醫善同行｜耳石症引發天旋地轉　止暈藥只能治標不能治本

醫善同行｜周順傑醫生



前奧運體操冠軍劉璇早前因耳石症在家中暈倒，引起不少人關注。很多人以為耳石是耳內一粒「石頭」，亦有人把耳石症與俗稱「耳水不平衡」混為一談。事實上，兩者雖然同樣可以令人感到天旋地轉，但病徵、發作時間及治療方法都有明顯分別。



耳石症的正式醫學名稱是「良性陣發性位置性眩暈」，英文簡稱BPPV。這個名稱已概括其主要特徵：病情一般屬良性、眩暈會反覆發作，並由特定頭部或身體位置觸發。

眩暈與一般頭暈並不相同。眩暈患者會感到周圍環境正在旋轉，或覺得自己正在轉動；一般頭暈則較多是頭重、腳步不穩或腦袋不清醒，未必有明顯旋轉感。

耳石症患者常在床上轉身、起床、躺下、抬頭或低頭時突然發作。若保持不動，眩暈一般會在約半分鐘內逐漸消退；但再次轉動頭部時，便可能再度出現。

腦部誤以為身體在旋轉

耳石並非一粒肉眼可見的大石，而是大量非常微小、主要由碳酸鈣組成的結晶體。它們正常依附在內耳的橢圓囊，負責感應身體向前、向後或向側移動，協助維持平衡。

內耳的平衡系統亦包括三條以不同角度排列的半規管。若部分耳石從橢圓囊脫落，隨內耳液體流入半規管，患者轉動頭部時，耳石便會在管內移動，錯誤刺激感應細胞。腦部接收到訊號後，會誤以為身體正在旋轉，產生天旋地轉的感覺。

耳石最常跌入後半規管。當患者停止移動，耳石亦會停下來，錯誤刺激減少，因此眩暈通常很快消退。

四十歲以上人士較常見

耳石症較常見於四十歲以上人士，而且年紀愈大，發病機會通常愈高。部分患者曾有頭部創傷、中耳炎或耳水不平衡病史，但不少人發病前並沒有明顯原因，可能只是半夜轉身或早上起床時突然發作。

現時沒有明確證據證明壓力、捱夜或疲勞會直接令耳石脫落。反而反覆眩暈本身可令患者焦慮、疲倦，兩者未必有直接因果關係。

近年有研究認為，維他命D不足可能令耳石結構較不穩固，增加脫落風險。不過，是否需要補充維他命D，仍應按個別情況及檢查結果決定。

與耳水不平衡有分別

耳石症一般不會造成耳鳴、耳塞感或聽力下降，而且眩暈通常由位置轉變引起，維持約半分鐘便會紓緩。

俗稱「耳水不平衡」的梅尼埃病，眩暈則通常持續超過二十分鐘，甚至數小時，患者亦可能同時出現耳鳴、耳塞及聽力減退。

因此，若眩暈同時伴隨聽力變化，便未必只是單純耳石症，需要接受進一步檢查。

止暈藥只能紓緩症狀

診斷耳石症時，醫生首先會了解患者的病史，包括眩暈在甚麼動作下出現、每次持續多久，以及有沒有耳鳴、聽力下降、肢體無力或其他神經系統症狀。醫生亦會透過特定的頭部和身體位置檢查，判斷耳石可能跌入哪一邊及哪一條半規管。

確診後，主要治療是「耳石復位」。醫生會把患者的頭部及身體依次放在數個特定位置，利用重力把耳石從半規管引導回橢圓囊。

若診斷正確，耳石復位一般相當有效。止暈藥或止嘔藥只能有限度紓緩症狀，並不能令耳石回到原位，而且部分藥物可令人嗜睡，因此不建議單靠藥物處理。

耳石復位後避免仰頭

完成耳石復位後，患者首一至兩晚可向健康一側側睡，並稍為墊高枕頭，避免頭部過度後仰。其後約一星期亦應減少抬頭晾衣服、從高處取物、後仰洗頭或接受牙科治療，並暫停需要經常仰頭或倒轉身體的運動，以減低耳石再次移入半規管的機會。

復位後數天至一至兩星期內，部分患者仍會感到步履不穩。這種殘餘暈眩通常只是腦部和平衡系統需要時間重新適應，並不代表治療失敗。

耳石症約有兩成復發機會，部分患者需要再次接受復位。如再次出現明顯天旋地轉，應盡快覆診。

出現症狀須盡快求醫

耳石症雖會令人強烈眩暈，但一般不會引起口齒不清、手腳無力或麻痺。若患者同時出現嚴重頭痛、說話含糊、四肢乏力、麻痺，或眩暈持續數小時而沒有減退，便屬警號。

這些情況可能與中風、腦腫瘤或其他神經系統疾病有關，應盡快求醫，醫生或需安排磁力共振等檢查。若病徵及體位檢查均符合典型耳石症，而且接受復位後明顯改善，一般則毋須常規接受腦部掃描。

作者周順傑是「醫善同行」醫學顧問，耳鼻喉科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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