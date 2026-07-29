來稿｜從人民大會堂到立法會宴會廳——香港管治新範式的完整拼圖

來稿作者：高松傑



2026年7月底，兩場看似各自獨立的政治活動，分別在北京與香港舉行：夏寶龍主任在人民大會堂香港廳會見立法會研修班全體成員；行政長官李家超走進立法會宴會廳，與67名議員舉行首場「對談交流會」。兩件事前後呼應，拼湊出香港「由治及興」新階段下，立法會角色重塑的完整圖景。



中央定調——三個關鍵詞的深層含義

夏寶龍主任此次會見研修班，規格之高引人注目。人民大會堂香港廳，向來是國家舉辦最高規格政治活動的場所；港澳辦、中聯辦主要負責人悉數出席，這個陣容本身已是一個沉甸甸的政治信號。中央要傳遞的訊息非常清晰：在「一國兩制」行穩致遠的新時代，立法會絕非旁觀者，而是國家治理體系中不可替代的重要組成部分。

夏主任以三個關鍵詞——學習、團結、履職，精準點出立法會未來工作的核心方向。這三個詞看似平實，實則層層遞進，建構出一套完整的政治邏輯。

關於「學習」，此次研修班的特殊之處在於，議員直接走進國家行政學院上課，系統性認識國家發展理念與治理體系。這並非普通考察，而是一場「思想盛宴」。李慧琼主席的總結十分到位，她指出議員必須樹立「大局觀念」，跳出香港框架，從國家整體利益出發去思考問題。此處所說的大局觀，核心就是要讀懂國家「十五五」規劃這類宏大戰略——如果立法會議員的視野仍然局限於香港幾百平方公里之內，不懂得將北部都會區、國際創科中心等本地項目，扣連國家科技自立自強、大灣區一體化的戰略布局，那麼香港只會錯失由治及興的黃金窗口。學習，本質上就是要將立法會的視野，由「審議撥款」的微觀操作，拉闊至「對接國家發展賽道」的宏觀格局。

「團結」一詞，夏主任賦予了兩層含義。第一層，中央堅持「一國兩制」方針「不會變」，這是最根本的定心丸。第二層才是重點：他強調「新形勢下」立法會要更好發揮作用。什麼是新形勢？就是香港由治及興的新階段，過往那種「為反對而反對」的內耗式政治，已經徹底不符合時代要求。夏主任所說的團結，不僅是議員之間的派系團結，更是行政、立法之間要構建「建設性的制衡」——議員可以提出尖銳質詢，但出發點必須是協助政府完善政策，而非推倒重來。

至於「認真履職」，這個要求非常具體。研修班讓議員認識到「人民至上」的根本價值，以及防範化解重大風險的關鍵。因此認真履職，就是要將「以人民為中心」的理念，轉化為破解房屋問題、經濟轉型、青年上流等深層次矛盾的具體對策。李慧琼說得非常清楚，每項法案審議與施政建議，都必須經得起歷史與實踐的考驗。這個要求背後的潛台詞是：立法會不僅要「有會開」，更要交出「高質量的功課」。

特區執行——「同一球隊」的管治方法論

如果說夏主任的三個關鍵詞是畫出了立法會應該達到的「終點線」，那麼李家超特首走進立法會宴會廳的對談交流，就是告訴大家，如何「跑」過去。

此次交流會有67名議員出席，歷時逾一個半小時，形式從容，無議事規則限制。李家超形容大家「好像一隊香港隊隊員一樣」，有溫度、有深度地討論問題。這個「同一球隊」的比喻相當關鍵——它徹底打破了過往「官員與議員是對立雙方」的舊思維，重新定義行政立法關係為「有共同目標的合作夥伴」。

更值得留意的是，李家超回應議員關注溝通不足的問題時，以夫妻關係及「追求異性」作比喻，表明會要求官員多致電議員溝通。這番言論表面上輕鬆風趣，但背後有重要的政治邏輯：夏主任要求「團結」，李家超便用極其貼地的語言，將這個宏觀要求具體化、操作化。他傳達的訊息是——團結不是要求大家永遠一致、不准有分歧，而是要懷抱共同目標，以恆心與誠意去溝通，在換位思考中建立共識。

而全場最具理論深度的部分，是李家超提出行政立法必須處理好的「五組系統關係」：微觀和宏觀、全局和局部、當前和長遠、特殊情況和一般情況、主要矛盾和次要矛盾。這五組關係，正是將夏主任比較宏大的「大局觀」，拆解成官員與議員日常工作中可以運用的思考框架。

試舉一例，議員長期詬病政府「離地」，官員又覺得議員「只見樹木不見森林」，這正是微觀與宏觀的矛盾。李家超提出要換位思考，就是要求官員懂得回應前線民生的微觀痛點，同時議員也要理解政策背後涉及的宏觀財政紀律與長遠規劃。再舉一例：當前與長遠的關係，就是經濟轉型陣痛期要如何取捨的問題；主要矛盾與次要矛盾，就是要懂得在土地房屋這類核心死結上集中火力攻堅，而非將精力消耗在芝麻綠豆的小事上。

從理論到實踐的治港新邏輯

將兩場活動並排分析，可以觀察到一套清晰的治港邏輯鏈條：中央負責提供戰略方向與政治底氣，特區政府負責戰術執行與日常溝通。夏主任的「學習、團結、履職」是原則層面的頂層設計，李家超的「同一球隊」、「五組關係」則是執行層面的方法論。由北京人民大會堂到香港立法會宴會廳，場景變了，但「由治及興」這個核心命題貫穿始終。

這套邏輯帶出的最重要啟示是，立法會的角色必須徹底升級轉型。它不應再是被動的審議撥款機器，而是要成為主動對接國家戰略、將宏觀國策轉化為香港發展動能的「轉化器」。要達成這個轉型，立法會議員就要做到夏主任所說的——加強學習以擴闊視野，加強團結以凝聚力量，認真履職以造福市民；同時行政機關也要如李家超所言——放下身段主動溝通，以建立互信的恆心，在五組系統關係中找到最有利的平衡點。

研修班雖然結束了，但正如李慧琼所說，這是「新征程的起點」；對談交流會也並非一次性公關活動，而是行政立法關係新模式的開場白。只要立法會能夠真正做到「心懷大局、腳踏實地」，將國家的宏觀思維轉化為香港的具體發展動能，就必定能夠展現更堅定的時代擔當，為香港市民帶來實實在在的福祉。這，就是從夏主任到李家超，兩場活動所揭示的管治新範式。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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