立法會議員．張培剛｜展現新面貌　迎接新挑戰

來稿作者： 張培剛議員



本人非常感恩及榮幸，能以立法會議員的身份到北京國家行政學院參與國家事務研修班，課程內容豐富，緊扣國家發展戰略與香港「由治及興」發展階段，理論研習結合實地考察，讓我跳出香港本地視野，深化國情認識、明晰議員履職定位、堅定愛國愛港擔當，收穫滿滿、啟迪深遠。



立法會議員張培剛。（資料圖片）

一、政治意識得到進一步強化

走進中國共產黨歷史展覽館，大量珍貴史料生動詮釋「中國共產黨為什麼能」。我進一步了解了中國共產黨一百多年奮鬥的光輝歷程，帶領全國人民實現偉大歷史跨越，創造經濟快速發展、社會長期穩定兩大奇蹟。歷史充分證明，中國共產黨的領導是民族復興的根本保障，也是「一國兩制」長期實踐的堅強依靠。深入研習習近平新時代中國特色社會主義思想，使我明白這一重要思想既是引領中國式現代化的行動綱領，也是新階段推進香港治理的根本遵循。必須胸懷「國之大者」，香港的繁榮穩定離不開祖國堅實後盾。牢牢把握愛國者治港根本原則，筑牢國家安全防線、助力香港五年規劃對接國家「十五五」規劃，都需要以科學理論作為指引。

二、維護行政主導意識得到進一步深化

基本法明確香港特區行政主導地位。行政機關與立法機關既要依法互相監督，更要緊密配合、齊心為民。參觀北京市12345市民熱線服務中心，內地貼近市民、快速回應民生訴求的治理模式，為我今後履職提供重要借鑒。作為立法會議員，必須堅持深入社區，常態化落區走訪，走進屋邨、基層團體與各行各業，直面市民真實困難；堅持議政接地氣，政策討論、法案審議不能脫離社會現實。與此同時，立足民情調研精準建言獻策，圍繞香港五年規劃、北部都會區、創科發展、社會治理提出務實可行建議；積極搭建溝通橋樑，主動協助特區政府依法施政，做好政策解說工作，上情下達、下情上報，減少社會誤解，共同推動良政善治。

三、對優質民主有了進一步領悟

民主模式並無全球統一標準，能夠契合社會實際、維護市民整體利益的民主，才是真正的優質民主。完善選舉制度之後，香港建立均衡多元、規範有序的選舉與議事機制，所有議會運作、選舉流程嚴格依照法律開展，從制度上保障愛國者治港落地，杜絕政治爭拗干擾特區管治。民主並非只存在於投票瞬間，市民意見徵集、政策公眾諮詢、地區交流座談都是民主過程的重要環節。議員作為民意橋樑，要持續拓寬收集意見渠道，讓市民聲音在政策醞釀、推行、檢討各階段得到充分重視，廣泛凝聚社會共識，尋求最大公約數，充分彰顯符合香港實況的民主形態。

四、履職素養得到進一步提升

香港作為高度開放的國際城市，背靠祖國、聯通世界，既是獨特優勢，也面對多重挑戰。今後研判香港議題時，不能局限本地層面，需要立足國際大環境辨識機遇與風險，時刻樹立風險防範意識，全面貫徹總體國家安全觀。與此同時善用香港國際化平台，客觀對外講述香港由治及興的真實面貌，抵禦各類虛假輿論，持續鞏固香港國際金融、貿易、創科中心地位。課程對「十五五規劃」和香港五年規劃建議的深入剖析，讓我對國家整體規劃的系統性與目標層次性有了全新的視角。從國家層面高度對香港角色定位，香港未來發展有諸多良機，這要求我們必須努力學習國家發展的前沿知識，提升科學意識與規劃能力，準確了解當下每一部政策背後的治理內涵。

五、眼界視野有了進一步拓展

參觀小米汽車超級工廠、機器人大世界，親身感受國家創新科技、新質生產力蓬勃發展，讓我更加清晰認識到，所有立法、監督、建言工作，都應推動發展成果更多惠及廣大市民。當下香港正推進首份五年規劃，全力對接國家「十五五」戰略。要積極推動香港融入國家創科體系，深化兩地產業與人才合作，以發展改善民生。

六、遵章守法理念得到進一步強化

法治是「一國兩制」穩定運行的重要基石，離開健全法治，社會安定、市民合法權益便無從保障。身為立法會議員，既是法治建設參與者，更應成為守法示範者。今後在審議法案、開展地區工作時，我會自覺恪守憲法、基本法以及香港本地法律，堅守憲制底線，維護法律權威；積極向市民推廣法治觀念，引導社會明白權利與義務並重，所有意見表達、訴求爭取均應在法律框架內進行，持續守護香港法治環境。

結語：堅持學習，展現新面貌，迎接新挑戰

此次北京國家事務研修，是一次難得的思想充電、視野拓展、履職賦能。作為立法會議員，不僅要具備扎實的知識理論基礎，也要在多變的國際環境下始終保持學習的動力。研修結束並非學習終點，而是持續提升履職能力的新起點。未來我持續研習國情政策、國際形勢、法律理論，堅持學思結合、學以致用。始終牢記立法會議員使命，堅守愛國愛港初心，全面落實愛國者治港原則，維護行政主導體制；持續扎根社區、貼近市民，切實踐行民有所呼、我有所應；把握國家「十五五」規劃重大機遇，推動經濟發展與民生改善；時刻守牢國家安全與法治兩條底線。立足崗位勤勉履職，推動行政立法良性互動，團結各界力量助力香港邁進由治及興新階段，促進「一國兩制」行穩致遠，為香港長遠繁榮穩定、中華民族偉大復興貢獻力量。

作者張培剛是第八屆立法會九龍東地區直選議員，民建聯成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

