我的九龍城｜ 「孤獨死」悲劇一再重演　「被動式」安老必須摒棄

來稿作者：馮務君



據香港統計處數據，2025年年中本港65歲或以上長者人口（下稱「長者人口」）約178萬人，佔整體人口比例升至24.8%，當中獨居長者及雙老同住戶逾50萬。香港已步入深度老齡化階段，如何在妥善分配社會資源的基礎上，完善長者安老保障體系、讓長者安享晚年，已成為政府與社會各界亟需深入研討、落實對策的核心議題。



「被動式」長者服務令悲劇一再重演

過去一段時間的人口移民趨勢，進一步加劇長者孤獨問題。大量家庭舉家遷離香港，衍生眾多「留港長者」，他們難以獲得直系親人日常照顧與探訪，成為缺乏持續關懷及監察的隱蔽長者群體，獨居孤獨離世的個案亦呈逐年上升趨勢。

近年多宗令人痛心的新聞印證危機：2026年2月將軍澳景林邨一名63歲獨居長者在家離世逾兩周，直至異味擴散才被保安揭發；2025年葵盛東邨一名77歲長者子女已移民海外，獨留公屋單位，離世長達一年半，房署收樓時才發現遺體已化為白骨。過去12年，全港至少7宗長者離世數月、遺體腐化後才被發現的慘案。

現時全港18區均設地區長者中心、關愛隊、平安鐘支援服務，硬件資源充足，但各部門長者資料分散割裂，房署、房協、社署、醫管局、NGO資訊互不互通，大量足不出戶、不參加長者中心活動的隱蔽長者成為監察盲點；長者服務多採取「被動式」，依賴長者主動求助，難以觸達社交隔離群體；缺乏恆常化鄰里監察機制，僅靠義工定期探訪覆蓋有限，最終悲劇一再重演。

設立獨居雙老長者中央數據庫

目前政府各部門的長者資料分開管理，資訊未能互通，造成大量長者資訊遺漏：房署只掌握公屋長者數據，私樓、劏房長者無完整登記；平安鐘僅記錄自願安裝設備的長者；長者中心亦只有經常到場的會員資料。不少子女移民、長年留在家中不外出的高危長者，完全沒有任何登記紀錄，成為無人關注的隱蔽群組。

現時房屋署已與社會福利署設立數據整合協作機制，針對公屋住戶逐一核實身份，辨識獨居長者、雙老同住戶、高風險護老者及殘疾人士照顧者，並交由社區關愛隊上門走訪聯絡，按個案實際需要轉介社署作後續跟進，有關運作模式已證實具一定成效。

參考現有跨部門協作經驗，建議由社署作為統籌核心，牽頭聯同民政事務處、香港房屋協會、醫院管理局及各安老服務非政府機構打通數據壁壘，構建覆蓋全港的獨居及雙老長者中央數據庫。相關部門須每半年更新轄下長者名單並同步至中央資料庫，由社署統一分配個案，安排地區長者中心與關愛隊定期上門探訪，持續跟進長者日常生活、身體及精神狀況。如辨識出存在生活困難、健康隱憂等高風險個案，即時轉介專業社工長期跟進，以前置式支援及早化解潛在危機，盡量避免長者長期失聯、孤獨離世等不幸事件發生。

擴大資助安裝大門監測系統

現有長者服務中心多等待長者主動求助，足不出戶、抗拒接觸外界的長者長期脫離支援網絡。建議擴展隱蔽長者外展隊，針對舊唐樓、劏房密集區、長者人口重災區逐戶地毯式排查，主動登記從未使用任何長者服務的獨居人士，納入中央數據庫跟進；同時開辦免費手機、數碼課程，教導長者使用視像通話、緊急求助程式，減少社交隔離帶來的孤獨危機。

房屋署去年於觀塘雲漢邨及何文田常樂邨試行「長者戶大門開關物聯網訊息系統」，監測大門開關狀態，如果長時間未開門，系統會自動通知指定聯絡人。可惜現時這項服務只在雲漢邨及常樂邨，未涵蓋全部公共屋邨及私樓、唐樓、劏房的獨居長者、留港長者無法申請，成為監察盲點。

期望政府推出專項資助，擴大計劃覆蓋面，不論公屋、私樓、劏房，凡屬獨居、雙老的合資格長者，均可免費安裝門磁監察裝置。由關愛隊、長者中心協助長者申請安裝，設備數據連接跨部門長者中央數據庫；一旦偵測長者長期足不出戶，除通知家人外，社區支援團隊會立刻上門跟進，以科技填補留港長者的照顧空隙，為獨居長者築起全天候安全防線。

作者馮務君是九龍城區議員，九龍婦女聯會主席。



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