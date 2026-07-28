來稿｜告別「消費在東方、定價在西方」——香港正在搶佔黃金樞紐

來稿作者：陳嘉華



在全球地緣政治博弈加劇、傳統信用貨幣體系面臨重估的當下，黃金正迎來歷史性的價值回歸。各國央行持續增持黃金儲備，「去美元化」浪潮暗湧，實物黃金作為終極避險資產的地位愈發凸顯。然而，與亞洲市場日益高漲的實物需求形成鮮明對比的，是長期以來「消費在東方、定價在西方」的結構性錯位——倫敦金銀市場協會與紐約商品交易所主導着全球黃金定價權，亞洲買家只能在歐美時區被動接受價格。在這一宏觀背景下，香港近期加速構建黃金交易基礎設施，其戰略意圖已不僅是豐富本地金融產品，而是劍指全球大宗商品定價權的重新分配。



不可複製的「超級聯繫人」護城河

七月初，香港黃金中央清算及結算系統正式啟動試營運，並與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」，全新「HAU」（香港金）價格代碼同步亮相。這套組合拳的落地，標誌着香港在爭奪亞洲黃金樞紐的競逐中搶佔了先發優勢，也向市場釋放了一個清晰信號：香港不再滿足於做一個被動的黃金轉口中轉站，而是要成為亞洲時區的定價中心。

香港此舉的底氣，源於其不可替代的「超級聯繫人」角色。放眼全球黃金市場，倫敦主導現貨交易，紐約掌控期貨定價，二者固然主導着全球流動性，卻無法無縫對接內地龐大的實物供需——中國是全球最大的黃金生產國和消費國，但這股巨大的供需力量長期被隔離在國際定價體系之外。上海黃金交易所雖依託內地市場快速崛起，但在離岸資金的自由調度、國際投資者的准入便利上仍有邊界。唯有香港，既能承接內地的海量庫存與產業鏈，又能以全球最大離岸人民幣樞紐的身份，為國際資本提供低摩擦的交易通道。這種「背靠祖國、聯通世界」的雙向賦能，是新加坡、杜拜等競爭對手難以複製的護城河。

為人民幣國際化打造「實物錨點」

更深層次的戰略考量，在於為人民幣國際化提供「實物錨點」。當前人民幣在全球外匯儲備中的佔比仍與其貿易地位嚴重不匹配，而黃金作為最具共識的避險資產，正是拓展離岸人民幣使用場景的絕佳抓手。試想這樣一個鏈條：國際投資者在香港用離岸人民幣購買「香港金」，通過清算系統完成即時結算，再以人民幣計價的黃金產品進行風險對沖——當這個循環運轉起來，人民幣就不再只是貿易結算貨幣，而是開始參與國際大宗商品定價。這不僅為境外人民幣提供了穩定的投資出口，更構建了「發行—使用—投資—回流」的完整閉環。

完善基建生態與滬港「雙核驅動」

當然，從區域交易中心躍升為全球定價樞紐，並非一蹴而就。香港面前仍有幾道硬關要過：稅務優惠政策能否吸引足夠的市場參與者？黃金保險、倉儲物流等配套基建能否支撐大規模的實物交割？更重要的是，如何將實物黃金進一步「代幣化」，讓傳統金條變成可在區塊鏈上自由拆分的數碼資產，從而降低年輕一代投資者的入場門檻？此外，與上海市場的錯位互補也需精心設計——上海主攻內地現貨大盤，香港則聚焦離岸定價與國際流通，兩者呼應而非內耗，才能形成「雙核驅動」的格局。

但方向已然明確。當全球資金的避風港需求與亞洲時區的交易空白相遇，香港正在將自身的區位優勢與國家戰略深度綁定。這一佈局一旦成熟，不僅能為國家在動盪的國際環境中儲備一項關鍵的金融競爭力，更能讓香港在全球金融體系的牌桌上，拿到一張自己發的牌。這場從「股票中轉站」向「大宗商品定價中心」的戰略突圍，不僅是香港鞏固國際金融中心地位的必由之路，更是全球金融體系從單極走向多極的歷史進程中，一個極具觀察價值的關鍵切片。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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