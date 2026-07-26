來稿｜特區護照174目的地免簽優勢——港人說走就走，外客源源不絕

來稿作者：馬軼超



據英國恒理環球顧問事務所日前公布《2026亨利護照指數》20周年報告，香港特區護照以免簽174個目的地排第14位。這項獨有優勢不單反映香港高度國際化，更為本地旅遊界打強心針，可以讓旅行社、酒店、航空公司研發更多旅遊產品，賺取更多利潤，帶動全產業長遠發展。



免簽降低外遊門檻

旅行社擺脫低價惡性競爭

簽證繁瑣一向是市民外遊最大阻礙，很多人因為準備文件、排隊面簽、等審批，最後打消出行念頭。而174個目的地免簽，香港人隨時可以說走就走，無需提前花時間申請簽證，大大降低外遊門檻，令市民出國旅遊意願大增，直接帶動旅遊市場客源上升。

對於外遊旅行社來說，免簽覆蓋範圍擴闊，產品設計受限制更少。從前好多長線、小眾目的地因為簽證麻煩，難以大力推廣，旅行社只可以集中做東南亞、日本韓國等傳統路線，競爭大、利潤微薄。如今歐洲多國、大洋洲、中東、非洲等地都可以輕鬆成行，旅行社能夠開發大量全新產品：深度文化遊、長線多國聯遊、親子遊、長者休閒團、高端自由行定制套餐等等。多元化特色產品可以避開低價惡性競爭，提高產品附加值；再加上市民外遊需求持續上升，預期外遊社生意額和淨利潤都會顯著提升。

鞏固亞太旅遊樞紐

雙向利好帶旺全港產業鏈

香港憑藉開放的入境免簽政策與國際航運樞紐地位，吸引大量外國旅客來港觀光。吸引大量外國旅客來港觀光、過境轉機，不少遊客更會順道走訪大灣區。地接社可以把握商機，推出香港市區深度遊、港澳聯遊、大灣區一程多站行程、商務接待、入境高端定制遊等產品，承接源源不絕入境客源。充足客流能夠填補淡旺季落差，拓闊收入來源，幫助地接社穩定營運、增加盈利。

免簽優勢同時形成雙向利好循環：一方面香港市民外遊帶旺外遊社，倒逼行業提升服務質素；另一方面各地旅客來港刺激地接業務，帶旺酒店、餐飲、景區等配套行業，兩邊旅行社同步受惠。

賦能商務會展複合轉型

對接國家戰略邁向高質發展

除此之外，香港作為國際金融商貿中心，經常舉辦大型會展。174國免簽便利本港商人出外參展洽談，帶動商務旅遊需求。商務客群消費力高，亦會刺激高端旅遊產品銷售，進一步擴大旅行社盈利空間，推動行業由單純觀光，轉型成觀光、休閒、商務、會展一體化複合產業。

長遠而言，特區護照的通行便利，是香港獨特優勢。配合《旅遊強國建設「十五五」規劃》，香港旅行社可以聯同內地伙伴打造跨境特色路線，輸出國際化旅遊服務。隨着香港對全球遊客吸引力不斷提高，旅遊市場潛力會持續釋放。

總括來說，174個國家及地區免簽不單提升香港國際形象和國際影響力，更為外遊和地接旅行社提供產品創新空間、穩定客源和新增盈利渠道，全面提振旅遊界信心。憑藉得天獨厚的通行優勢，完備城市旅遊配套，香港旅遊業未來會持續蓬勃發展，邁向更高質素的新階段。

作者馬軼超是觀塘區議員，中國香港文化體育旅遊協會副主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

