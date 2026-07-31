來稿｜圍堵6G、炒作AI「蒸餾」：美國封鎖打壓難擋中國創科崛起

來稿作者：高松傑



近日，美國在科技領域對華連出兩記重拳。據「Politico」（《政客》）新聞網報道，當地時間7月27日，美國總統特朗普政府宣佈與英國、德國、日本、韓國等24個盟友啟動一項全球夥伴關係，旨在協調各國6G戰略，加速「安全6G無線網絡」的發展。美方官員毫不掩飾其意圖——此舉就是為了制衡中國在通信領域的雄心壯志，削弱華為、中興等中國企業的全球影響力。與此同時，美國政府再度炒作中國人工智能企業涉嫌通過「蒸餾」技術竊取美國先進模型能力，財政部長貝森特甚至威脅將相關中國AI企業列入實體清單實施制裁。



中國擁四成6G專利

一邊拉幫結派搞「6G朋友圈」，一邊揮舞制裁大棒打壓中國AI，華盛頓的對華科技圍堵可謂不遺餘力。然而，這兩張看似來勢洶洶的「制華牌」，背後恰恰暴露出美國面對中國科技崛起時難以掩飾的戰略焦慮——當自身技術霸權受到實質性挑戰時，華盛頓選擇的不是良性競爭，而是築牆自保。而這種做法，終將徒勞。

美國此次拉攏盟友組建6G聯盟，聲勢不可謂不浩大。參與國名單涵蓋歐洲、亞洲、美洲及大洋洲，美國國家電信和信息管理局局長羅斯更宣稱，這是「通信技術領域前所未有的國際協調力度」，旨在確保6G「體現共同的安全利益」，擺脫所謂「建立在審查、監控和控制上的舊模式」。言下之意，就是要將中國企業徹底排除在下一代通信技術的標準制定與網絡建設之外。

然而，必須指出一個令華盛頓難以迴避的尷尬事實：根據2025年11月發佈的《中國互聯網發展報告2025》，中國6G專利申請量約佔全球的40.3%，高居世界第一。這意味着什麼？意味着未來任何國家或地區部署6G網絡，每10個核心技術專利中，就有4個繞不開中國企業的技術貢獻。美國可以動員盟友不買華為、中興的基站設備，但很難讓這些國家的運營商不為中國企業持有的標準必要專利支付費用，更難在國際電信聯盟等標準制定場合完全抹去中國的聲音。

5G時代的前車之鑑

更耐人尋味的是5G時代留下的前車之鑑。自上屆特朗普政府開始，美國就以所謂「國家安全」為由，多年來持續施壓盟友放棄使用華為和中興的設備，並在本土砸下數十億美元補貼農村電信運營商，要求其拆除已部署的中國設備。然而據美國聯邦傳播委員會今年6月發佈的第8次進展報告，這項斥資巨大的「拆換」計劃僅完成了42%，大多數原定於今年5月前完成的項目因供應鏈緊張、勞動力短缺及資金不足等問題而嚴重滯後。國會批出的19億美元撥款，遠不足以覆蓋近50億美元的置換成本，而華為和中興的設備報價原本就比競爭對手低30%至50%。美國農村運營商早已發出警告：若無法及時完成設備更換或獲得足夠補償，部分偏遠地區可能面臨網絡服務中斷。這個案例極具諷刺意味：華盛頓以「安全」之名主導的設備置換行動，最終可能導致美國農村地區陷入「數字荒漠」，而真正承受代價的，恰恰是美國偏遠地區的普通消費者和小企業主。

所謂的「安全6G」，若繼續沿用這套政治掛帥、不計成本的排他邏輯，恐怕只會重蹈5G時代的覆轍。反觀中國，6G研發進程穩步推進。工信部信息通信發展司司長謝存年初在國新辦發佈會上透露，中國已完成6G第一階段關鍵技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備，目前第2階段技術方案試驗已經啟動。從5G到6G，中國走的是一條「研發—試驗—標準—產業」環環相扣的務實路徑，專利積累並非一日之功，而是長期持續投入的結果。技術話語權從來不是靠幾份政治宣言或幾場盟友峰會就能奪取的——它植根於實實在在的研發投入、核心專利積累以及產業鏈的完整佈局。在這3方面，中國的優勢短期內難以撼動。

中國AI「蒸餾」輿論戰

如果說「6G朋友圈」是美國在通信領域的主動出擊，那麼炒作中國AI「蒸餾」爭執則更像一場蓄謀已久的輿論戰。美國政府的指控鏈條頗為直白：財政部長貝森特在社交平台X上警告，若中國AI企業使用構成知識產權盜竊的「工業級蒸餾攻擊」，可能面臨制裁並被列入實體清單；白宮科技顧問克拉齊奧斯則直接點名中國AI企業月之暗面，指控其搭建複雜平台對美國模型進行大規模蒸餾，並通過不同訪問方式規避檢測。月之暗面已明確否認，稱其新推出的大模型Kimi K3性能躍升來自底層原創架構創新，而非對現有模型的蒸餾複製。

必須先釐清一個基本技術事實：模型蒸餾是人工智能領域廣泛應用的一項通用技術手段，其原理是利用一個大型「教師模型」的輸出，來訓練一個更小型、更高效的「學生模型」。這項技術自2015年由深度學習先驅傑弗里·辛頓提出以來，早已成為全球AI學術界和工業界的公開方法論，開源社區中基於蒸餾的模型優化案例不計其數，根本不存在哪個國家壟斷這項技術的問題。

中國商務部在回應此事時的反擊可謂一針見血：許多美國AI企業在研發和訓練過程中也同樣蒸餾了中國模型。筆者補充一個值得關注的細節：近200家美國初創企業已聯名敦促政府不要切斷對中國開源模型的訪問，一些美國大型科技企業也明確表態，認為模型蒸餾是行業廣泛應用的技術，應允許美國企業使用中國開源AI模型。這說明即便在美國國內，產業界對政府的這一指控也並不買賬。

更令筆者擔憂的是美方論證邏輯中隱含的「有罪推定」思維：僅因模型能力提升或來自中國，便推斷「竊取了美國技術」。這種邏輯不僅缺乏事實依據和法理支撐，更反映出一種根深蒂固的科技種族主義偏見——彷彿中國的任何技術進步，都必然來自對西方的複製與偷竊，而非原創能力的體現。正如中國央視旗下賬號「玉淵譚天」在其文章中所指出的，知識產權爭議應依據可核查證據判斷，劃清侵權邊界，不能僅因模型來自中國便推斷其竊取了美國技術。筆者深以為然。如果國際社會接受這種「國籍即原罪」的論證方式，那麼全球科技創新合作將徹底陷入人人自危的境地。

封鎖打壓中國終將徒勞

縱觀近年來美國對華科技打壓的歷程，筆者觀察到一個清晰的規律：技術封鎖從未真正阻止過中國的科技崛起，反而往往成為加速中國自主創新的催化劑。美國對華芯片出口管制，倒逼了中國半導體產業加速構建自主供應鏈；對華為的全球圍堵，未能阻止其在5G專利領域持續領先，反而促使華為在操作系統、芯片設計等更底層的技術上實現突破。如今，華盛頓試圖用同樣的劇本在6G與AI領域重演——拉盟友、搞排他、揮制裁大棒，但結局恐怕不會有什麼不同。

其根本原因在於，當今全球科技產業鏈早已深度交織，技術標準的制定需要廣泛的國際參與和共識。美國可以動員部分盟友發表政治聲明，但無法強迫全球市場拒絕性價比更高、技術更成熟的產品；可以限制本國企業向中國出口某些技術，但無法阻止中國通過自主研發和國際合作另闢蹊徑。更重要的是，阻礙技術交流的代價最終由發起封鎖的一方自身承擔。美國農村運營商因拆除華為設備而面臨網絡癱瘓風險，美國AI初創企業因可能失去中國開源模型而憂心忡忡，這些都不是華盛頓的政治口號可以消解的現實困境。當政治意志與產業現實相背離，當意識形態狂熱壓倒市場理性，最終受損的只能是美國自身的創新活力與消費者利益。

無論是聲勢浩大的「6G朋友圈」，還是來勢洶洶的AI蒸餾指控，本質上都是美國面對中國科技崛起時的一種應激反應。真正的技術領導力，從來來自開放合作的心態、持續創新的能力，以及對全球市場需求的敏銳把握——而非封鎖打壓、政治操弄、拉幫結派。手握全球4成6G專利、AI開源生態日益繁榮的中國，已然站在下一代技術革命的前沿。這不是華盛頓拉幾個盟友、發幾份聲明、列幾張清單就能改變的現實。科技發展的潮流，終將證明一個樸素的道理：封鎖打壓中國，終將徒勞。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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