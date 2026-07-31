平機會｜營造母乳餵哺友善文化　守護母親哺乳之路

平機會｜林美秀



母親懷胎十月，無不期盼為孩子帶來最美好的生命開端，而母乳哺育正是這條成長路上最自然，亦最珍貴的起點。然而，餵哺母乳從來不是母親獨自面對的旅程，家人的鼓勵、僱主和同事的支持，以及社區的友善環境，都是母親能否持續授乳的重要因素。每年八月第一個星期的「國際母乳哺育周」，旨在喚起全球對母乳餵哺的關注與支持。今年的主題訂為「母乳哺育，建構永續的生命起點︰鞏固成功經驗」，正是希望了解在母乳哺育方面成效卓越國家的成功經驗，找出有效支持母乳哺育的要素。



母乳餵哺率呈現回落趨勢

信心不足職場壓力成瓶頸

餵哺母乳對嬰兒、母親、社會和環境都有好處。隨着社會對母乳益處的認識不斷加深，本港母乳餵哺率在過去20多年間顯著提升。2024年出院時的母乳餵哺率為81%，較2000年的55%大幅上升；而純母乳餵哺至四個月大的比率，亦從8%增至18%，足見政府與社會多年來的推廣漸見成效。雖然相較20多年前的母乳餵哺率有所上升，近年母乳餵哺率卻出現下降趨勢，由2018年的87.5%下降至2024年的81%，情況值得關注。

衞生署指出，主要原因包括婦女對母乳餵哺的信心和動力不足，以及因為工作而放棄授乳。根據平機會2024年公布的「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」結果，約四分一進行焦點小組討論的受訪者指，曾在公眾地方餵哺母乳或集乳時遭到拒絕、言語騷擾，或不友善的目光。研究亦顯示，一些主管和同事對母乳餵哺的需要缺乏理解和同理心。這些情況正好說明，要讓母親持續進行母乳餵哺，需要整個社會，包括伴侶、家人、工作間以及社區的支持，以建立尊重母乳餵哺的環境與文化。

《性別歧視條例》保障女性

免受基於餵哺母乳的歧視與騷擾

為支持婦女在產後持續地餵哺母乳，平機會多年來一直推動本港建立母乳餵哺友善文化，其中平機會執行的《性別歧視條例》更明確保障所有女性免受基於餵哺母乳的歧視與騷擾，保障涵蓋範疇包括僱傭、教育、貨品、設施及服務的提供、處所的處置或管理等。

條例下「餵哺母乳」的定義甚廣，包括正在餵哺、集乳，以及以自身母乳餵哺兒童，即使相關歧視行為並非在哺乳時發生，亦同樣受到保障。舉例而言，若一名女性在餐廳開始餵哺時被要求離開或拒絕服務，亦可能構成歧視。

建立母乳餵哺友善工作間

支援在職媽媽持續授乳

除法例外，建立母乳餵哺友善文化亦很重要，尤其當產後婦女回歸職場，企業的角色更為關鍵。機構或企業應積極建立「母乳餵哺友善工作間」，例如容許授乳員工安排擠奶時間、提供具私隱的空間（如空置的會議室或房間）供員工擠奶，以及提供冷藏設施存放母乳等。這些安排看似基本，卻能切實解決在職媽媽重返職場後最迫切的需要。

同時，僱主亦應制定書面政策，明確表明支持哺乳員工的立場，嚴禁任何形式的歧視或騷擾，並加強對員工的培訓與教育，提高他們對哺乳的意識和認識。事實上，建立母乳餵哺友善工作環境不僅有利員工，對機構本身亦具長遠效益，既能鼓勵產後員工提早返回工作崗位，減少員工流失，亦能建立家庭友善僱主的形象，有助吸引及挽留人才。

家庭與社區支援雙軌並行

全方位守護授乳母親

除了職場的支援，家庭更是讓婦女持續餵哺母乳的重要支柱。伴侶及家人的支持對授乳母親至關重要，除了提供情緒支援，家人亦可分擔照顧嬰兒及家務，例如更換尿片、準備膳食等，讓母親有更多時間休息與恢復體力。同樣地，社區與公眾的態度亦影響深遠。

大眾應尊重母親在公共空間餵哺母乳的權利，不加干擾、不作標籤，並以理解與包容的態度看待。與此同時，社區各界亦可主動推動母乳餵哺友善措施，增設哺乳室及相關設施，讓授乳母親無論身處何地，都能安心餵哺孩子。

母乳餵哺從來不只是個人的選擇，而是整個社會共同承擔的責任。母親能否持續餵哺母乳，有賴法律保障、職場措施、家庭支持及社會文化等多方面的配合。我呼籲社會各界攜手合作，提供全方位支援，讓每一位母親都能在尊重與支持中安心授乳，推動母乳餵哺友善文化在香港扎根，建構一個真正對母親與嬰兒友善的城市。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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