來稿｜「鬧什麼鬧？」——駐菲大使「三連問」，戳破南海大鬧劇

來稿作者：區漢宗



2026年7月24日，中國駐菲律賓大使井泉在馬尼拉接受看看新聞Knews專訪時，對菲律賓連發三問。這三問看似突如其來，實則是對過去一周中菲南海局勢急轉直下的總清算——7月20日仁愛礁暴力衝突、7月21日馬科斯緊急會見井泉提出關係「重置」、7月22日中國外交部部長王毅在馬尼拉會見菲外長拉扎羅並提出強烈抗議、7月23日至24日黃岩島再起對峙並遭水炮驅離。一周之內，菲律賓一手挑起對抗、一手伸出橄欖枝，這種自相矛盾的戲碼，正是井泉口中「你越想對話，我就越要鬧事」的「碰瓷」套路的真實寫照。



衝突後的緊急滅火

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）提出「重置」的時間點極其微妙。根據菲律賓總統府發言人卡斯特羅的證實，7月21日馬科斯在總統府與井泉舉行了長達80分鐘的閉門會談，表示希望中菲關係「重置」，朝「更良好的互動」方向發展，並希望類似仁愛礁的事件「不要再發生」。

然而，就在這場會談的前一天——7月20日上午9時許，菲律賓非法「坐灘」仁愛礁的57號艦（BRP Sierra Madre）釋放兩艘橡皮艇，無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中國海警巡邏艇，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。中國海警依法採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場，中方人員在衝突中受傷。

換言之，馬科斯的「重置」表態，本質上是菲律賓政府在仁愛礁挑釁引發劇烈衝突、中方於7月21日上午緊急召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉之後的一種「緊急滅火」。井泉對此看得透亮：「希望菲方將改善關係的表態落實在行動上，不能一邊說希望重置，一邊縱容挑釁。」

更諷刺的是，7月21日閉門會談剛結束，7月22日中國外交部部長王毅在馬尼拉應約會見菲外長拉扎羅，向菲方闡明嚴正立場；而7月23日、24日，菲律賓艦船又連續兩天侵闖黃岩島管轄海域。中國海警局發言人姜略指出，7月24日菲律賓組織7艘公務船、3艘海警艦、1艘運魚船，並唆使大量漁船在黃岩島管轄海域非法聚集，其中菲3001、3005、3017三艘公務船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖黃岩島領海。中國海警依法採取喊話警告、攔阻管制、水炮噴射等必要措施堅決驅離。

這就是井泉所說的「碰瓷」套路：一邊喊着「重置」，一邊在海上變本加厲。​ 菲律賓的算盤很清楚——軍警在一線挑事，逼中方出手反制，菲方再借助西方媒體和帶隨船記者的「現場畫面」反誣「中方欺負人」，藉機炒作所謂「中國威脅」，從而綁架東盟、拉攏美國、掩蓋國內執政困境。井泉一針見血：「逼中方出手後就『碰瓷』，藉機炒作所謂『中方欺負人』，刻意破壞中菲關係。」

中方「三點立場」與菲方輿論操弄

27年的「坐灘」：問題的根源不在中方。要理解當前中菲關係的癥結，必須回到1999年5月9日。那一天，菲律賓一艘軍艦以「擱淺」為由，在中國南沙群島仁愛礁非法「坐灘」。中方多次要求菲方拖走，菲方亦多次作出承諾，但27年過去了，菲方始終沒有兌現。

中國外交部發言人林劍在7月21日的例行記者會上重申了中方基於2024年7月達成的臨時性安排的「三點原則立場」：

第一，菲律賓派軍艦在仁愛礁長期「坐灘」，侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，中方要求菲方拖走非法的「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁「無人無設施」的原狀。

第二，在菲方拖走該艦前，中方願從人道主義出發，在菲方事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方對該艦居住人員提供生活物資補給，中方將全過程予以監控。

第三，如果菲方試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。

這三點立場清晰、克制、富於建設性。中方甚至在菲艦拖走前，出於人道主義考慮允許生活物資補給。但菲方呢？不僅27年拒不拖走軍艦，反而試圖通過頻繁的補給行動、媒體炒作、一線挑釁，將仁愛礁的「事實佔領」常態化、合法化。7月20日的衝突，本質上就是菲方試圖以暴力手段突破中方管控、為「坐灘」軍艦輸送建材的一次冒險行動。

更值得警惕的是，菲方這次還帶上了記者。中國外交部發言人林劍7月24日指出：「菲方又一次安排記者參與侵權行動，蓄意挑釁滋事並藉機炒作，人為製造海上緊張局勢，這恰恰證明了菲律賓就是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者。」黃岩島海域的菲方公務船上搭載媒體記者，目的不在於漁業補給，而在於製造「中方暴力執法」的鏡頭，為後續的國際輿論戰埋下伏筆。

「硬的更硬」與主動揭露真相

「軟的更軟、硬的更硬」：中方的全新應對策略。面對菲律賓的「碰瓷」套路，井泉在專訪中披露了中方使館過去半年的策略轉型——「軟的更軟、硬的更硬、分手處理、以正壓邪」。

「軟的更軟」，是指持續深化人文交流合作，做大正能量的根基；「硬的更硬」，則明確傳遞信號：若菲方膽敢挑釁、損害中方合法權益，我方必將堅決予以回擊，毫不退讓。

在輿論戰層面，中方轉變了過去被動回應的姿態，採取「快速釋信、公開透明」的全新應對策略——「你拍我也拍！我有我的版本」。7月20日仁愛礁衝突發生後，菲方率先放出剪裁過的影片，聲稱中方人員用木棍擊打菲海軍人員頭部致其受傷。但《環球時報》記者獲取的中國海警執法人員拍攝的第一人稱高清視頻，完整還原了事件真相：菲方兩艘橡皮艇輪番滋擾處於漂航狀態的中方巡邏艇，高速穿插製造尾浪，菲方人員首先使用劃槳、長棍攻擊中方人員，中方被迫反擊。

真相與謊言的較量，關鍵在於誰能搶先發布完整的現場視頻。​ 中方這次的「快速釋信」，讓菲方的「碰瓷」敘事在第一時間就被戳破。

「鬧什麼鬧？」​ ——三個問題背後的地緣政治警示。井泉的三連問，看似是對菲律賓的情緒化質問，實則是對南海地緣政治格局的深刻警示。

南海的和平穩定來之不易。井泉在專訪中細數當前世界多地衝突不斷，從烏克蘭到加沙，從伊朗到委內瑞拉，但東南亞乃至東亞地區整體沒有發生戰爭衝突，這一局面來之不易，應當倍加珍惜。菲律賓在南海的頻繁挑釁，不是在維護自身權益，而是在透支東盟整體的安全紅利。

「對你有什麼好處？」​ ——菲律賓國內面臨通脹壓力、民生困難、執政合法性挑戰。馬科斯政府試圖通過在南海「碰瓷」中方，轉移國內矛盾、迎合國內民族主義情緒、換取華盛頓的政治支持。但這種策略的代價是巨大的：中菲經貿關係受損、菲律賓漁民生計受阻、外資對菲信心下降。老百姓真正關心的是工作，「是我（是否）能夠吃上飯」等生活需求，而不是政客們在南海導演的「愛國秀」。

「承擔得起衝突對抗的結果和代價嗎？」​ ——這是最尖銳的一問。中國在南海的維權執法能力、海警裝備水平、後勤保障體系，與1999年菲艦「坐灘」仁愛礁時已不可同日而語。中方依法採取的攔阻管制、水炮噴射等措施，專業規範、正當合法。一旦菲方挑釁升級、擦槍走火，衝突的代價將由菲律賓獨自承擔。正如井泉所言：「中方將堅決給他懟回去、堅決給他打回去，我們堅定維護自己國家的主權、安全與利益。」

「重置」的真正含義：行動重於表態。馬科斯提出「重置」，王毅在7月22日的會見中也表示，過去幾年中菲關係持續面臨困難挑戰，這顯然不符合雙方利益，更有損菲律賓自身發展。王毅直言：「面對變亂交織的世界，我們本應共同維護本地區得來不易的和平發展局面，但菲律賓的做法卻與其他地區國家背道而馳，成為地區和平穩定的干擾源。」

菲外長拉扎羅則回應稱，菲中交往歷史悠久，是搬不走的鄰居，菲方始終奉行一個中國政策，希望通過對話尋找涉海問題的妥善解決辦法，爭取實現兩國關係的改善。

「搬不走的鄰居」是中菲關係的本質

中國是菲律賓最大的貿易夥伴、最重要的投資來源國之一，也是菲律賓農產品最重要的出口市場。南海的爭端，不應成為定義中菲關係的全部。但「重置」絕不能只是馬科斯政府的一句政治口號，它必須落實在三個具體行動上：

其一，兌現27年前的承諾，拖走仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，恢復仁愛礁「無人無設施」的原狀；其二，切實約束一線軍警行為，停止在仁愛礁、黃岩島等海域的挑釁性補給和媒體炒作；其三，在東盟框架內發揮建設性作用，而非挾洋自重、引入域外勢力加劇地區緊張。

井泉說得好：「衝突是沒有任何必要的，老百姓真正關心的是工作。」中菲兩國的人口合計超過15億，兩國人民的根本利益在於和平、發展、合作，而不在於政客們在南海導演的一場場「碰瓷」鬧劇。

「鬧什麼鬧？」井泉大使這三個字，道破了菲律賓當前南海政策的荒誕性。一邊喊着「重置」，一邊在海上「碰瓷」；一邊尋求對話，一邊縱容挑釁——這種自相矛盾的兩面手法，騙得了一時，騙不了一世。

中菲關係的「重置」按鈕，從來不在北京手裏，而是在馬拉卡南宮的手裏。拖走那艘「坐灘」27年的軍艦，停止在黃岩島、仁愛礁的挑釁，切實履行一個中國政策——這才是「重置」的真正起點。否則，無論馬科斯說多少次「reset」，都只會淪為井泉口中那句犀利的質問：「鬧什麼鬧？承擔得起衝突對抗的代價嗎？」

南海的風浪，不該由中國來平息，而該由挑起風浪的人來止息。中國有信心、有立場、有能力維護自身主權和海洋權益；而菲律賓，是時候認真回答井泉大使的三連問了。

作者區漢宗是香港傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

