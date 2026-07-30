來稿｜立法會議員赴京研修之後——如何做到「配合而不失監督」？

來稿作者：黎沛澄



88名議員赴京進行為期一周的國家事務研修考察，是回歸以來立法會首次全員組團北上，本身已經是一件值得記一筆的事。這個規模與安排本身，已足以說明中央與特區政府都希望議員對國家治理有更立體的深入認知，而非一般禮節性的參訪。課程重點包括國家指導思想、總體國家安全觀、國際關係與法律體系，以及「十五五」規劃的制定過程；議員亦考察了國家在人工智能、航天航空等新質生產力領域的發展，並獲中央港澳辦主任夏寶龍接見，長談了5小時。



這幾天，本地輿論討論得最熱鬧的並不是研修的內容，反而是起居飲食、統一領帶顏色之類的花絮。花絮固然有趣，但是大家不要忽略研修學習的初心，是讓議員帶回一個信念一一不能只站在香港看世界，而是要站在國家的角度看世界。這句話說來簡單，真正做到卻不容易。畢竟人們看待自己生活的城市，往往是從多年累積的思維出發，這並不是聽一兩堂課，就能改變的。要改變，就要身體力行，從多維度反覆思考和實踐才可以達到的。

從國家發展全局重新定位香港

過去幾年，「融入國家發展大局」這句話在香港聽得多。但今次「十五五」規劃把這句話往前推了一大步，變成「融入和服務國家發展大局」——多了「服務」兩個字，意味着香港的角色從「被動對接」轉為「主動供給」，分量不輕。與此同時，「八大中心」也擴展成「十大中心、兩大樞紐、一個生態圈」；北部都會區更是首次寫進國家規劃，不再只是特區政府自身的城市規劃發展藍圖。

立法會主席李慧琼在出發前透露，立法會已就香港首個五年規劃完成專題研究和民意收集報告，並已呈交行政長官研究。（具體報告內容及涵蓋範圍尚待公開，值得後續跟進）。種種跡象顯示，國家層面的定位論述，正逐步轉化為土地規劃、產業扶持、財政資源分配等具體政策議題的討論，而非停留在文件上的措辭表述。

香港的普通法制度、國際金融樞紐地位、多元開放的營商環境，一直是這座城市引以為傲的優勢。站在國家角度看，這些優勢也是實際資源。香港的離岸人民幣業務規模、仲裁及爭議解決機制的國際認受性，都是內地企業「走出去」、國家推進更高水平對外開放的具現實價值平台。理解這一點，才能明白「背靠祖國、聯通世界」這句話，說的不只是地理位置，而是一套具體的分工。

制度已經理順接下來看甚麼？

完善選舉制度之後，立法會的生態確實不同了。在議會「拉布」主導的年代，審議條例草案一拖多年，無疾而終的例子常有，議事廳內的激烈場面固然吸引眼球，但議事效率卻受到極大影響。這幾年，議會生態徹底改變了，審議程序明顯加快。

但效率提升是否等於監督質素同步提升，社會上仍有爭議、值得持續檢視。 坊間仍有聲音認為缺乏反對聲音的議會在議事論事、監察和審議政府政策及法案的廣度和深度上仍有不足，但實踐證明，議員角色從「對抗式監察」轉向「務實式監察」，透過提出修正案、法案委員會質詢等方式發揮了積極和有效的把關作用。我們毋須迴避這些懷疑的態度，反而應該正面的用「行政主導、立法配合」能否真正做到「配合而不失監督」的標準來驗證判斷。議員的審議質素，最終可以從法案的修訂紀錄、質詢的廣度和深度，提出的意見是否一針見血等客觀事實來判斷，而非單單用靠效率數字來衡量。

登高之後還要望得遠走得穩

「行政主導、立法配合」最終要服務的，是香港的高質量發展，而高質量發展從來不是一份規劃文件就能做到的事。土地房屋供應的結構性改革、產業多元化的投入、北部都會區這類跨屆政府大型工程計劃，每一項都牽涉具體的資源分配與執行力，需要時間，也需要耐性，更需要特區政府與議會之間持續和有實質的良性互動來推展。

議員訪京研修僅是一個開始。這趟行程帶回來的，與其說是一批新的認知，不如說是一種看待香港的新角度，是把香港放進國家整體發展去理解，而不是關起門來自說自話。「登高」只是望遠的起點，能否真正「望遠」，最終仍要看這種視角能否轉化為一項項具體、可檢視、可持續發揮正能量的政策措施。把宏觀論述與執行、監督機制扣連起來，才是香港落實高質量發展需要持續快走的康莊大道。

作者黎沛澄從事政策研究工作，是國家安全教育地區導師、大埔分區委員。



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