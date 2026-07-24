仲點論政｜必須大力推動博物館教育

仲點論政｜劉仲恒醫生



筆者就讀大學時期，有位教授的旅遊「口味」格外特別。他規劃行程必先敲定博物館，再依此安排當地名勝與美食。「當年去印第安納波里斯，即便沒有大型藝術館，我們也逛了全球最大的印第安納波里斯兒童博物館，我兒子流連忘返，根本不願離開。」他說這話時滿足的笑意，我至今難忘。



博物館在教育傳承上的關鍵作用毋庸置疑。館藏展品本身已能推動參觀者學習，導覽解說、主題工作坊與互動展覽更能引發主動探究式學習，深化理解之餘，培養對文化、歷史、科學的深度鑒賞力學的深度鑒賞力，在非正規學習場景中樹立積極的公民意識與終身學習觀。這種「博物館教育」跳出課堂框架，毫無刻板之感，帶動主動參與、批判性思維與意義建構，革新了傳統教學模式。作為兼具包容性的公共空間，博物館以實物藏品搭載知識，支撐參觀者在認知、情感與社會層面的成長，建立人與文化、歷史、科學的深層連結，其重要性不言而喻。

在筆者看來，博物館教育是教育體系中至關重要的一環。作為物質文化的載體，博物館藏品真切承載並傳遞文化內涵，為參觀者打開接觸歷史、身份認同與社會規範的窗口。在形塑個人行為、情感與認知的過程中，博物館提供了獨特的框架與路徑。它同時是跨學科探索的場域，融匯心理學、人類學與社會學視角，深化人與物質文化的內在聯繫。

不久前，一批本港教師結束為期五天的考察行程，走訪中原古都西安、洛陽的多家重點文博場館，當中包括西安博物院、陝西考古博物館、陝西歷史博物館與隋唐大運河文化博物館。教師團還實地考察考古遺址與文化機構，參與多場工作坊、學術講座，並與內地文博專家展開交流。返港後教師們紛紛表示，這次跨境交流不僅深化了自身對文物的認識，更對教學專業成長、校內中國歷史課程優化大有裨益。

教師走訪博物館，自然能積累教學「資本」，為日後課堂注入寶貴資源與靈感，固然是好事。但倘若師生一同走進博物館，教學成效會更為直接。師生共同參觀歷史遺跡、觀覽實物展品，便能突破單一依賴教科書的課堂教學模式，對學習內容形成更深刻的體悟。

博物館是人類知識的寶庫。在學習領域中，我們應將博物館視為非正規學習最重要的「中介物」，的「中介物」，透過沉浸式的實物體驗深化學生對知識的掌握，因此必須大力推動博物館教育。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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