園遊．杏林｜預設醫療指示絕非「催命符」　尊重選擇也是一種愛

園遊．杏林｜謝文華醫生



生命無價也無常。生老病死，從來都是自然世界的樂章。醫護人員的「天職」是甚麼？拯救生命？容許筆者帶大家走進這份「天職」的核心──以同理心減輕患者痛苦，以病人的最大利益與安全為首位，堅守專業與倫理。讀者可能會反問，不就是救人嗎？何以說得這麼複雜？我們不妨先了解何謂病人的「最佳利益」。



醫管局臨床倫理委員會主席謝文華醫生過去30多年見證著香港紓緩治療服務發展，她形容《維持生命治療的作決定條例》是本港晚期照顧服務的重要里程碑，為患者及施救者提供更大法律保障，並強調訂立預設醫療指示的目的在於尊重病人自主，以及把病人身心可能承受的苦楚、對病人可能造成的尊嚴損害減至最低。（醫院管理局相片）

《香港註冊醫生專業守則》中列明，醫生提供醫療服務時，必須從病人的最佳利益出發。當發生意外，醫護全力搶救傷者，這情況下，積極治療不容置疑是病人的最佳利益。但假若一位癌症病人在具有精神行為能力時，已清楚表明不願在癌症末期、病情不能逆轉時被插喉、靠儀器續命，那麼「堅持救人」還是否符合病人的最佳利益呢？

醫護人員的天職，不止於拯救生命，更在於減輕病人的痛苦。這份專業責任，不單靠拯救生命去衡量，更包含在病者不同的疾病階段，適切調整治療方案，陪伴病人走過疾病末期，紓緩疾病帶來的痛苦，讓患者安寧地走好這趟最後的生命旅程。醫護人員專業地評估病人的選擇，尊重病人的選擇，幫助病人完成他的選擇；這，也是一種關愛。

《維持生命治療的預作決定條例》將於7月31日正式生效，為設定、撤銷、執行「預設醫療指示」及「不作心肺復甦術命令」提供法律框架，相較現行普通法，條例為訂立者及施救者提供更大法律保障。過去30多年，筆者見證着香港紓緩治療服務發展，時至今日樂見新條例落實，實在是本港晚期照顧服務的重要里程碑。

其實「預設醫療指示」由來已久，亦見證病人及家屬對臨終醫療決定的了解有所增加，可是，仍有部分市民存有誤解，例如認為指示有如「催命符」，誤會簽署文件等於放棄病人，加速病人步向死亡。筆者希望大家明白，訂立法律文件的目的在於尊重病人自主，以及把病人身心可能承受的苦楚、對病人可能造成的尊嚴損害減至最低。

在陪伴患者訂立指示的過程中，醫管局一直秉持「慎入、易出」原則，即是訂立指示過程嚴謹，撤銷則相對簡單。透過設立嚴謹門檻達至「慎入」效果，此舉並非刁難患者，而是希望保障訂立者的真實意願，訂立過程亦須經過多次商討，也會邀請家屬一起參與。

為方便前線救護人員能即時識別，病人簽署的「預設醫療指示」及「不作心肺復甦術命令」文件，會統一放在俗稱「黃袋」的標準文件袋。醫管局提醒患者應將黃袋放在安全且易見的地方，不要放在夾萬或鎖在抽屜裡。（醫院管理局相片）

訂立人必須為具精神行為能力的成年人，並需在不少於兩名非利益攸關的成年人見證下簽署指示，其中一位見證人必須為註冊醫生，並須向訂立人清楚解說指示的性質。預設醫療指示可適用於末期疾病、持續植物人狀況與不可逆轉的昏迷，及其他晚期不可逆轉的壽命受限疾病。訂立者可拒絕心肺復甦術、人工呼吸機等維持生命的治療，但不能拒絕基本照顧與紓緩治療。至於「不作心肺復甦術命令」亦要求兩位醫生簽發，其中一位必須為專科醫生。

至於「易出」，顧名思義，撤銷指示方式相對簡單，當患者改變主意時，只需直接撕毀文件，或註銷每一頁並在每頁簽署作實，又或口頭向一名成年見證人表達等，便可隨時撤銷指示。只有具精神行為能力的成年人可撤銷自己訂立的指示，醫護人員、親人、同居者、監護人、朋友等，均不可推翻有效的「預設醫療指示」。

對於病人的治療方案，以至是否訂立預設醫療指示，患者與家人可能持不同意見，這是可以理解。所以，醫管局鼓勵有意簽署的患者及早與家人溝通，表達意願，達成共識。如若無法達成共識，只要指示合法有效，而病人已失去精神行為能力，且符合先決條件，又非因意外事件，例如不是突發車禍等意外，醫護人員便有責任執行指示或命令。倘若有任何疑問，均以救人第一。

筆者猶記得一位患末期肺癌的張伯，他已78歲，張伯自知生命有限，只希望安然地走完人生最後一程，於是表達了拒絕心肺復甦術的意願。張伯的子女非常不捨，只希望張伯能積極面對。張伯卻不諱言生命快到盡頭，只願走得安寧。大兒子為表孝心，表示會盡力把張伯的後事處理得「好好睇睇」。在輪椅上的張伯深情地說：「你們想對我好，就要現在做，我死了之後，甚麼也看不到、聽不到了！」在張伯身旁的子女們頓時淚流滿面，也終於深深明白父親的意願，並支持張伯簽署預設醫療指示，當心臟停頓時，能夠安詳離開。

張伯讓筆者深刻體會，預設醫療指示從來不是一份冷冰冰的文件，而是承載着患者與家人之間最深刻、最溫暖的愛。尊重別人的選擇，也是一種愛；尊重病人的預設醫療指示，用專業守護病人生命的完整，也是醫護人員的天職。

作者謝文華醫生是醫院管理局臨床倫理委員會主席。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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