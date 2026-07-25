黃宇翔｜足球政治經濟學之一：西班牙「鬥牛士」雄風何來？

來稿作者：黃宇翔



回顧球壇霸權盛衰的歷程，本人一直強調制度與經濟的制約因素。然而，我並非故意忽視戰術與個人天才的作用，相反，我認為惟有將個人才能放置在制度、經濟之下，才看出天才對時代的引領意義。在此，本文將引介兩位真正改變世界歷史的戰術、思想天才，他們亦是足球場內外的管理大師，他們分別是荷蘭「全能足球」名帥告魯夫以及當今足壇最偉大的教頭哥迪奧拿。



「Tiki-taka」統治球場

在最近20年的世界足壇中，如果說有一種戰術體系能夠被冠以「時代霸權」的稱號，那無疑是由巴塞隆拿（FC Barcelona）一系名帥所引領的「Tiki-taka」傳控風潮。這種風格不僅在視覺上呈現出極致的控制美感，更在成績上形成了統治力，其最輝煌的時刻當屬2009年巴塞隆拿創下的史無前例的「六冠王」偉業。在這一體系的孕育下，足球場上的選材標準被徹底顛覆，一系列過去被認為「不可能踢好球」的頂級中場，如沙維（Xavi）與恩尼斯達（Andrés Iniesta），得以嶄露頭角。他們或因身材矮小、或被傳統體系認為缺乏極致的身體對抗性，因此價值平平。但憑藉細膩至極的腳法與超越常人的空間大腦，他們卻成為了那個時代最耀眼的巨星。

時至今日，「Tiki-taka」體系的威力不僅不減當年，反而得以開枝散葉，進而形成繁複的戰術體系。作為近代最偉大的名帥，哥迪奧拿（Pep Guardiola）的名字早已與這套戰術深深綁定，他無疑是當代足球戰術史上不可不提的關鍵人物。令人驚歎的是，不僅他本人成就卓著，他麾下曾經的弟子們，如今也已在歐洲足壇獨當一面：阿仙奴的主帥阿迪達（Mikel Arteta）、拜仁慕尼黑的甘賓尼（Vincent Kompany）以及新的曼城主教練馬列斯卡（Enzo Maresca），均已成為當今球壇炙手可熱的名帥。阿迪達更在2025至2026球季贏得英超冠軍，並且殺入歐冠盃決賽，是新時代最優秀的主帥之一。難怪有足球評論員說：「告魯夫是蘇格拉底，哥迪奧拿是柏拉圖，阿迪達則是亞里士多德。」三代人，深刻地改造足球發展。

但由此回望，這種深刻改變足球面貌的風格究竟是如何誕生的？它又為何會出現在巴塞隆拿？它與足球運動背後的制度變遷、經濟利益糾葛又有着千絲萬縷的關係？帶着這些疑問，我們需要將時鐘撥回幾十年前，從一位荷蘭天才的足跡說起。

「全能足球」打破桎梏

當我們回望20世紀70年代的足壇，全能足球（Total Football）的出現無異於一場「哥白尼式」的變革，足球觀念中，球員被禁錮在預設的陣型和位置上，後衛、中場與前鋒各司其職，互不逾矩。自蘇格蘭霍根（Jimmy Hogan）以降的戰術先驅們持續近半個世紀的不斷探索，直到40年代，在阿積士第二次捧起荷蘭盃前後才鋒芒初露。真正宣告打破這種功能主義桎梏，還要等到般尼在1959-1960球季奪得英格蘭甲組聯賽冠軍。

全能足球的核心並非某種僵化的陣型，而是一種對「空間」與「時間」的極致操控：進攻時，球隊通過邊鋒拉扯和後衛前壓，尋求將球場空間最大化；防守時，則透過壓迫持球者和製造越位陷阱來極度壓縮空間。

這種流動的足球要求陣型具備極高的彈性。正如當年阿積士（Ajax）的後衛克羅爾（Ruud Krol）所解釋的那樣，全能足球通過球員位置的互換，巧妙地解決了體能消耗的問題：當左後衛向前推進70公尺後，左中場可以直接補位，從而省去了球員長距離回防的奔波。這種位置與功能的互換、空間的延展與壓縮，要求場上11人必須同時進攻、同時防守，場上的每一個球員都必須具備全能的技術、戰術意識以及快速運轉的思維。

荷蘭足球哲學源流

為何如此抽象且複雜的戰術偏偏會在荷蘭正式誕生並大放異彩？英國作家大衛．溫拿（David Winner）提出極具文化深度的解釋：「荷蘭人能別出心裁且抽象地思考其足球空間，是因為幾百年來他們已經別出心裁且抽象地思考生活中其他所有的空間。」荷蘭一直是歐洲人口密度最高的國家，填海造陸、建設圩田與防洪系統的生存史，讓他們不得不在這片人工打造的土地上成為空間利用的大師。這種對狹小空間的極致規劃，深刻影響了荷蘭人的文化與審美，最終在足球場上產生了奇妙的共振。

全能足球在荷蘭的文化生活中有着深刻的前身：在建築領域，德克勒克（Michel de Klerk）最初提出的「總體建築」（Total architecture）概念，強調許多獨立元素必須在功能和風格上融入一個全景，這與足球場上球員的整體聯動異曲同工，甚至阿積士球場的建築師也接受了這一概念。這種空間概念在藝術領域同樣有跡可循：無論是17世紀維梅爾（Vermeer）畫作中極其精確的透視法和構圖，還是20世紀初蒙德里安（Mondrian）將大自然簡化為線條、方塊與原色的抽象畫，都展示了荷蘭人善於運用空間的天賦。這種民族文化基因，最終轉化為了綠茵場上對傳球路線與跑位時機的精確度量。

阿積士王朝興衰史

在1971年至1973年間，全能足球在阿積士手中達到了競技巔峰。這支球隊在歐洲足壇展現出了絕對的統治力，他們不僅達成了歐冠3連霸的偉業，更在1973年的4強賽中憑藉行雲流水般的短傳與進攻，徹底撕裂了皇家馬德里的防線，讓全場觀眾起立為之歡呼瘋狂。然而，支撐阿積士成功的條件，也正是造成它沒落的原因。在足球逐漸產業化的時代，這支冠軍之師在經濟上已無力留住自家球星。如同日後眾多阿積士王朝一樣，崛起之後就很快被各大豪門收購。

1971年主帥米高斯（Rinus Michels）前往巴塞隆拿，隨後在1973年，球隊核心告魯夫（Johan Cruyff）以創下當時紀錄的約200萬美元的世界紀錄轉會費追隨恩師而去，緊接着尼斯堅斯、列比等名將也紛紛轉投他鄉。阿積士第1代王朝正式終結。

但對於世界足壇而言，阿積士的「失血」恰恰是全能足球基因向外擴散的開始。這批球員在1974年西德世界盃上進行了最後一場盛大的「全能足球」比賽。雖然結局是荷蘭1-2憾負於西德，但直到今天，告魯夫的表現仍為球迷津津樂道。

告魯夫領命危難間

告魯夫在1988年重新踏入魯營球場時，他面對的不僅是一支戰績不佳的球隊，更是一個正處於制度性崩潰邊緣的龐大機構。當時，巴塞隆拿深陷內憂外患：在場內，球隊長期在西甲賽場被宿敵皇家馬德里壓制，加泰羅尼亞民族主義的自尊心急需一個強有力的體育符號來支撐；在場外，球會爆發了著名的「Hesperia酒店兵變」，幾乎全體球員因稅務與薪資問題集體彈劾主席努涅斯（Josep Lluís Núñez），這種公開的決裂標誌着傳統管理模式的徹底失敗。

與此同時，巴塞隆拿以往依賴的「巨星戰略」，如重金收購馬勒當拿（Diego Maradona）和蘇斯達（Bernd Schuster）等外援時，並未帶來預期的穩定輝煌，反而讓球會背負了沉重的經濟債務。正是在這種政治尊嚴受損、經濟難以為繼、制度陷入僵局的「危難之際」，告魯夫後來成為拉馬西亞體系的教父級人物，受命開啟了一場深刻的「全方位革命」。

告魯夫改革的核心，是將分散且無法量化的天才貢獻轉化為可複製的制度性遺產。他意識到，要對抗馬德里的霸權，巴塞隆拿不能僅靠在轉會市場上進行無效的軍備競賽，而必須建立一套獨特的「生產線」。他提議並主導了拉馬西亞（La Masia）青訓營的徹底改革，其最深遠的貢獻在於建立了「統一戰術風格」的垂直管理體系。

從七歲梯隊到成年一隊，所有梯隊被要求執行完全相同的訓練模式和戰術哲學。這種改革在邏輯上類似於現代工業的標準化生產：過去球會有多條互不干擾的生產線，而告魯夫將其統一為一條，確保每個階段產出的產品（球員）都能在升入更高一級梯隊時實現無縫銜接。這種制度化的設計，使得後來哥迪奧拿（Pep Guardiola）、美斯（Lionel Messi）、沙維（Xavi Hernández）與恩尼斯達（Andrés Iniesta）等人的湧現不再是孤立的偶然，而是體系運作的必然結果。

新世代培育新球員

在具體的技術層面，告魯夫徹底顛覆了當時歐洲足壇對「力量」和「體能」的盲目崇拜。他大膽地提出，足球應該是用「球」來踢的，而不是單純靠奔跑。他取消了盛行的長跑等單調的體能訓練，轉而將所有訓練課圍繞着控球（Rondo）和傳接球展開。這種訓練方法的革新，本質上是以重鑄球員對「球」的理解為目的，在極小空間內對球員反應速度、空間感和感知的極限鍛煉。

他不再以身材魁梧與否或身體對抗能力強弱為標準選拔球員，而是基於是否有細膩的腳法與明晰的位置感，判定年輕人們的價值。他主張「門將是第一進攻點，前鋒是第一防守點」，這種模糊了傳統職能界限的理念，恰恰是「全能足球」基因在奔放的加泰羅尼亞土壤上的重塑。與此同時，他還前瞻性地認為身體與靈魂的同步發展是長期職業競技的基礎，並因此引入了運動科學，強調球員的健康習慣與飲食。

這場制度與戰術的「聯姻」，在20世紀90年代初結出了最豐碩的果實。自1991年起，告魯夫率領巴塞隆拿蟬聯西甲4連冠，並在1992年捧起了球會歷史上第1座歐聯獎盃，締造了公認的「夢之隊」（Dream Team）時代。這場成功不僅在競技層面確立了巴塞隆拿的風格先河，更在社會層面為加泰羅尼亞民族主義提供了一種兼具「美感」與「尊嚴」的勝利敘事。

儘管後來告魯夫離開了主帥位置，但他留下的遺產依然深刻。正如沙維所言，巴塞隆拿的戰術基因自告魯夫奠基後的20年間從未發生過大的變更。他通過洞察時代的眼光和改變制度的魄力，將自己從一名天才球員昇華為一位創造了持久霸權體系的奠基人，為後來「Tiki-taka」體系的全面成熟鋪就了通往神壇的紅毯。

防守地位被空前拔高

要真正理解21世紀初世界足壇戰術哲學發生的劇烈分裂，我們必須將目光投向20世紀80年代末至90年代以降的宏觀經濟變遷。那個時期是足球產業化與全球化狂飆突進的轉捩點。隨着電視轉播權費用呈指數級增長，以及跨國贊助商的全面介入，金錢在足球競技中的權重越來越高。

在此之前，足球仍處於一個相對純粹的「英雄年代」。那個時代的比賽有着極高的開放性，球場上的戰術紀律相對鬆散，留給鋒線球員的空位特別多。因此，當時的足壇往往可以用「英雄史觀」來解釋：像比利（Pelé）或馬勒當拿這樣的曠世奇才，完全能夠憑藉一己之力長途奔襲，改變整場比賽的局面。

然而，當足球從一項單純的工人階級娛樂蛻變為牽涉數億歐元利益的龐大跨國產業時，資本對「成績穩定性」的極度渴求，逐漸壓縮了那種大開大合、充滿隨機性的古典浪漫主義。在巨大的降級風險和歐冠獎金面前，容錯率被壓縮到了極致，防守的戰略地位被空前拔高。

善守者長藏九地之下

在這一歷史進程中，葡萄牙名帥摩連奴（José Mourinho）的橫空出世，標誌着實用主義的一次徹底「反動」。從2002年至2004年執教葡萄牙波圖（Porto），到2004年至2007年入主英超車路士（Chelsea），摩連奴將保守防守足球全面推向了極致。他帶領波圖奇跡般地連奪歐洲足協盃與歐冠冠軍，隨後又在車路士創下了以38戰29勝8和1負得95分、全季僅失15球的英格蘭頂級聯賽最高得分與最少失球紀錄。儘管眾多球迷和球評家對這種「場面難看」、「只能以1比0獲勝」的功利足球表示強烈不滿，但摩氏風格在商業上卻取得了碾壓式的成功。摩連奴的足球哲學堪稱現代商業足球的博弈論最優解：通過極度密集的防守讓己方立於不敗之地，然後耐心等候對手犯錯並進行致命反擊。

再加上車路士老闆阿巴莫域治的金元足球支持，球隊前場囤積了最頂尖的終結者，使得這套以極小代價換取最大分的「成功方程式」無可挑剔。2004-2005賽季，當熱刺在對陣車路士時採用同樣的鐵桶陣逼平比分後，摩連奴在賽後揶揄對手「猶如將一架巴士泊在龍門前」，「泊大巴」（Parking the bus）這一戰術名詞由此誕生，並迅速被全球範圍內資源有限的中下游球隊奉為圭臬，足壇的戰術空間被徹底鎖死。

西班牙有一種類似於悠悠球的兒童玩具，因遊玩過程中經常發出的聲音，被暱稱為「Tiki-taka」聲。西班牙有着被稱為「紅色狂怒」（La Furia Roja）的足球傳統，崇尚身體對抗和直接進攻。因此背棄傳統但對「泊巴士」同樣無力的短傳倒腳，被老派教練視為缺乏血性的花拳衝腿。由此借用玩具的「Tiki-taka」聲嘲笑沉迷於無意義的橫向轉移和安全回傳，陷入只控球卻無法向前推進的「U型傳球」陷阱的球隊。這也是「Tiki-taka」這個詞與足球掛鈎的肇始。或許沒人能想到，這種濫觴於惡意的說法，將會是僵局出路的天然命名。

「最強之矛」哥迪奧拿

正是在這種從管理到球員全盤趨於保守、戰術空間被極度壓縮的時代背景下，哥迪奧拿（Pep Guardiola）治下的巴塞隆拿卻成為了刺破鐵幕的「最強之矛」。沒有摩連奴鍛造的盾，就看不出矛的威力。

2008年至2012年，哥迪奧拿執教巴塞隆拿一隊，開創了威震天下的「夢三隊」時代，並發掘、確立了美斯的核心地位。更重要的是，在他的打磨下，「Tiki-taka」戰術不僅走向了真正的成熟，更成為了對衝摩連奴時代的終極武器。

哥迪奧拿時代傳控足球的登峰造極，絕非單純為了追求藝術美感，而是殘酷競技環境下的戰術剛需。當對手有8到9名球員堆積在禁區內「泊巴士」時，傳統的邊路傳中或長傳衝吊徹底失效；要撕開這種密集防守，球隊就必須擁有比以往更極端的控球率，以及在極狹小空間內進行超高速短傳配合的能力。承接了告魯夫全能足球衣缽的哥迪奧拿，將球場的空間切割到了釐米級。

通過不知疲倦的傳導拉扯，巴塞隆拿能夠像手術刀般精準地切入對手的防線縫隙；而一旦丟失球權，球隊便立刻展開窒息式的就地反搶，將戰火永遠鎖定在對方的半場。使「Tiki-taka」從一種控球理念，進化為強隊用來碾壓「龜殼式防守」的特製武器。

因此，當我們回望那個時代哥迪奧拿與摩連奴這「一時瑜亮」般的宿敵時，會發現這不僅是兩位天才教頭的個人較量，更是兩種足球哲學的巔峰對決。最強的矛遇上最強的盾，在隨後幾年皇家馬德里與巴塞隆拿的爭霸歲月裏，演繹了無數驚心動魄的經典時刻。

他們的對立看似水火不容，但在本質上，這二者都是商業化時代下精算需求演化出的產物。摩連奴用破壞空間的極致防守回應了資本對不確定性的恐懼，而哥迪奧拿則用絕對控制的極致進攻，書寫了如何在窒息的空間中重新尋找勝利的勝利方程式。這場矛與盾的交鋒，不僅推動了現代足球戰術的再次進化，更為接下來的西班牙足球盛世以及英超體系的全面升級敲響了前奏。

巴塞撐起西班牙脊樑

在球會的戰術實驗室裏淬煉至大成的「Tiki-taka」，不可避免地溢出了聯賽的邊界，直接重塑了國際足壇的國家隊權力版圖。巴塞隆拿在哥迪奧拿治下的空前成功，不僅是加泰羅尼亞的勝利，更被迅速移植到了西班牙國家隊之中。在此之前，西班牙足球常常被稱為「預選賽之王」，他們擁有華麗的球風，卻總是在世界大賽的淘汰賽中折戟沉沙。然而，當以拉馬西亞青訓為絕對骨幹的巴塞中場組合的沙維、恩尼斯達、布斯基斯（Sergio Busquets）等新時代球員全面接管國家隊的大腦後，西班牙隊迎來了他們隊史上最輝煌的盛世。

2006年世界盃西班牙對陣突尼斯的比賽時，西班牙著名足球評論員用「我們在使用Tiki-taka，Tiki-taka」（Estamos tocando tiki-taka tiki-taka.）形容西班牙球員以快速短傳牽制甚至戲弄突尼斯球員的做法。「Tiki-taka」的形象形容一夜之間為世人所接受。從2008年斬獲歐洲盃冠軍開始，西班牙足球拉開了稱霸全球的序幕。隨後，他們在2010年南非世界盃上捧起大力神盃，並在2012年歐洲盃上成功衛冕。這史無前例的大賽3連冠，標誌着傳控足球在國家隊層面達到了最高的高光時刻。這種成就是驚人的，因為它證明了即使在集訓時間短暫、缺乏長期戰術磨合的國家隊比賽中，只要有一套根植於本國頂級俱樂部、且高度體系化的戰術作為支撐，依然能夠打出極具統治力與觀賞性的足球。

從歐陸進軍不列顛島

戰術的演進從不因一場盛世的落幕而停滯。正如當年告魯夫將荷蘭的全能足球火種帶到伊比利亞半島一樣，哥迪奧拿的個人流轉，成為了現代足球體系跨國輸出的最重要推手。2013年至2016年，哥迪奧拿接過了德國豪門拜仁慕尼黑的教鞭。他將拉馬西亞的控球哲學帶到了巴伐利亞，與德國足球傳統的硬朗、紀律與衝擊力進行了一次深度的基因重組。

哥迪奧拿對拜仁的改造，讓這支原本就極具力量的球隊擁有了更加精細的中場組織和陣型彈性。巧合的是，正是在哥迪奧拿執教拜仁、深刻改造了眾多德國如拿姆（Philipp Lahm）、卻奧斯（Toni Kroos）、梅拿（Thomas Müller）等本土國腳的同一時期，德國國家隊在2014年巴西世界盃上大放異彩，最終奪得冠軍。這絕非單純的巧合，而是頂級俱樂部主帥的體系化建設反哺國家隊實力的又一個經典案例。德國足球的登頂，標誌着傳控體系在融入了更強大的身體對抗與推進速度後，完成了一次重要的本土化升級。

2016年至今，哥迪奧拿的足跡來到了現代足球的發源地——英格蘭，執掌曼城（Manchester City）的帥印。長期以來，英格蘭足球雖然擁有世界上商業運作最成功的英超聯賽，但其本土足球的技戰術素養卻常被歐洲大陸詬病為「長傳急攻，踢法陳舊」。哥迪奧拿帶來的戰術革命，不僅讓曼城在英超建立起了令人窒息的王朝霸業，更從根本上扭轉了英格蘭足球的發展軌跡。

在哥迪奧拿體系的浸染和壓力之下，英格蘭的青訓系統和聯賽戰術土壤發生了劇變。球隊開始強調整體推進、後場出球以及精細的地面組織。這種體系的改變，直接催生了一批如菲爾·福登（Phil Foden）這樣腳法華麗、極具空間大局觀的新一代英格蘭國腳。受惠於聯賽整體戰術水準的躍升，英格蘭國家隊在國際賽場上迎來了久違的復興：他們不僅奪得了2018年世界盃殿軍，更在2020年和2024年2次殺入歐洲盃決賽，獲得亞軍。英格蘭從戰術荒漠到歐洲強權的蛻變，再次印證了先進足球體系對整個國家足球命脈的深遠影響。

洞察天才的不朽遺產

當我們從荷蘭的迪美亞球場／阿積士舊主場一路走到西班牙的拉馬西亞青訓營，再穿越慕尼黑的安聯球場，最終駐足於曼徹斯特的伊蒂哈德球場，一種反叛於資本異化卻又符合商業理性的經典足球哲學終成體系。

回顧這段長達數十年的歷史，我們可以得出一個極具啟示性的結論：足球發展的興衰更迭，固然與極少數天才的靈光乍現有着密不可分的關係。但相較於可遇而不可複得的前者，更值我們關注的是，這些天才究竟是如何洞察了他們所處的時代。

告魯夫觀察到了巴塞隆拿在政治與制度上的困局，用拉馬西亞的青訓流水線打破了巨星戰略的詛咒；摩連奴嗅到了高度商業化時代對成績的病態渴求，用功利的鐵桶陣榨取了最高的積分紅利；而哥迪奧拿則察覺到了密集防守的弱點，將源自於全能足球的傳控體系完成了針對突破鐵桶陣的最終演化。

個人的球員生命與執教生涯終究是有限的，可由他們所創造的這種高度體系化的戰術遺產，如同一條條絲線，勾連、交織於足球發展的每一個角落。正是這些歷經經濟洗禮與制度重構的體系，決定了過去20年足壇霸權的盛衰走向，也將繼續指引着未來足球在商業與競技的博弈中，尋找那份永恆的空間與美感。

作者黃宇翔是香港媒體人，曾獲2025年亞洲出版協會卓越評論獎、第六屆全球華文青年文學獎。



文章原刊於黃宇翔所著《足球政治經濟學——球壇霸權興衰的源代碼》，《香港01》獲授權轉載。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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