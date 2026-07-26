立法會議員．方國珊｜慎防高齡司機意外　體檢教育科技三管齊下

來稿作者：方國珊



運輸及物流局局長陳美寶早前在立法會上表示，過去5年，涉及65歲或以上商用車司機的交通意外中，致命及嚴重交通意外的比率高達6.8%，高於65歲以下司機的5.6%，敲響道路安全警鐘。面對海嘯式的人口老化浪潮，政府擬將商用車司機強制體檢年齡門檻由70歲下調至65歲，這既是順應人口結構變化的務實之舉，更是守住道路安全底線的關鍵防線。然而，體檢只是第一道防線。要真正壓低意外率，必須同步從便民配套、駕駛教育及科技監測三方面出招，才能織密道路安全的防護網。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師，消防及安全工程碩士。（湯致遠攝）

體檢便民化：擴展網絡，深入社區

政策方向正確，但執行細節決定成效。對於分秒計薪的紅色小巴、的士司機而言，往返體檢的時間與經濟成本不容忽視。

政府應將體檢機制深入社區，除了善用地區康健中心或郵政局網絡設立流動體檢站外，更應密切留意內地使用「自助體檢機」為申請人提供基本體檢的技術成效，研究引入本港。讓司機在熟悉的社區環境中完成體檢，既能提升參與意願，也能減輕營運負擔。

教育前置化：從懲罰手段變預防工具

自2002年駕駛改進課程推出以來，官方數據曾顯示約八成的學員在完成課程後六個月內未有再因違例駕駛而被記分。比利時有研究顯示，修讀駕駛改進課程的司機，其交通違規重犯率比接受傳統刑罰（如單純罰款或停牌）的司機低了41%。歐洲亦有研究顯示，參與自願性改進課程的司機，其正面駕駛態度的轉變甚至在三年後依然維持。

運輸署近年亦持續優化課程內容，增設真實交通意外案例、情境模擬教學及課堂互動環節，引導學員反思自身駕駛習慣。這些成效表明，駕駛教育不應僅被視為違例後的懲罰措施，更應成為改善駕駛行為、預防交通意外的關鍵工具。當局宜轉換思維，將課程重新定位為「預防性投資」，例如允許自願修畢並通過考核的司機抵銷三分已累積的違例記分，或與保險業界探討合作，為完成課程者提供保費折扣。以獎代罰，以誘因代替強制，方能在根本上提升整體道路使用者的安全意識。

科技普及化：小巴的士不應被遺漏

科技監測已成巴士安全標配。現時近四成專營巴士已安裝司機狀態監測系統，7月起更將透過專營權協議強制新購巴士加裝。然而每日載客量同樣龐大的小巴及的士，卻未被納入強制安裝範圍，無疑形成一道顯著的安全缺口。

政府應加快研究將先進駕駛輔助系統（ADAS）擴展至小巴和的士，利用人工智能實時監測司機疲勞狀態及危險駕駛行為。科技並非取代或監控司機，而是為他們的安全駕駛撐起一道即時防護牆。

道路安全從來不是單一措施可以解決的系統工程。體檢把關健康、教育糾正行為、科技補位監測——三者環環相扣，方能發揮最大的協同效應。政府應加速落實體檢年齡下調，同步完善社區體檢網絡、擴大駕駛輔助系統覆蓋面，並優化駕駛改進課程的激勵機制。惟有多管齊下，香港的道路交通安全才能真正做到「行穩致遠」。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師，消防及安全工程碩士。



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