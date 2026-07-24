來稿｜王虹鄧煜摘得菲爾茲獎　中國數學何時能「本土結果」？

來稿作者：龍子明



2026年7月23日，美國費城。當國際數學聯盟主席念出「Hong Wang、Yu Deng」兩個名字時，中國數學界等待了近90年的那扇門，終於被推開。繼1982年丘成桐、2006年陶哲軒兩位外籍華裔數學家獲獎之後，中國籍數學家首次登上菲爾茲獎領獎台，而且是王虹、鄧煜「同屆雙響」——這是菲爾茲獎自1936年設立以來，中國籍數學家第一次獲此殊榮，也是亞洲國家第一次在同一屆包攬兩枚獎章。



消息傳回國內，首位華人菲爾茲獎得主丘成桐直言：「對於中國數學界而言，這是幾十年來我們一直期盼實現的願望。」這位見證了當代中國數學從無到有、從弱到強的泰斗級學者，用「極為興奮」形容自己的心情。而這份興奮背後，是一幅遠比「零的突破」更為複雜的圖景：中國數學究竟從這一刻獲得了什麼，又站在一個怎樣的起點上？

兩位得主各自攻克世紀難題

菲爾茲獎的評審之嚴、含金量之高，在數學界無出其右——每四年頒發一次，獲獎者不超過四人，且必須在獲獎當年元旦前未滿40歲。截至2022年，全球僅65位數學家獲此殊榮。正因如此，王虹與鄧煜能夠脫穎而出，絕非偶然，而是因為他們各自攻克了數學史上兩座令人望而生畏的高峰。

王虹與合作者Joshua Zahl以一篇127頁的長篇論文，證明了困擾數學界逾百年的三維掛谷猜想。這一猜想源於日本數學家掛谷宗一，探討「空間中一根無限細的針旋轉掃過所有方向至少需要多大區域」，與調和分析、幾何測度論、數論等多個分支深度交織。從1971年菲爾茲獎得主Charles Fefferman指出其與傅里葉分析（Fourier analysis）的深刻聯繫，到20世紀90年代初Thomas Wolff等人的重要推進，幾代調和分析大師在這一難題上接力探索，最終由王虹完成了那「關鍵的一步」。丘成桐盛讚其為「具有里程碑意義的一次重大突破」，陶哲軒亦評價為「幾何測度論領域的驚人進步」。

鄧煜的突破同樣源遠流長。1900年，希爾伯特在巴黎國際數學家大會上提出著名的23個問題，其中第六問題要求「從基本的物理定律出發，嚴格推導出流體力學方程。」百餘年間，柯爾莫哥洛夫、丘成桐的導師Charles Morrey等頂級學者都曾涉足。2024至2025年間，鄧煜與Zaher Hani、馬驍合作，運用累積量解析法與切割演算法，首次以嚴格的數學邏輯，建立了從牛頓硬球動力學到玻爾茲曼方程再到納維-斯托克斯方程的完整推導鏈條，攻克了狹義希爾伯特第六問題的核心分支。

兩項工作，一個立足幾何與分析的深度融合，一個貫穿方程與物理的交叉前沿——它們共同呈現出當代數學發展的核心趨勢：重大原創性突破越來越依賴學科邊界的消融與重組。這恰恰是中國新一代數學家給國際數學界的最強音。

二人同為北大2007級本科校友

王虹與鄧煜的成長軌跡，有一個極具象徵意義的共同點：他們同為北京大學2007級本科校友，在同一個校園裏有過兩年交集。王虹1991年生於廣西桂林，16歲考入北大，一年後從地球與空間科學學院轉入數學科學學院；鄧煜1989年生於廣東深圳，2006年以國際數學奧林匹克（IMO）金牌得主身份保送北大，兩年後轉學至MIT。

這一細節之所以重要，是因為它回答了一個長期縈繞在中國數學界的疑問：中國本土的本科教育，能否培養出具有全球競爭力的數學頭腦？ 答案在2026年7月23日被鄭重寫下——不僅能，而且可以「雙響」。

中國科學院院士、北京國際數學研究中心主任田剛在獲獎後指出：「他們的成就說明，經過幾十年的建設和積累，尤其是近20多年的改革和發展，中國的教育體系和人才培養體系是能做出成績的，值得肯定。」中科院院士袁亞湘同樣將其定位為「一個歷史性的突破」，「對於國人而言是一種巨大的振奮和鼓舞，表明中國籍數學家完全有能力在國際數學前沿作出原創性、引領性的貢獻。」

值得一提的是王虹的個人意義：她不僅是首位獲得菲爾茲獎的中國女性數學家，也是首位本科畢業於中國內地高校的菲爾茲獎得主，同時還是法國高等科學研究所歷史上第一位女性永久教授。在長期由男性主導的基礎數學領域，這一突破的分量遠超獎項本身。丘成桐對此感慨：「長期以來女性學者常面臨信心不足的挑戰，看到菲爾茲獎得主中女性增多，令人欣慰。」

中國數學何時能「本土結果」？

然而，若將目光從領獎台移開，審視丘成桐對整個事件的完整表述，會發現這位泰斗的興奮之中夾雜着更為深遠的期待與清醒。 丘成桐坦言：「我多次表示希望他們回國任教。我們還是很想他們回來，這對我們中國很重要。」他多次誠摯邀請王虹、鄧煜回到清華求真書院執教，「希望他們能指導我們的學生」。

這背後是一個無法迴避的現實：王虹現任法國高等科學研究所終身教授兼紐約大學柯朗數學科學研究所教授，鄧煜現任美國芝加哥大學正教授——兩位中國籍菲爾茲獎得主，其主要學術崗位仍在海外。正是基於這一現實，丘成桐提出了中國數學的「下一躍」目標：「爭取未來10年內，由在中國本土培養出的學生摘得菲爾茲獎。這也是我們中國數學界乃至整個中國科學界共同期盼的目標——在我們自己的大學裏培養出獲得菲爾茲獎的學者。」他進一步給出了明確的時間表：「未來五年內中國數學有望達到世界一流水準；而要引領世界學術潮流，可能需要10年的時間。我期望八年後，能看到在中國本土培養的年輕人獲得菲爾茲獎。」

這一判斷並非空穴來風。丘成桐指出，當前「中國對基礎科學包括數學在內，支持力度空前，超越了世界上任何國家」，「中國已成為基礎研究的一片熱土。」但他同時也提醒，獎項只是衡量國家數學發展水準的因素之一。回望20世紀，希爾伯特、龐加萊乃至陳省身都未曾獲得菲爾茲獎，但他們開闢了影響數學界數十年甚至上百年的新領域——這才是真正偉大的學問。

丘成桐特別強調：「競賽或許能激發興趣，但對於培養學術大師的貢獻微乎其微，競賽技巧遠不足以支撐學術研究。」偉大的數學成就從來不是孤立的，而是建立在既有研究的基礎之上，需要學者投入大量時間研讀文獻、了解學術史、與同行廣泛交流。這番話，既是對當下「奧數熱」、「競賽熱」的一劑冷靜劑，也是對中國數學未來人才培養路徑的清晰指路：走向大師，靠的不是競技技巧的堆砌，而是學術積澱的厚度與國際交流的廣度。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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