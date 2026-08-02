來稿｜不只是「東方之珠」！從多元稱謂看千面香港

來稿作者：謝柏梁



自古以來，常以凝練標籤為城市定位。一句「上有天堂，下有蘇杭」定格江南靈秀，杭州繼而衍生「愛情之都」的人文標識；網路語境中，北京坐擁「帝都」彰顯國都格局，上海冠以「魔都」詮釋都市萬象。相較於標籤體系清晰的內地城市，香港的城市稱謂豐富駁雜，既有深入人心的官方雅號，也有對仗「帝都、魔都」而生的網路別稱，更有承載地理文脈的傳統地名。釐清「港都」、「神都」、「東方之珠」、「東方好萊塢」、「購物天堂」等名號的內涵與邊界，梳理香江、香島之外的城市符號，既能讀懂香港100餘年的發展脈絡，也能領略看清這座中西交融之城立體多元的城市氣質，還能提升旅遊文化的超級辨識度。



「港都」稱謂停留書面

內地網路早已形成成序列的「X都」城市稱謂體系：帝都對應北京，錨定全國政治中心的核心屬性；魔都歸屬上海，概括其開放、變幻、兼容萬象的都市魔力；廣州被喚妖都，重慶為霧都，合肥稱霸都，一套簡潔對仗的標籤，快速概括城市核心特質。以此標識對標香港，「港都」是文法、意境上最為適配的稱謂，卻始終未成為全民共識；而「神都」僅侷限小眾圈層，二者傳播度天差地別。

從文法邏輯來看，「港都」天然適配這套命名範式。香港是世界級港口城市，維多利亞港位列世界3大天然良港，航運、貿易是城市立城之本，「港」字精準抓住城市核心命脈，「港都」二字對仗工整，在文史評論、城市對比文稿中時常出現，具備嚴謹的文本合理性。但它始終停留在書面小眾用語，未能像帝都、魔都一樣全民普及，根源在於香港擁有辨識度更高、民間長期主推的專屬美譽「東方之珠」。相較於抽象的「港都」，「東方之珠」具象浪漫，維多利亞港兩岸璀璨夜景、自由港的經濟價值、亞洲樞紐的區位優勢盡數囊括，兼具畫面感與讚美之意，成為香港對外傳播的核心名片，稀釋了「港都」的傳播空間。

至於「神都」，僅流行於早年ACG圈層與小眾網文，從未走入大眾視野，更無官方認可。該說法意在形容香港中西文化雜糅、機遇與誘惑並存、繁華魔幻的城市生態，但「神都」早在武則天時期便是洛陽專屬雅稱，自帶厚重的中華古都底蘊；將其強行賦予香港別稱，極易造成概念混淆，且無法概括香港金融、貿易、影視、商貿的核心產業特質，僅作為小眾調侃，完全不足以成為香港代表性標籤。

兩套稱謂對比可見，「X 都」系列更多是內地網友歸納城市特質的趣味總結，香港作為特別行政區，擁有獨立成熟的官方美譽體系，不會單純套用這套網路範式，「港都」可作文學對仗使用，卻難以成為城市核心符號，「神都」則缺乏現實支撐，僅為邊緣小眾叫法。

香港的三層城市底色

如果說「港都」是文字對仗的補充標籤，那麼東方之珠、購物天堂、東方好萊塢三大稱號，分別從城市整體形象、商貿產業、影視文化三個維度，完整勾勒香港的核心魅力，也是海內外公認、長期推廣的正統稱謂。

「東方之珠」是香港第一城市名片，承載着城市整體形象。名號緣起維多利亞港世界級夜景，開埠100餘年間，香港依託自由港政策崛起為全球第三大金融中心，與紐約、倫敦合稱「紐倫港」，如同鑲嵌在東方海岸的明珠。回歸之後，這一稱謂依舊是官方宣傳的核心符號，城市宣傳片、文旅推介、對外交流活動中高頻出現，是香港跨越時代、覆蓋全局的綜合標籤，兼具美學意象與城市地位的雙重表達。

「購物天堂」是香港商貿經濟最直白的註腳，具備堅實的現實根基。香港實行低關稅自由港制度，絕大多數進口商品免徵關稅，全球奢侈品、美妝、數碼、日用百貨匯聚一城，銅鑼灣、尖沙咀、旺角商場林立，貨品品類齊全、價格優勢顯著，數10年間吸引全球遊客赴港消費。從1970年代亞洲四小龍崛起至今，購物始終是香港文旅產業支柱，「購物天堂」精準概括香港自由貿易的核心優勢，通俗直白，大眾認知度極高，是普通遊客心中香港最鮮明的標籤之一。

「東方好萊塢」則定格香港影視產業的黃金時代，區別於美國好萊塢、印度寶萊塢的影視地標體系。上世紀1960至1970年代邵氏清水灣影城落成，搭建起亞洲規模頂尖的電影製作基地，1970至1980年代港片迎來巔峰，年產量穩居全球前列，武俠、警匪、港式喜劇風靡整個亞洲，輻射東南亞、日韓乃至歐美，培養出無數國際知名導演與演員。巔峰時期香港是全球第二大電影出口地，「東方好萊塢」的名號實至名歸，區別於網友拼湊的「港萊塢」，這是海內外學界、媒體公認的標準稱謂，記錄着香港輝煌的光影文脈，時至今日西九文化區、影視扶持計畫依舊在延續這一文化定位。

三大稱號層層遞進，分別對應城市綜合氣質、經濟支柱、特色文化產業，共同構成香港對外形象宣傳的核心體系，遠比小眾的「港都」「神都」更具權威性與傳播力。

傳統地理雅稱反映歷史

大眾熟知香江、香島兩大傳統地名，二者源自香港古代轉運莞香的歷史，古時東莞香木經此地港口外運，故名香港，香江代指港灣水道，香島代指香港本島。除此之外，香港留存着數十個承載歷史、產業、精神的城市符號，覆蓋地理、人文、精神、官方品牌四大類別，建構完整的別稱譜系。

其一，地理水系類別稱。除香江、香島之外，維多利亞港別稱「維港」，是城市核心地標；民間又稱香港為「香江兩岸」「港島」，港島特指香港島，九龍、新界與之對應，是日常使用最頻繁的地域簡稱；另有全境200餘座島嶼，「江河流域」代指整座城市水系脈絡。

其二，產業商貿類雅號。除購物天堂外，香港素有「萬國市場」之稱，形容全球貨品雲集、各國商貿往來頻繁；「美食天堂」齊名購物天堂，港式茶餐廳、粵式料理、環球菜系匯聚，飲食文化兼容中西，是文旅領域重要標籤；作為全球會展中心，也被稱作「會展之都」，國際金融、珠寶、圖書展會常年落地，商貿會展產業高度發達。

其三，精神人文類符號。獅子山精神代表港人拼搏、堅韌、同舟共濟的城市品格，是本地人情感認同較強的標籤，這也有別於新加坡獅城，屬於香港人文符號之一；「動感之都」曾是香港官方主推文旅口號，形容城市晝夜繁華、活力充沛，不夜城的特質盡顯其中；西九文化區與東九劇場建成後，也新增「東方藝文樞紐」的文化定位，凸顯中西藝術交融特質。

其四，官方國際化品牌稱謂。香港特區政府官方城市品牌「亞洲國際都會」，是面向全球推介的正式定位，彰顯國際金融、法律、航運樞紐地位；因一國兩制下自由開放的經濟體制度，連續多年獲評全球最自由經濟體，也被稱作「自由港之城」；與紐約、倫敦並列，衍生「紐倫港」合稱，是全球金融領域公認的專業代稱。

稱謂體系的文化啟示

對比內地城市單一核心標籤的模式，杭州以「天堂」為基底、愛情之都為補充，北京、上海各有一個標誌性「X 都」名號，香港卻形成「官方主譽 + 產業標籤 + 傳統地名 + 小眾網路稱謂」多層共生的標籤體系，背後是這座城市獨特的發展軌跡與城市定位。

從發展歷程來看，香港從小漁村、通商港口、殖民都市到特別行政區，100餘年間身份幾經轉變，不同階段誕生不同稱謂：開埠初期得名香江、香島；商貿繁榮後冠以購物天堂、萬國市場；影視黃金時代收穫東方好萊塢；回歸後確立東方之珠、亞洲國際都會；內地網路文化興起後，衍生港都、神都等對標式叫法，多元稱謂是城市百年變遷的時代印記。

從城市特質而言，香港集金融、貿易、航運、影視、文旅於一體，單一標籤無法概括全貌。北京核心是政治，上海核心是現代商貿魔幻氣質，杭州核心是江南人文浪漫，而香港兼具港口貿易、國際金融、影視藝術、中西文化交融多重屬性，故而需要多層標籤分別詮釋，不存在一個能夠統領全局的單一「X都」名號。

從傳播場域區分，各類稱謂適用場景界限清晰：正式公文、對外推介優先使用東方之珠、亞洲國際都會；文旅宣傳多用購物天堂、東方好萊塢、美食天堂；文學對仗、城市對比文稿可使用港都；本土文學、市民敘事常用香江等；「神都」僅侷限小眾圈層，正式語境不宜使用。不同標籤各司其職，互不衝突，共同塑造立體豐滿的城市形象。

當「帝都」訴說北京的家國格局，「魔都」演繹上海的摩登萬象，「天堂」蘇杭承載江南詩意，香港並未依靠單一的「港都」站穩標籤體系，而是憑藉東方之珠、購物天堂、東方好萊塢三大核心名片，搭配香江、獅城、亞洲國際都會等多元符號，建構層次豐富的城市稱謂譜系。「港都」只是適配內地網路範式的補充叫法，無法替代官方美譽的權威地位，小眾的「神都」更是缺乏廣泛的現實根基。

一城多標是兼容並蓄寫照

當然，香港完全可以稱之為「俠都」。香港的武俠電影開拓了世界類型電影的新篇章；金庸、梁羽生、倪匡、黃易、溫瑞安等一眾武俠作家以其獨特的風格和深刻的文化內涵，為華語文學界做出了重要貢獻。此外，在整個亞洲中，香港的捐贈文化特別突出，這也是傳統俠義精神救助弱小、扶植文教的當代呈現。

「全球金融都會」，也應該是香港的別名。香港作為舉世聞名的金融之都，匯聚各大國際銀行、保險集團，證券股市、貨幣交換等成熟完備的金融體系，賽馬博彩產業規模龐大，同時雲集眾多本港、亞洲乃至國際級大金主與高淨值客群。完善的財富管理、資產配置、私人銀行服務等機制一應俱全，搭配自由開放的金融監管環境，吸引全球資金進駐。多元金融產業相互交融、共生發展，完整搭建起跨地域資產運營生態，共同鑄就舉世認可的東方財富樞紐，長年穩居全球頂級金融重鎮之前5名。

一城多標，是香港兼容並蓄、無邊繁華的真實寫照。每一個別稱，都是城市某一面特質的凝練表達。讀懂這些名號背後的商貿底蘊、金融背景、光影文脈與人文精神，方能完整領略這座東方港灣城市跨越時光的獨特魅力。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，中國戲曲學院戲文系原主任，上海交通大學中文系原主任。



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