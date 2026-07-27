來稿｜皇崗口岸「無感通關」：打破制度壁壘，港深前途無限

來稿作者：陳嘉華



七月盛夏，香港立法會的一項表決，為深港雙城互動的未來投下了關鍵一票。《皇崗口岸港方口岸區條例草案》三讀通過，正式為新皇崗口岸實施「一地兩檢」奠定了不可動搖的法律基石。此舉不僅意味着那個曾經貨櫃車轟鳴、人流擠擁的舊口岸將徹底走入歷史，更預示着深港兩地即將告別「排兩次隊、過兩次關」的跨境記憶，邁向「合作查驗、一次放行」的無感新時代。然而，若輿論的視野僅聚焦於通關時間從半小時壓縮至五分鐘的效率提升，便大大低估了這一政策在粵港澳大灣區發展坐標系中的戰略權重。我們必須跳出傳統的工程基建思維，從制度實戰的深度出發，審視這場變革背後所釋放的深層信號。



從物流通道走向創新高地

一項卓越的公共政策，其核心生命力在於精準切中時代轉型的痛點。皇崗口岸的重建與通關模式變革，底層邏輯並非單純的「提速」，而是一場針對制度性交易成本的「降維打擊」。在過去幾十年的深港合作中，皇崗作為全國最繁忙的陸路口岸，長期承載着「三來一補」時代的貨運重任，見證了香港製造業北移的黃金歲月。那時的跨境流動，以「貨物」為主體，追求的是物流的順暢與規模的擴張。

然而，時移世易。隨着深圳從「世界工廠」邁向「全球創科之都」，大灣區最稀缺的資源已從貨櫃與原材料，轉變為人才、資本、信息與技術這些高階創新要素。新皇崗口岸做了一個極具前瞻性的取捨：果斷取消貨運功能，全面轉型為純旅檢樞紐。這一「斷捨離」背後的戰略意圖極為清晰——政策的目標受眾已從過去的「貨車司機」轉變為「科研精英」與「商務人士」。口岸不僅是地理上的連接點，更要成為「創新高地」的專屬接口。它緊鄰河套深港科技創新合作區，這並非巧合，而是精心佈局。這一步棋，直接將口岸功能從傳統的「物流通道」拉升到了服務國家級科技創新戰略的「制度接口」高度。

「三道門」設計歷史性破局

從實戰效果審視，「合作查驗、一次放行」展現出極高的治理效能，這不僅是技術層面的勝利，更是制度協同的歷史性破局。在技術端，口岸設計了「三道門」一體化閘機系統，前台只進行一次信息採集，後台則由兩地查驗單位實時並聯審核，將物理隔離轉化為數據共享。

不可否認，「一地兩檢」與數據的實時並聯審核，在過往曾引發過社會對司法管轄權邊界及個人隱私保護的深切關注。然而，皇崗模式的破局之處在於，它沒有迴避這些張力，而是用嚴密的制度設計給出了答案。在「境內關外」的特殊安排下，港方口岸區依照香港法律實施管轄，內地口岸區則受內地法律規管，司法管轄邊界清晰如昔，數據安全邊界依然存在。

這證明了兩套不同的制度不僅可以在邊界清晰的基礎上高效共存，更能通過主動的流程再造，將制度差異從「摩擦成本」轉化為協同創新的「動力源」。相比深圳灣口岸的「車上查驗」與西九龍高鐵站的「站內分區」，皇崗的「三道門」設計是對步行過境旅客心理流暢度的極致追求。它向外界傳遞了一個強烈信號：在堅守「一國」之本的前提下，「兩制」之利完全可以通過務實的機制創新，實現無縫對接。

催生「同城化」創新網絡

這種制度實戰的落地，其潛在影響力將以幾何級數向外輻射。過去，對於那些每周往返河套實驗室與香港科學園的科研人員而言，過關不僅是物理上的跨越，更是一場耗時耗力的精力消耗；對於無數跨境上班族與學童，每天節省下來的時間，是清晨從容吃一頓早餐的餘裕，也是深夜歸家時不再焦慮的踏實。當通關變得如搭乘市內地鐵般絲滑，這些曾被繁瑣手續磨損的精力與時間，將被重新釋放到創造價值之中。

作為河套合作區的核心節點，皇崗口岸將直接串聯起深圳灣超級總部基地、光明科學城等重點創科片區，形成一條橫跨深港北部的科創走廊。這種高頻次、低成本的要素流動，將催生出一種「同城化」的創新生態系統。資金不再因過關的繁瑣而停滯，技術專利不再因地緣邊界而難以互通，創科團隊的招募甚至可以打破地域限制，在雙城之間自由搭配。口岸將不再是一個物理關卡，而是一個能量巨大的「資源混合器」，為香港「北部都會區」的騰飛與深圳的持續升級注入最稀缺的流動性。

為兩地規則銜接輸出經驗

從更長遠的歷史跨度來看，皇崗「一地兩檢」的持久價值，在於它為「一國兩制」下的跨境治理提供了極具參考價值的實戰範本。從早期的深圳灣口岸到高鐵西九龍站，再到如今的皇崗，中央與香港特區政府在司法管轄邊界清晰、執法職責獨立的前提下，一次次突破思維定式，探索制度銜接的新路徑。

這種「破壁」並非簡單的物理合併或法律移植，而是在高度尊重兩制差異的基礎上，通過技術銜接和流程再造，實現規則的深度對接。皇崗口岸的啟用，將是一次大規模的壓力測試，測試兩地數據安全、應急處突、聯合執法的協作極限。一旦這套模式在皇崗順暢運行，未來大灣區內其他的口岸建設，乃至更廣泛的社會民生領域的規則銜接，都有了可複製、可推廣的經驗。

當通關變得如呼吸般自然，當制度的壁壘被務實的創新逐一打破，我們看到的，不僅是一個耗資數十億的宏偉基建，更是香港主動融入和服務國家發展大局的堅定步伐。那縮減掉的20多分鐘，節省的是時間成本，拉近的卻是深港兩地協同發展的心與充滿無限可能的未來。這是一場從物理通關走向制度實戰的深刻破局，其影響必將隨着大灣區的深度融合而愈發深遠。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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