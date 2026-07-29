立法會議員．李鎮強｜對談會拉近行政立法距離　凝聚共識全力惠民

來稿作者：李鎮強議員



行政長官李家超今日與立法會議員舉行首場「對談交流會」，是繼前廳交流會、互動交流答問會之後，另一項全新、創新、極具建設性的行政立法溝通平台，筆者認為，今次對談交流會對香港特區施政、改善民生、推動社會向前發展，着實意義深遠、價值極大。



作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。（直播截圖）

一直以來，行政與立法機關各司其職，雖則角色不同，但卻目標一致，就是緊貼民情、解決民生問題、推動香港發展。在社會全力拼經濟、謀發展的關鍵階段，行政立法能否建立更深層、更全面的合作關係，將直接影響政策落地的效果。

有人或會疑惑：立法會已有前廳交流會、互動交流答問會的恆常溝通渠道，為何仍需要全新的「對談交流會」？事實上，三個平台的定位是存在互補、功能層次都有所不同：「前廳交流會」是司局長與議員的恆常政策對接渠道，聚焦日常政策細節交流；「互動交流答問會」則立足宏觀大局，有關整體施政方向；而全新的「對談交流會」，是讓特首及議員在從容的環境下，實現最坦誠、最有深度的交心對話。

今次交流會更恰逢立法會議員歷史性首次完成赴京研修返港之際，議員們在京研修獲得豐碩成果，視野進一步拓闊，對國家發展大局、城市治理、系統規劃的認知更立體。特首隨即安排深度對談，正是希望議員將最新學習所得，以及新思路新體會直接表達，有助於即時轉化為本地施政的有益借鑒，更好對接國家發展戰略、制定實施好首個香港五年規劃。

就讓筆者用一個較貼地、市民都容易明白的比喻作解說：過往行政立法合作，好似大家只知道各自要煮什麼菜式，政府負責推行政策，議員負責監察、收集民意、提出問題，但過往多數是「看到問題、指出問題」，有時候容易過於個別聚焦，「只見樹木、不見森林」。

但在今次全新的對談交流中，是雙方坐下來，一起研究食材、配料、火候、配方及步驟，看看什麼時候需要「落鹽落糖落醬料」等，不再是單純「政府講、議員問」，也不是各自表述、各有角度，而是雙方換位思考、互相啟發、深入討論、共同構思方案。由「只提問題」，走向「一齊優化、一齊完善、一齊尋找最平衡、最惠民的做法」。這正是今次交流會的最大突破：由表層配合，走向深層共識；由單向溝通，走向雙向共建。

而特首在會後強調，行政立法都必須處理好「五個系統關係」，包括：微觀和宏觀、全局和局部、當前和長遠、特殊情況和一般情況，以及主要矛盾和次要矛盾的關係。

事實上，過往行政立法機關偶爾出現角度差異，正正源於大家聚焦層面不同：政府官員更着重全局規劃、長遠佈局、資源平衡；議員則更着重地區民情、市民感受、短期痛點。但雙方透過今次深度坦誠的對談，能夠做到互相理解、求同存異，讓宏觀政策能更貼地、更懂民情，同時兼顧「市民感受」與「長遠發展」。

整體而言，全新對談交流會為香港帶來三大提升：第一，拉近雙方距離，行政立法關係溝通更坦誠、更直接；第二，建立共識，減少角度落差、提升施政效率；第三，凝聚合力，集中精力辦實事、解決市民最關心的民生問題。

筆者今早因為需要前往深圳出席全國政協會議，因此未能參與今次極具意義的對談交流會，略感可惜。但筆者已從議員同事們口中得悉，他們都十分認同及欣賞這項全新、有深度的交流機制。日後當再有機會，筆者必定會提前做好準備，透過行政立法良性互動，更好地反映地區民意、凝聚施政共識、與特區政府齊心協力，一同為市民、為香港做好每一件事。

作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。



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