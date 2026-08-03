來稿｜聯合國新任秘書長遴選　將成全球南方崛起標桿

來稿作者：高松傑



聯合國秘書長既是秘書處最高行政長官，也是全球多邊體系最具象徵意義的職位。現任秘書長古特雷斯的第二任期將於2026年12月31日正式屆滿，新一任人選遴選已在安理會進入實質階段。當地時間7月30日，安理會完成首輪非正式意向投票，七位候選人的支持格局初步浮現。筆者認為，這場選舉從來不只是個人能力之爭，更是當前國際格局變遷、大國力量消長與全球南方崛起的縮影。



「秘密」投票機制五常擁實質否決權

根據《聯合國憲章》第97條，秘書長由聯合國大會根據安理會的推薦任命。實務中安理會擁有實質主導權，大會表決多為程序確認。整個遴選過程透過多輪秘密「意向投票（Straw Poll）」逐步收斂人選，規則設計充滿外交策略性。

前期投票採用「同色票」模式，15個理事國選票外觀完全一致，投票後銷毀、不留下正式記錄，僅對內公佈「鼓勵、不鼓勵、無意見」三項總數，外界無法判斷反對票是否來自常任理事國。進入後期關鍵階段，五常將改用區分顏色的選票，候選人是否遭遇實質否決才會明朗化。最終人選必須同時滿足兩個條件：收穫至少9張贊成票，且無任何一個常任理事國投下反對票。

這套機制看似繁複封閉，本質是在大國利益與國際共識之間尋求平衡——既保證多數國家的意見得到體現，也確保五常的核心關切不會被忽略，是聯合國體系運行的現實邏輯。

七位候選人女性佔比過半

本輪共有七位正式候選人，國籍與履歷各具代表性，整體呈現「拉美為主、非洲補充、女性佔比過半」的特點。麗貝卡·格林斯潘（哥斯達黎加）是經濟學家，現任聯合國貿易和發展會議秘書長，曾任副總統，長期深耕全球發展議題；卡羅琳·羅德里格斯·伯基特（圭亞那）是圭亞那常駐聯合國代表，資深多邊外交官，熟悉聯合國內部運作。

此外，拉斐爾·格羅西（阿根廷）為現任國際原子能機構總幹事，核不擴散領域國際知名度極高，受西方國家關注；米歇爾·巴切萊特（智利）曾兩度出任總統，曾任聯合國人權事務高級專員，政壇與多邊機構經驗完備；瑪麗亞·費爾南達·埃斯皮諾薩（厄瓜多爾）擔任第73屆聯合國大會主席，是歷史上第三位女性聯大主席；馬基·薩勒（塞內加爾）是塞內加爾前總統、非盟輪值主席，非洲事務與全球發展議程經驗豐富；奧拉拉·奧通努（烏幹達）為前聯合國副秘書長，長期負責兒童與武裝衝突議題。

從結構看，七位候選人中四位來自拉美加勒比地區、兩位來自非洲，地區輪換的慣例使拉美候選人整體處於有利位置；同時女性候選人佔據四席，回應了國際社會對聯合國誕生首位女性秘書長的長期呼聲。名單本身就印證了發展中國家在國際事務中話語權的持續提升。

格林斯潘暫領跑結果尚存懸念

據《路透社》等多個外交渠道披露，首輪意向投票結果已流出：格林斯潘收穫10張「鼓勵」票、1張「不鼓勵」票、4張「無意見」票暫居首位；羅德里格斯·伯基特獲9張鼓勵票、2張不鼓勵票緊隨其後；格羅西以7張鼓勵票位列第三；巴切萊特與薩勒各獲6票，埃斯皮諾薩5票，奧通努2票，處於第二梯隊。

這一結果僅具摸底參考性，遠非最終定局。由於首輪採用同色票制度，那張關鍵的「不鼓勵」票究竟來自非常任理事國還是五常，目前無人知曉。倘若這一票來自五常，對領跑者而言將是致命打擊——在聯合國秘書長遴選中，一張五常否決票的分量，遠超10張普通支持票。

筆者認為，早期領先從不等於最終勝出，五常的真實態度仍是左右選情的最大變數，接下來的幾輪投票才是真正的角力場。歷史上不乏首輪領跑、後續遭五常否決而落馬的案例，這場選舉的懸念才剛剛開始。

中方立場在於為全球南方發聲

作為安理會常任理事國，中國對本輪遴選態度明確。王毅外長此前會見多位候選人時，公開提出新任秘書長應符合四項標準：堅定捍衛《聯合國憲章》宗旨原則、具備豐富政治外交經驗、主持公道並重視發展中國家訴求、推動聯合國改革提質增效，概括為「恪守憲章、能力出眾、公道正派、履職擔當」16字準則。

中方並未點名支持特定人選，而是將衡量標準擺在檯面上，核心是反對秘書長淪為少數國家的代言人，強調聯合國應真正回應全球南方的聲音。筆者認為，這一立場與廣大發展中國家的期盼高度契合，背後是推動國際秩序朝更加公平合理方向演進的長遠佈局。

港青應兼具家國情懷與國際視野

作為一名香港青年，我向來高度關注全球治理議題。香港憑藉「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，既是國際化都市，也是中國連接世界的重要窗口，這讓我們這代青年天生具備家國情懷與國際視野的雙重底色。

聯合國的殿堂裏，從不缺少香港青年的身影。得益於國家的支持與推薦，不少香港青年走進聯合國總部，在氣候變化、可持續發展、兒童權益、性別平等議題上發聲，向世界講述中國香港的故事；也有人參與聯合國志願者、教科文組織實習與交流項目，在環保、人道援助、教育領域貢獻力量，同時拓寬自身國際視野。

筆者深知，這些機會離不開祖國作為堅強後盾。正因如此，在聯合國秘書長遴選這樣的重大國際事務上，我的立場與祖國完全一致。我非常認同國家提出的四項標準，期待新任秘書長是真正的國際公僕，秉持公正、尊重各國主權與發展道路，真誠傾聽發展中國家的聲音，而不是淪為地緣博弈的工具。

對香港青年而言，家國情懷與國際視野從來不是對立的。我們立足香港、背靠祖國、放眼世界，既關心全球治理的走向，也堅定支持國家在多邊舞台上維護公平正義。

遴選或成為全球南方崛起重要標桿

筆者認為，後續選情將主要受三個結構性因素影響：

第一是地區輪換慣例。現任秘書長來自歐洲，按長期默契本輪優先考慮拉美地區，這也是拉美候選人數量最多的重要背景。

第二是性別平等訴求。聯合國成立至今未誕生女性秘書長，多位資深女性候選人參選，使性別因素成為重要的政治考量，但最終能否達成共識仍未可知。

第三是大國博弈平衡。最終人選必然是五常之間、發達與發展中國家之間、各區域集團之間妥協的產物。候選人在熱點議題上的立場、對各方利益的兼容度，將在閉門磋商中被反覆權衡。

首輪投票過後，安理會還將舉行多輪投票，逐步淘汰支持度不足的人選。當進入「顏色票」階段、五常否決意向明朗化時，才會迎來真正的關鍵轉折。後續可重點關注三個動向：五常是否提前釋放明確信號、拉美與非洲能否形成區域共識、女性候選人支持度能否持續凝聚。

聯合國秘書長遴選是一部精密的多邊外交機器，既考驗候選人的視野與擔當，也折射出當今世界的權力結構與時代潮流。筆者相信，最終脫穎而出的人選，應當是一位能捍衛多邊主義、主持公道、推動聯合國與時俱進的領導人，帶領這一全球機構更好應對和平、發展與治理的時代挑戰。而這場遴選本身，也將成為見證國際秩序演變、全球南方崛起的重要標桿。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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