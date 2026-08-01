立法會議員．郭芙蓉｜用更前瞻視野實現老有所居、居有所安

來稿作者：郭芙蓉議員



香港正面臨極為嚴峻的人口老化浪潮。隨着醫療技術進步及生活條件改善，長者人口比例持續上升。截至2026年年中，本港65歲及以上長者人口已突破180萬，佔總人口比例上升至約24.5%。根據政府統計處最新的人口推算，撇除外籍家庭傭工，至2046年本港65歲及以上長者的比例將進一步高達36%。面對未來龐大且持續增長的長者住屋與安老需求，特區政府必須擺脫以往「被動回應需求」的思維，轉向「主動規劃未來」，制定更具前瞻性的整體長者房屋策略。



作者郭芙蓉是第八屆立法會地方選區（新界西南）議員，葵青區議員。（黃寶瑩攝）

近年來，特區政府及相關機構在長者房屋政策上已邁出積極步伐。房委會持續深化「幸福設計」指引，並落實多項惠及長者的公屋優先配屋及租金優惠安排；房協亦穩步推進「長者安居樂」住屋計劃。事實上，早在2014年荃灣區實施基線研究及多項地區計劃（如家居改善、跨代共融及大使培訓），推動當區加入「全球長者及年齡友善城巿及社區網絡」，成為全港第一個「長者及年齡友善社區」，積累了寶貴的地區經驗。

然而，僅依靠現有公營房屋供應及相關政策，仍難以應對未來長者比例大幅上升帶來的巨大住屋壓力。現時不少長者仍居住於樓齡較高的舊式私人樓宇（特別是「三無大廈」），相關建築在建造初期並無納入無障礙概念，缺乏升降機及無障礙通道，對長者的日常出入及居家安全構成重大隱患。

「居家安老」是本港安老政策的核心原則。隨着長者對自主生活、社區連結及生活質素的要求日益提高，政府當局在持續探討房屋設計、推動舊樓改造、優化社區支援網絡，以及鼓勵私人市場參與方面已做出不少努力。筆者謹提出以下四點建議，期望能更好構建長者友善房屋體系：

第一，支持政府推動長者友善建築立法，盼加大舊樓改造支援。

筆者樂見特區政府回應立法會及社會各界的呼聲，在立法會積極推進《建築物條例》及相關標準的修訂，將「長者友善」與無障礙設計（如防滑地磚、扶手、無高低差門檻等）逐步納入新建房屋的法定或規範要求，這是一大進步。筆者督促當局在條例出台後嚴格落實，同時要加大對舊式私人樓宇業主的資助與技術支援，協助加建升降機及改善無障礙斜道。此外，樂齡科技如智能防跌系統的應用進一步普及化，為獨居長者構建更完善的社區安全支援網絡。

第二，將健康健體需求納入房屋規劃，深耕身心健康與跨代共融。

房屋不單是遮風擋雨的居所，更是促進心理健康與社會參與的載體。政府過去推行的「長者學苑計劃」及各類社區康體活動，對長者身心健康大有裨益。筆者建議當局在未來的房屋發展規劃中，進一步優化休憩用地及社區康體設施的配備標準，推廣太極、健體等適合長者的康樂活動；並配合「長者學苑」及各類社區活動，積極舉辦長幼共融項目，拉近跨代距離，打造具凝聚力的溫馨社區。

第三，深化跨部門協作，積極引導私人市場參與。

改善長者居住環境牽涉房屋、規劃、社福及醫療等多個範疇。筆者督促當局應發揮統籌角色，並與非政府機構、社區組織及私人機構攜手合作，整合資源，提升政策落實成效。建議政府可透過土地、規劃及政策，引導私人發展商提供更多切合長者需要的房屋選項，讓不同經濟能力及居住意願的長者有多元化的選擇。

第四，肯定大灣區安老對接成果，期待持續優化配套支援。

政府近年在粵港澳大灣區安老制度對接上取得實質進展，包括擴大醫療券使用範圍及推動醫療記錄互通等。在尊重長者自主選擇的前提下，筆者期盼當局繼續深化與大灣區城市的協作，進一步完善醫療銜接、社福支援及居住安排的政策細節，讓有意在內地生活的香港長者獲得清晰、穩定且有保障的後盾，將大灣區安老打造為優質的補充選項。

讓長者安居樂業，是香港社會的共同期待。期待特區政府將長者房屋政策列為施政重中之重，攜手社會各界，為廣大長者打造一個安全、尊嚴、便利且充滿關愛的適宜居所。

作者郭芙蓉是第八屆立法會地方選區（新界西南）議員，葵青區議員，民建聯成員。



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