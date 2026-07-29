立法會議員．陳紹雄｜打通最後一哩路：前瞻規劃皇崗口岸周邊交通

來稿作者：陳紹雄議員



立法會早前三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，條例及與港方口岸區運作相關的附屬法例將於本月31日正式生效，為重建後皇崗口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」提供堅實的法律基礎。這不僅是深港兩地通關技術的一次全面升級，更是香港主動對接國家「十五五規劃」、進一步深化粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」與「軟聯通」的重大里程碑。新皇崗口岸將成為推動大灣區一體化與高質量發展的全新起點。



重建後的新皇崗口岸，絕對不是傳統口岸的簡單升級版。在土地資源極度稀缺的背景下，新口岸的設計團隊創造性地引入了「垂直疊放、高度複合」的設計策略，擺脫了傳統口岸平面鋪開對城市土地造成的巨大壓力。整個聯檢大樓地上5層，地下4層，如同一座高效運轉的垂直城市。旅客的出入境動線被立體重組，四樓用作旅客入境香港、五樓是入境深圳，免卻了過去市民在兩地口岸間奔波的勞頓。

為破解深港跨境車輛通行的堵點，新口岸採用分層分流、人車分離的創新方案。依託深圳皇崗路高架與香港落馬洲大橋高架直連，跨境車流全程在空中通行，無需落地。這座被設計方賦予「灣區基石」理念的建築，其四、五層出入境大廳巨大的結構柱如同花枝向上延伸，配合簕杜鵑花瓣造型的一體化設計，不僅展現了綠色環保理念，更生動彰顯了深港兩地「同枝連理、深港繁花」的美好寓意。

在硬件設施的突破之上，新口岸在制度創新與科技賦能的「軟聯通」上同樣取得了歷史性進展。近日，經國務院批准，皇崗口岸被列入智慧口岸建設公路口岸項目，明確以「人工智能+」賦能通關監管全場景。作為深港首個實施「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸，兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內，並排設置自助及人工查驗設施，實現了點對點的高效通關。

旅客未來只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份，便可一站式完成兩地出入境手續。口岸配置134條自助通道，採用「三道門」一體化閘機設計，實現「一次排隊、一次採集、同步查驗、一次放行」。車檢方面，全新打造的28條「五合一」通道，將深港五個政務部門的查驗需求集中在同一組設備。預計可讓通關時間由原來的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。以上看起來小小的改動，背後其實成功克服了兩地管轄權交界、現場執法權劃分等法理與技術挑戰，為未來大灣區深度融合提供了穩固、清晰且具實務彈性的法理基礎。

「合作查驗、一次放行」固然可以提升市民和旅客的通關體驗與效率，但亦必須確保，在推行創新高效的協作時，市民的個人私隱能夠得到最嚴格的把關。在早前的立法會內務委員會特別會議上，筆者特別就個人資料跨境對接等問題向局方提出質詢。令人欣慰的是，特區政府在建設智慧口岸的同時，亦牢牢守住了數據安全的底線。局方明確表示，兩地的市民資料庫絕對不會互通。只有在市民明確同意的情況下，系統才會將必要的容貌、指紋等數據傳送至深圳方。若市民不同意，完全可以繼續使用傳統的人工查驗櫃位。

此外，面對日益複雜的網絡安全威脅，兩地之間的數據傳輸將採用完全封閉的專用系統，絕不經由任何公開網絡進行。港深兩地亦已成立專職工作專班建立長期的協作機制。這種以AI+賦能通關監管，推動粵港澳大灣區融合的同時，嚴格保障市民權益的做法，值得充分肯定。

智慧口岸的建設是一項極為精密的系統工程。除了通關安排是否便捷外，口岸外的交通接駁配套，同樣直接影響市民的出行體驗。如果口岸周邊的交通出現樽頸，就算如何精簡通關程序和提升便利度，整體的通關效率也會大打折扣。隨着市民與旅客的出行習慣改變，使用手機應用程式預約車輛已經非常普及。由於與網約私家車相關的規管框架及運作在本港仍處於起步階段，因此政府暫時未在新皇崗口岸作出相關安排。

然而，如果缺乏系統化的網約車分流措施，將來可能反而容易導致私家車在口岸外圍道路隨處停泊上落客，加劇周邊道路的交通擠塞。因此，筆者希望特區政府能按實際情況需要，主動統籌相關政策局及部門的協調工作。在口岸啟用初期，除了落實好網約的士的運作安排外，亦應在聯檢大樓周邊的交通樞紐或臨時停車場預留彈性空間，確保口岸交通維持暢順。

展望未來，新皇崗口岸不僅是通關技術與法制協作的升級，更是驅動香港經濟發展的關鍵引擎，透過完善周邊交通樞紐配置，將龐大的人流與創新要素轉化為實質的發展動能。高效的通關體驗，將大幅降低兩地科研與企業人員的通勤成本，為新田科技城及河套合作區的創科人才流動提供強大支撐。筆者期望，特區政府能將此成功經驗全面推廣至現有口岸的改造升級中，並透過北部都會區的建設持續破除機制壁壘，為大灣區一體化高質量發展提供動能，真正將北部都會區打造成香港融入國家發展大局、推動大灣區高質量發展的核心門戶。

作者陳紹雄是選舉委員會界別立法會議員。



文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。

