絕。場館建設規劃在新城開發框架內進行，賽後使用率問題也有具體方案。整份申辦書更像一份長期國家開發計劃的附件，而不只是一個足球賽事的承辦方案。

從純粹的經濟學角度看，沙特對世界盃的算盤打得相當精細，而且吸取了卡塔爾的教訓。卡塔爾世界盃受到的最大詬病之一，是賽後場館的高昂維護成本和極低使用率。一個人口只有300萬、本土足球文化薄弱的國家，根本無法填滿八座耗資巨大的現代化球場，有幾座場館在賽後幾乎淪為觀光景點而非真正的體育設施。

沙特的情況則不同，首先沙特有3,600萬人口，是一個正在快速城市化的國家，還有多個正在大規模建設的新城項目，尤其是雄心勃勃的「NEOM」城市計劃。世界盃的場館可以被整合進新城的整體規劃，成為城市功能的一部分，而不是賽後孤獨的廢棄遺址。

此外，和「2030願景」時間線上的吻合也是沙特希望申辦世界盃的題中之意。2034年，恰好是完成主要目標之後的四年，是沙特向國際社會交出「轉型成果」答卷的節點。一屆世界盃，同時承擔着檢驗基礎設施、展示旅遊業成果、吸引外商投資、彰顯開放形象的多重功能，使之不再僅僅是一個足球賽事，還是沙特後石油時代轉型國家敘事的開幕儀式。

從這個意義上說，PIF在足球上花的每一分錢，都可以被理解為世界盃這張終極門票的前期投入成本。C朗的合同、賓施馬的加盟、不斷增加的外籍球星，都在試圖讓全球觀眾習慣把「沙特」和「頂級足球」聯繫起來。直到2034年世界盃的開幕之時，「沙特足球」這四個字在國際受眾心中應當已不再陌生。

足球豪賭何去何從

沙特的足球雄心已經通過一次次大手筆的投資和一項項野心勃勃的規劃顯露無疑，但雄心壯志是否能夠兌換成實績仍然是個未知數，畢竟就連美國這樣的商業體育大國，都在試圖搭建起一個成熟的足球聯賽時屢屢受挫。1996年，美職聯（MLS）創立，那是一個沒有人相信美國人還能踢足球的時代。聯賽花了整整十年，才在財務上勉強站穩。2007年，碧咸加盟洛杉磯銀河，帶來了一波全球媒體關注的熱潮，被稱為「碧咸效應」。饒是如此，MLS從一個邊緣聯賽真正成長為北美主流體育項目之一，前後花費了將近二十年的時間，中間經歷了無數財務危機、球隊解散和市場冷淡期。

沙特的時間表遠比MLS更激進，面對的挑戰也更大。本土球員的培養體系，至今仍是沙特足球的阿喀琉斯之踵。沙特的職業聯賽有超過50年的歷史，卻始終未能在國際舞台上培養出具有全球競爭力的本土球星，其國家隊在2022年世界盃小組賽爆冷擊敗阿根廷，但隨後就出局了。當下聯賽豪擲千金引進外援可以提升聯賽的觀賞性，但卻無法有效轉化為本土人才競爭力。青訓設施、教練培訓體系、基層足球文化，這些都需要幾代人的累積，不是一兩份大合同能加速的。商業造血能力是另一個問題。目前沙特聯賽的轉播費收入、票房收入、贊助商收入，加在一起仍遠無法覆蓋豪華的薪資支出，資金缺口靠PIF的直接補貼填平。補貼可以持續，但補貼本身不是一個市場，不產生商業競爭力，不會自動生成良性的球會財務模型，也無從培養出一個願意為球隊慷慨解囊的本地中產球迷群體。而這樣的球迷群體，才是英超、德甲等歐洲聯賽能夠自我運轉的真正基石。

而這一批高價引進的球星退役後的空洞期，則是另一層隱患。C朗轉會沙特時已經38歲，賓施馬35歲。他們均已處於職業生涯末期，雖然仍有高光可以吸引無數球迷，但歲月不饒人，在他們離開之後，沙特聯賽還能靠什麼維持熱度和商業收益呢？

種種問題表明，沙特的賭注，其實建立在一個更長遠的假設之上：在足球商業生態裏，存在感本身就是資產，而存在感可以被積累。十年的持續投入，哪怕效率不高，也會在全球球迷心中留下些許印記。等到沙特的年輕一代長大成人，他們會是沙特足球的第一批真正意義上的本土球迷。他們不是為了沙漠氣候或石油產量關心足球，他們關心的就是足球本身。這或許才是沙特足球雄心最想種下的種子。種子發芽需要時間，在那之前，沙特的國家轉型探索不會停止。

作者黃宇翔是香港媒體人，曾獲2025年亞洲出版協會卓越評論獎、第六屆全球華文青年文學獎。



文章原刊於黃宇翔所著《足球政治經濟學——球壇霸權興衰的源代碼》，《香港01》獲授權轉載。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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