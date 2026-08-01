來稿｜南海仲裁案10周年：菲律賓加強與中國合作才是為民謀福祉

來稿作者：陳文坪



全球貿易數據平台Trade Data Monitor數據顯示，今年以來，菲律賓買家購買中國太陽能組件的支出已超過5億美元；僅在3月，菲律賓進口量就同比激增262%。菲國掀起安裝屋頂太陽能板熱潮，給中國光伏企業帶來商機，今年首次成為中國太陽能組件最大的單一海外市場。這也說明，中國可助力菲律賓的能源轉型，菲律賓與中方在經濟貿易技術等方面是緊密相連的。



菲國不應再「受困於南海」

東盟外長會議7月21日在菲律賓首都馬尼拉召開。此次齊聚馬尼拉的除了東盟11個國家的外長和高官外，還有美國國務卿魯比奧、中國外交部長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫、澳大利亞外長黃英賢，以及來自印度、日本、韓國、英國和歐盟的外交高官。

巧合的是，就在會議召開之際，菲律賓、中國執法人員7月20日在具主權爭議的南中國海仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）附近海域發生對峙，互指對方挑釁；菲律賓指中國海警毆打菲方人員，中國則反指菲方「歪曲事實、反誣中方」。此次因在爭執海域發生「棍棒互毆」而各自召見對方大使提升到外交抗議，讓原本平靜的南海，引發更大波瀾。而菲律賓外長拉扎羅與中方外長王毅在會談時也都各自提出口頭抗議。顯而易見，菲律賓想借機讓事態國際化。

今年是南海仲裁案10周年。菲律賓外長把裁決形容為「國際地緣政治不確定性和嚴酷權力不對等」下的「燈塔」；而美國、菲律賓、日本、澳大利亞等14國發表聯合聲明，重申裁決對當事方具有法律約束力，歐盟也發出類似聲明。然而，中方則重申裁決「非法、無效」，並指域外軍事力量介入加劇緊張。

回顧過去，菲律賓政府前總統阿基諾三世，不顧中方反對，硬是向海牙國際仲裁庭提出仲裁。中方早已作出公開宣示，不接受、不承認、仲裁非法無效，不會放棄海洋權益。仲裁結果10年來，菲律賓並沒有獲得實質進展，反而讓自己「受困於南海之中」難以自拔。海牙國際仲裁庭的法官不但罔顧歷史，也未到實地勘查評估，把面積多達0.5平方公里的太平島（現由台灣政府控制），島上建有飛機場、駐紮軍隊、淡水來源、具人類生存的小島，硬說成是礁石，不能享有離島範圍專屬經濟區（EEZ）。可說是仲裁案中的「法盲」。

穩定的中菲關係才是雙贏

自菲律賓總統小馬可斯上台後，菲中關係並沒有「蕭規曹隨」，前總統杜特爾特對南海爭議海域採取的「擱置」政策卻被小馬可斯放棄。近年來，南海不時出現緊張局面。大多發生在菲中兩方互不「相讓」。如一方船隻「非法」駛入，一方強勢驅離；一方利用公務船干擾漁船，一方投訴對方不顧安全用高壓水炮強行噴射等等不一而足。雙方都利用媒體向國際社會公諸於世，希望借此獲得理解，把責任歸咎於對方。

菲中關係因南海仲裁案而鬧得很不愉快，政治上也不時「互嗆」；菲國也不時借助外力，如與他國聯合軍事演習、同意海島上供第三國部署導彈等來刷存在感。然而，菲國的民生、經濟還是與中方互補的，難以割捨。

前總統杜特爾特曾說，中國經濟強大、市場廣闊，他主張擱置南海爭端，以此換取中國的投資、基礎設施建設援助以及大量工作崗位。並且，他多次批評美國「光說不練」，只會通過《美菲共同防禦條約》向菲律賓施壓或提供軍火，把菲律賓推向危險境地。

事實也是如此。自2月底美以伊戰爭擾亂石油和天然氣市場以來，因對進口化石燃料的依賴，菲律賓電價大幅度上漲。因此，家庭和企業紛紛轉向綠色能源替代方案。而中國生產的太陽能組件產品，不僅價格經濟，技術競爭力也強，受到菲國人民與企業經營者的青睞，紛紛進口來組裝。其實，中國連續10年成為菲律賓最大貿易夥伴，也開放對菲國的水果、農產品進口；中方通過亞洲基礎設施投資銀行和共建「一帶一路」倡議，助力菲律賓建設鐵路、港口等基礎設施項目。菲國也對中國遊客免簽入境，雙方因此擴大文化交流，增強民間交往。

可見，菲中經濟貿易投資都是緊密相連的，也是互惠的。隨着免簽入境，更多的中國訪客將到訪菲國，增加其旅遊收益。菲中是近鄰，海域糾紛應回到談判桌。「互嗆」並不能解決問題，反而讓局面更僵。穩定的菲中關係，才是雙贏。開展更多的貿易互惠互利，才是為菲國人民謀福祉的不二法門。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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