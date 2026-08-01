來稿｜從「玩完論」到「終結說」——羅奇總看不懂新香港

來稿作者：楊華勇



兩年半前拋出「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席、耶魯教授史蒂芬·羅奇（Stephen Roach），在去年被迫改口「香港回來了」後，近日又換了一套話術，寫出《舊日香港已終結》，聲稱內地企業佔IPO九成至九五成、國安法改變法治、普通話取代廣東話，香港不再是「Hong Kong」而是「Xiānggǎng」，淪為「又一個中國大城市」。這套敘事看似換了包裝，骨子裏仍是兩年前「玩完論」的殖民式執念——預設「去中國化」才配叫國際香港，把與祖國的深度融合視為「淪陷」。作為經濟學者，羅奇捨棄數據與常識、讓立場凌駕事實，最終只會像兩年前一樣自暴其醜；而香港的真實圖景，是「一國兩制」下的國際化升級，而非什麼「舊日終結」。



內地企業撐起IPO榜首，恰是香港國際化的鐵證，不是弱點。羅奇最核心的論據，是「內地企業佔近期香港IPO集資額90%—95%，故香港只是中國企業集資平台、不算真正全球市場」。這是典型以偏概全的偽邏輯。

2025年香港以2,858億港元、約374億美元重奪全球IPO榜首，較2024年暴增231%，寧德時代、立訊精密、中際旭創、智譜AI等優質創科企業絡繹來港；2026年以來新股集資已逾1,400億港元。這些企業選擇香港，不是「被迫」，而是看中「背靠祖國、聯通世界」的雙向樞紐：一邊對接內地新質生產力與龐大儲蓄，一邊透過香港普通法、港元、國際投資者網絡「出海」。新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、全球長線基金踴躍認購，說明國際資本正借香港分享中國增長——這恰恰是國際金融中心的最高功能，紐約靠美企、倫敦靠歐企、新加坡靠東盟與中國資本，從無「純國際化」這回事。

更關鍵的是羅奇刻意迴避的跨境財富管理：波士頓諮詢《2026全球財富報告》顯示，香港2025年底跨境財富達2.95萬億美元，首次超越瑞士成全球最大跨境財富管理中心，54%資金來自內地及海外國際投資者，家族辦公室突破3380間。內地資本湧入是「充實」而非「吞噬」，全球富豪把香港當配置亞洲的首選——這種「雙向流通」能力，才是國際金融中心的靈魂。羅奇拿「內地佔比」扣「不國際化」的帽子，無異於質疑「紐約因美企主導而不國際」，荒謬至極。

國安法是「定海神針」，法治與自由度不降反升。羅奇把國安法描成「扼殺法治」，把六名外籍法官辭職說成「司法崩潰」，全是選擇性失明。2019年「反修例」暴力癱瘓街頭、商戶歇業、外資觀望，才是對營商環境的真正摧殘；《香港國安法》與2024年《維護國家安全條例》落地後，香港由亂轉治，2026年首季實質GDP按年增5.9%，社會回穩、遊客回升、資本回流。

至於外籍法官離港之說——2022年英最高法院院長韋彥德辭任，明言是「與英國政府磋商後」的政治決定；岑耀信2021年自己都說「撤法官與法治無關」，2024年卻翻臉抹黑，是屈服於英美政界施壓；柯林斯勳爵則強調對香港終院獨立「最有信心」。終院至今仍有10名海外普通法法官留任，司法獨立靠的是基本法與本地法官專業，而非外國人背書——全球沒任何司法體系靠外籍法官維持獨立，羅奇的「外籍=法治」是赤裸的殖民盲從。

國際指標更有說服力。第39期《全球金融中心指數》香港亞洲第一、全球第三（765分，與紐倫僅差1—2分），金融科技、銀行、保險全球居首；《世界經濟自由度2025》蟬聯全球最自由經濟體；《2026世界競爭力年報》全球第二、回歸以來最佳。國安法從未損香港繁榮，反是繁榮前提——這是常識，羅奇卻刻意顛倒。

香港的文化多元也從未被抹平。羅奇以「普通話增多、廣東話退場」論證「中國城市化」，更是情緒化臆測。香港兩文三語受基本法保障，廣東話是日常、普通話因內地與國際往來而普及、英語仍是商業與司法語言——這正是「一國兩制」下中西交匯的獨特風景，紐約和倫敦都講多種語言，從無人說「不純英即淪陷」。「Hong Kong」與「Xiānggǎng」從來並存，恰是香港「中國特質+全球聯通」的寫照，何來「終結」？

羅奇懷念的「舊香港」，本質是港英年代「借中國轉口、受西方背書」的殖民中介角色；但中國已是世界第二大經濟體，香港無須再做「疏離中國的買辦窗口」，而是升級為「國家高水平開放的超級聯繫人、超級增值人」——這是升級，不是衰落。他去年自己都改口「香港因中國特質而復興」，如今又翻舊黃曆，只能說西方舊精英對中國崛起的不適應，已壓過了經濟學者的理性。

舊精英的「殖民黃曆」終將失效，新香港站在國家「十五五」規劃舞台中央。羅奇的循環改口——「玩完→回來了→舊日終結」，暴露西方輿論的典型框架：把「中國元素」與「國際地位」對立，只有「去中國化」才肯承認香港價值。但歷史早已證偽：1970、1980年代香港靠珠三角「前店後廠」起飛，1990年代靠H股紅籌鞏固金融中心，回歸後靠CEPA、滬深港通、債券通連通全球——香港的繁榮從來建基於中國腹地，而非脫離中國的「純國際」。

今日的香港，正對接國家「十五五」、大灣區與「一帶一路」，創科金融融合、離岸人民幣處理全球80%支付、國際調解院落戶中環。美國商會79%會員無意撤離、S&P維持AA+穩定評級、Moody's上調展望至穩定——國際資本用腳投票，遠比羅奇的專欄誠實。

「舊日香港」確在變遷，但變的是殖民殘影褪去、國家賦能增強；「新香港」更開放、更穩定、更連通全球。羅奇們抱着殖民懷舊唱衰，既不影響香港穩步向前，也擋不住中國與香港的協同崛起——「玩完論」早已玩完，「舊日終結說」也不過是舊精英的自說自話。香港的故事，從來由750萬港人與國家共同書寫，輪不到拿着過時黃曆的西方觀察家裁定結局。新香港，正在國際舞台中心；羅奇的偏見，終將被時代甩在身後。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

