來稿｜由「銀色經濟」走向「金質生產力」

來稿作者：區麗莊



根據政府統計，港人預期壽命近86歲，位居全球前列。當長壽已是城市標籤，我們更需思考如何讓更長的人生持續創造價值。近年「銀色經濟」聚焦消費，卻尚未回答資深人才如何持續貢獻社會。我認為，香港應由「銀色經濟」邁向「金質生產力」（Golden Productivity）的新階段。



「金質生產力」並非鼓勵重返全職，而是發掘人生下半場潛能，把數十年累積的專業知識、產業經驗、人脈與領導智慧，轉化為持續的社會及經濟價值。傳統將人生分為求學、工作、退休三階段，但如今港人壽命逾八十，退休後仍有二、三十年活躍歲月，沿用舊框架不僅低估個人潛力，更錯失社會寶貴資產。

香港一直關注土地、房屋和人才短缺，卻忽略一項重要資產——經驗。當專業人士退下崗位，帶走的是一整套難以複製的知識體系與人脈。過早退休的經驗可以說是最被低估的資產。現時香港65歲以上人口近四分之一，高齡化不再是純粹社福議題，而是關乎人才策略與競爭力。

金質生產力的核心不在延長就業年期，而在建立讓資深人才發揮所長的平台。未來工作模式應更多元：顧問、董事會、創業、跨代協作，都可創造價值。要緊的不是年齡，而是能力；不是退休與否，而是是否仍有貢獻機會。

人工智能的普及更凸顯此議題。AI無法取代人生歷練與策略判斷。未來最具競爭力的社會，是能融合不同世代智慧的社會。年輕人帶來創意，資深人才帶來視野，兩者結合才能創造最大效益。

香港作為國際金融中心，擁有大量具國際視野的資深專才。若能建立終身學習、靈活工作及跨代協作平台，完全有條件成為「智齡城市」典範。真正成功的長壽城市，不僅擁有先進醫療與福利，更是能讓每個年齡層持續學習、參與以及創造價值。

高齡化不是負擔，而是尚待全面釋放的社會資產。在會展即將舉行的「第十一屆黃金時代展覽暨高峰會」，將匯聚各方探討長壽社會新機遇，推動關於未來社會模式的討論。

真正的問題從來不是人口老化，而是我們是否仍以昨日思維看待明日長壽社會。當視年齡為限制，見到的是成本；當視經驗為資產，我們則見機遇。由「銀色經濟」走向「金質生產力」，追求的不只是更長壽，而是更有價值、更有活力的長壽社會——這或許正是下一個最值得把握的發展機遇。

作者區麗莊是黃金時代基金會董事會義務秘書。



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