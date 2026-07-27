楊莉珊｜百餘港青赴京交流　「中國智造」可感可觸

來稿作者：楊莉珊



7月的北京，陽光正好。7月20日，來自香港的百餘位青年學生踏入這座千年古都、創新之城，作為「Grows Together 職場有你」京津冀高新發展及歷史文化交流團的一員，筆者在7月20日這天，與百餘位香港青年學生一同踏入千年古都。



唯有走近方可真心認同

清晨，我們抵達通州的潞河中學。這所百年學府靜臥河畔，紅牆綠樹間流淌着綿長文脈。早在前幾年，香港聖公會李炳中學便與潞河學子組隊參加「京港青少年科技創新交流營」，以「My Eco Friendly House」榮獲優秀團隊；如今我們沿襲這一傳統，在校園裏與內地同學同桌而坐，看他們實驗室裏專注的神情，聽教室傳出的書聲，忽然明白這是文明根系的真實疊合。教育在青年價值觀塑形之年架起橋墩，我們共用同一套文化基因，也共用同一個國家的朝陽未來。

離開校園後，交流團走進北京市政協機關。對多數香港青年而言，「人民政協」四字曾只閃現於新聞標題，顯得遙不可及。然而當同學們置身於《北京市政協光輝歷程展》的展板前，聆聽講解員闡述中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，抽象的政治名詞驟然有了溫度。站在協商民主的實踐場域，同學們讀懂的不只是制度架構，更是「一國兩制」下香港何以能與國家同頻共振的深層邏輯——唯有走近，方能消弭陌生；唯有理解，方可真心認同。理解一個制度，最好的方式不是讀書，而是走進它運行的場所。

「中國智造」變得可觸可感

下午的首站是小米汽車超級工廠，這座位於北京經濟技術開發區的智造地標，瞬間將同學們拉入「中國智造」的硬核現場。集研發、生產、銷售、體驗於一體的園區內，六大車間與2.5公里測試跑道勾勒出新能源車的誕生圖譜。此刻站在轟鳴的產線旁，「中國智造」四個字有了可觸可感的體溫。這恰是「職場有你」的初心：不僅讓香港青年看見成果，更看見職場上值得追隨的身影。

事實上，小米汽車超級工廠早已成為青年交流的熱門地標。從北京市「青馬工程」高校班到北京科技大學機器人科創班，一批批青年學子在此見證數碼化系統如何精準調度每一道工序、機械臂如何協同完成複雜裝配。此次香港青年走進同一座工廠，意義在於：他們不再是隔着短影片螢幕感歎「祖國科技太讚了」，而是站在壓鑄車間和車身車間裏，讓「中國智造」這四個字有了可觸可感的體溫。

構建完整認知鏈條

緊接着，我們轉赴北京火箭大街。作為全國首個商業航天共性科研生產基地，亦莊這片14.5萬平方米的土地，以火箭造型的展示與運控中心撞擊視野。地下層那座全國唯一的發射場外商業航天測運控中心，讓生長於維港畔的同學們，首次覺得「航天」不再是新聞裏冰冷的數字。在測運控中心，衛星測控流程與遙測資料視覺化系統揭開面紗，同學們意識到商業航天急需金融、法律、傳媒等多元背景青年，而香港學子的所長正能銜接此一疆域。

夜幕低垂，首鋼園迎來《京核·無界》雜技演出。冷卻塔與高爐的鋼鐵質感，襯托演員在高空翻騰、疊羅漢的驚險技藝，沉浸式光影將工業記憶與先鋒美學熔為一爐。當掌聲為演員響起，文化傳承在鋼鐵叢林中悄然完成，同學們也讀懂城市更新的柔軟力量。

潞河中學、市政協、小米工廠、火箭大街、首鋼園五個點位，串起從教育到政治、製造到航天、工業到文化的完整認知鏈。橋的這頭，是京港青年共鳴的回響。

作者楊莉珊是全國政協委員，香港優質師友網絡主席。



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