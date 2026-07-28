紫荊黨｜重構周邊地緣政治　中國需要「王道外交」

來稿作者：伍俊飛



當前，中國周邊格局與世界變局正以前所未有的深度相互連動。無論主動應對還是被動卷入，中國都難以置身事外。2025年4月召開的中央周邊工作會議明確指出了單個關鍵判斷：周邊是「實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」。這一表述的分量，在於它承認了一個地緣政治的現實——中國的安全與發展，已經無法在周邊事務與全球格局之間劃出清晰的界限。



美國衰落將是長期過程

周邊的每一條戰線、每一個方向的波動，都折射着大國博弈的深層脈動。理解中國周邊戰略，必須從全球格局入手。2026年5月，美國總統特朗普時隔9年再度訪華。與2017年的首次訪華相比，這次訪問的氣氛截然不同——沒有社交媒體上的激烈言論，沒有猝不及防的爭執。兩國元首在人民大會堂的會談超過2小時，達成了構建「中美建設性戰略穩定關係」的共識。這並非友誼的升溫，而是理性的回歸。在經歷了2025年激烈的關稅戰後，雙方都意識到，兩個深度依存又深度警惕的經濟體，需要一套管控分歧的機制。習近平主席在會見特朗普時指出，「中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇」。然而，「戰略穩定」不等於「戰略和解」。晶片、人工智能與供應鏈等真正決定未來競爭格局的議題，依然懸而未決。中美關係正在進入一種「平行交叉」的新階段——競爭與共處並行，對抗與合作交織，中美博弈已進入戰略相持階段。

美國的衰落並非現實，而將是一個長期的過程。特朗普政府對伊朗的戰爭以一份14點諒解備忘錄收場。2026年6月17日，美伊正式確認簽署該協議。特朗普宣稱伊朗「被迫讓步」，伊朗則宣布美國「承認失敗並接受投降」，同一份文件，兩種敘事。本質上，這是一場戰略止損，而非美國的「失敗」。美國未能將戰場優勢轉化為絕對政治條件，但也保住了可以立即驗證的暫時停火與通航成果。真正讓美國保持全球領先的是科技領域。2025年，美國私營部門人工智能投資達到2,859億美元，是中國的23倍。美國全年發布50個標杆AI模型，位居全球第一。當然，中美差距正在收窄，截至2026年3月，美國頂級模型僅領先中國最強對手2.7個百分點。我國企業月之暗面推出新一代產品Kimi K3後，中美人工智能模型性能差距已「基本消除」，美國的優勢從「代差」變成了「微差」。

俄羅斯國力的消耗趨勢沒有停止。俄烏戰爭進入第4年，俄羅斯的代價正在累積。國家福利基金從衝突前的14.8萬億盧布驟降至2026年初的5萬億盧布，4年間消耗近三分之二。軍費從2021年的3.6萬億盧布飆升至2026年的13.5萬億盧布，增幅達275%。2025年，俄軍付出約42萬傷亡，僅控制了0.8%的額外烏克蘭領土。俄羅斯沒有崩潰，但已被嚴重削弱。

全球格局的這幅圖景清晰而複雜：中美在管控分歧中競爭，美國在科技上仍領先但優勢收窄，俄羅斯在消耗中堅持。中國周邊戰略的制定，必須在這三重現實之上展開。

我國周邊局勢的一個關鍵變量來自日本。首相高市早苗上任後，日本的對華政策呈現出明顯的對抗色彩。2025年11月，高市在國會公然宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」。2026年，她繼續將中國界定為「脅迫」來源，推動防衛戰略調整、軍品出口鬆綁。高市內閣批准了2026財年預算案，或將實現防衛費「14連增」。在今年的七國集團峰會上，她又渲染中國稀土出口限制對供應鏈的影響，推動「關鍵礦產共同儲備」構想。

中方的回應直接而精準。2026年1月，中方依法加強兩用物項出口管制，禁止對日本軍事用戶和軍事用途出口稀土等物項。此前每月200多噸的稀土磁鐵對日出口量，3月和4月降至100多噸。外交部發言人直言高市「一邊喊着對話，一邊忙着對抗，完全是自相矛盾」。日本的右轉並非孤立的國內政治現象。它嵌入了一個更大的地緣戰略圖景——美國在亞太的同盟體系正在強化，而日本試圖在其中扮演更積極的角色。這對中國而言，意味着東部方向的戰略壓力將持續上升。

多層次全方位安全架構

面對複雜的安全環境，中國正在構建多層次的安全架構。在北部與西部，上海合作組織已發展為涵蓋整個歐亞地區的綜合性聯盟。近年來，上合組織通過「和平使命」系列聯合軍演和地區反恐怖機構，構建了跨國情報共享與反恐協作機制。這一非西方的安全合作邏輯，為中國北部和西部方向提供了重要的戰略縱深。

在東部與東南，我們突破島鏈與對台事實管控。2025年6月，遼寧艦編隊現身日本南鳥島西南約300公里的海域，進入太平洋第二島鏈。這是中國海軍首次被確認在第二島鏈東側活動。在台海方向，東部戰區組織山東艦航母編隊在台島以東海域開展艦機協同、區域制空等科目演練。2026年，海警力量則開始在台島周邊海域形成執法管控，「海巡08」輪首次在台島東部海域進行掃測，補全了台灣島東部海底地圖。福建海警在台島周邊及馬祖、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查。從軍事演訓到執法巡航，中國正在台海周邊構建一種「事實上的管控秩序」，既瓦解日本和菲律賓的劃界企圖，也在不動聲色的日常執法中鞏固主權主張。

在西南方向，我們繼續對印保持高壓態勢。在中印邊境，解放軍在後勤保障和軍事部署方面全面優於印軍。印度陸軍參謀長承認邊境局勢「穩定但敏感」，且未計劃縮減冬季駐軍。2024年10月，中印就在拉達克實際控制線沿線巡邏問題達成協議並完成脫離接觸，但中國在西南方向保持的軍事高壓態勢並未鬆動。這種「壓而不打」的姿態，既是對印度的戰略威脅，也為外交談判保留了空間。

在經濟層面，中國已同周邊25個國家簽署共建「一帶一路」合作協議。2025年，中國對共建「一帶一路」國家進出口達23.6萬億元，增長6.3%，占進出口總值的51.9%。

在東南亞方向，中國與東盟的經貿合作持續深化。2025年前8個月，雙方貿易總值達4.93萬億元，同比增長9.7%，東盟穩居中國第一大貿易夥伴。中國與東盟累計雙向投資已超過4,500億美元。雙方正從以貨物貿易為主的「貿易夥伴」，邁向價值鏈深度互嵌的「產業鏈共同體」。澳大利亞智庫洛伊研究所的報告顯示，中國在東南亞影響力指數中得分最高。中亞方向同樣進展顯著。2025年西部地區進出口總額約4.3萬億元，其中超60%面向共建「一帶一路」國家。中歐班列、西部陸海新通道正推動西部內陸轉變為向西開放的前沿。

「周邊命運共同體」是中國周邊治理戰略的核心理念。中國已同周邊17個國家確立構建命運共同體的共同目標。這一理念強調的不是勢力範圍，而是「發展結果共享」，即用經濟利益和制度合作將周邊國家與中國深度綁定。王毅在2025年底闡述周邊工作時強調，中國「不在周邊搞地緣爭奪，而是致力於睦鄰安鄰富鄰；不在周邊搞勢力範圍，而是構建命運共同體；不在周邊搞一言堂，而是踐行大家的事一起商量着辦」。這套話語的背後，是一種務實的戰略邏輯：在硬實力尚不足以單方面重塑周邊秩序的情況下，用制度和利益的網絡編織出有利於中國的區域環境。

「南進北和、西潤東爭」

面向未來，中國周邊地緣政治的最優策略可以概括為8個字：南進北和，西潤東爭。南進——東南亞應成為中國戰略布局的重中之重。憑藉地理鄰近、文化相近和經濟互補的優勢，中國完全有條件把東南亞建成「崛起的前花園」，而非簡單的傳統意義上的勢力範圍。RCEP和中國—東盟自貿區3.0版正在推動區域價值鏈重組。中國與東南亞的經濟融合已經從貿易層面深入到產業鏈層面。這一方向的推進，需要持續的制度建設和人文交流，將經濟優勢轉化為持久的戰略影響力。

北和——鞏固北部戰略後方，穩定與俄羅斯、朝鮮、蒙古國的關係，是中國集中資源應對東部海洋方向挑戰的前提。中俄「背靠背」戰略協作關係經受住了俄烏戰爭的考驗，仍保持「前所未有的高水平」運行。美國試圖挑撥中俄關係的戰略意圖明確，但受制於美俄互信缺失、拉攏俄羅斯工具效能有限等因素。對中國而言，維護與俄羅斯的穩定互補關係，既是避免兩線受敵的戰略必需，也是保持對日軍事高地的尖刀。中俄戰略協作的確定性，為動盪的周邊環境注入了穩定性。朝鮮已經是擁核國家，也是我們的正式盟友，面對美日韓三邊同盟的強化，中朝之間的軍事與政治協同仍是中國對美日戰略威懾的重要支撐，雙方在半島穩定和地區反介入問題上存在共同利益。中朝歷史上曾經多次共同抵禦日本的侵略，未來仍會在對日衝突中採取一致行動。蒙古國是我們血脈相連的鄰邦，是黃帝部落紅山文化的輻射區域，其土地上的人民曾經參與遠古華夏族的融合，同時也曾是中華民族的一分子。中國是蒙古最大的貿易夥伴和投資來源國，「一帶一路」與蒙古「草原之路」發展戰略的對接正在穩步推進。在中華民族復興的進程中，蒙古國以特殊方式重建與我們的親密關係將是大勢所趨。

西潤——我們在此方向應該通過「潤物細無聲」的方式發展和深化與各國關係。中亞五國在資源天賦和區位通道方面具有獨特優勢。中國在中亞宜低調擴展，務實不務虛，既不刺激俄羅斯，又穩步開拓資源進口基地和商品出口基地。中吉烏鐵路等骨幹工程正在推進，西部地區的開放樞紐功能持續增態。我們對印度則宜繼續採取「閃誡」政策，時不時敲打和教訓一下即可。中印在近6萬平方公里的領土上存在爭端，邊境問題長時間懸而未決，其實對國力較弱的一方更不利。印度是一個農業國，在人工智能時代，其實現工業化的可能性不太大。從大歷史的視角看，時間站在中國一邊。中國的策略仍然將是「以時間換空間」，保持軍事高壓，同時通過巴基斯坦分散印度的價注力和壓力。

東爭——對日本，中國需要持續增加軍事和外交壓力。「尊王攘夷」的策略在今天仍有借鑒意義，我們宜基於「法治現實主義」，高舉維護二戰後國際秩序和聯合國憲章的旗幟，爭取把日本的新軍務主義勢力消滅在萌芽狀態，支持琉球復國運動，並堅決禁止日本擁有核武器。同時，中國需要與美國在亞太的駐軍展開競爭——不是熱戰，而是以技術代差和區域拒止能力逐步改變力量對比。

企業應內地留根境外散葉

我國在經濟層面的策略選擇同樣關鍵。合適的路徑是鼓勵中國企業採取「中國內地+1」的發展策略——將公司總部和主體製造能力留在內地，同時在周邊國家和地區建立具備少量生產能力的第二基地。這一策略的核心邏輯是，在中國內地留住根脈，在境外開枝散葉。

全球供應鏈正在重構，跨國公司的策略已從「中國+1」轉向「中國+N」——在中國以外多點布局，形成彈性網絡。對中國而言，與其被動承受產業鏈外移的壓力，不如主動引導這一進程，讓中國企業成為「走出去」的主體，而非被跨國公司替代的對象。通過在中國內地保留總部、核心研發以及主要製造生產能力，同時在周邊國家布局少量生產和裝配，中國政府既能保持對企業的戰略影響力，又能讓企業獲得海外發展空間和政策彈性。這正是把「周邊命運共同體」從政治理念落到經濟實踐的有效路徑。

中國應確立「王道」外交

從大歷史的視角審視，崛起的中國需要確立一種「王道」外交哲學。「王道」不同於「霸道」——它不追求霸權，而是注重道德感召、思想傳播和文化包容，主張國與國之間平等相待、互利共贏。這種哲學與西方霸權政治形成鮮明對比。

「王道」的實踐，需要「立信」和「立威」兩個層面的戰略自覺。立信，指的是在周邊國家中建立可信賴的大國形象。這不能僅僅靠宣傳，而更依靠持續的制度化合作和可預測的政策行為。中國已同周邊17國建立命運共同體共同目標，同25國簽署「一帶一路」合作協議，這些數字的背後是信任的積累。

立威，指的是在核心利益上展現不可侵犯的意志。台灣問題、南海權益、邊界爭端等，在這些議題上，中國需要展示足夠的戰略決心和實力。軍事上突破第二島鏈、海巡力量對台島周邊海域的管控、對印邊境的軍事高壓等等，都是「立威」的重要組成部分，但這些還遠遠不夠。未來在東部方向，我國甚至有必要打一場「自衛反擊有限戰爭」，以雷霆之勢威脅不軌之徒，而長期無理挑釁中國主權的菲律賓可能是解放軍最合適的磨刀石。

借鑒歷史上秦國歷經6代君主才統一華夏的經驗，我們需要「久久為功」的戰略耐心。應對中美之間的結構性矛盾與周邊複雜環境的挑戰，不能指望一蹴而就。在具備條件的議題上審慎推進，在時機尚未成熟時保持戰略定力，以長遠經濟、技術和軍事實力的增長，換取更有利的戰略解決窗口。

周邊格局與世界變局的深度連動，既是挑戰也是機遇。在一個沒有單極霸權的世界裏，在人工智能科技大潮中，我國既有更大的戰略回旋空間，也面臨更複雜的利益糾葛。「南進北和，西潤東爭」的地緣策略、「中國內地+1」的經濟策略、「王道」與「立信立威」的外交哲學，這些並非彼此孤立的選項，而是一個正在成形的大戰略的不同側面。它們的共同目標，是在一個動盪的世界中，為中國贏得一個穩定、繁榮、可控的周邊環境。這條路不會平坦，關鍵是決策層要有老成謀國的智慧、勇氣和毅力。

作者伍俊飛是紫荊黨總裁，紫荊政策研究院名譽院長。



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