區議會議員．黃遠康｜香港書展如何轉型「文青盛事」？

來稿作者：黃遠康



為期一星期的書展已經結束，雖然今年的入場人數較去年有所上升，但是相較疫情前逾100萬人次進場仍然稍為遜色。有網民指出，今年書展氣氛一般，各大展商門前人山人海的景象不復出現。而據筆者的現場觀察，書展的人流甚至不如同場舉辦的零食展。在新時代下，如果書展不適度轉型，筆者擔心其吸引力只會每況愈下，既不利出版行業的市道，亦有礙社會鼓勵閱讀的風氣。



周邊產品比實體書更有市場

書展氣氛轉淡，其實與幾個重要因素有關。第一，是閱讀方式的變化。過去10年，智能手機大行其道，而各大電子平台亦紛紛推出電子閱讀器。任何人想要看書，只須簡單按下鈕鍵即可博覽。而且，由於電子書的印刷成本低，售價亦較實體書廉宜，因而愈來愈受到讀者歡迎。可以說，現時購買實體書只是出於情懷，而書展作為主要出售實體書的平台難免受到影響。

第二，是缺乏矚目的新作。每年進入書展，看到的是書商依然不厭其煩大打本地知名作家經典作品的招牌，例如金庸、倪匡等等。無疑，這些作品極高水準，深受書迷喜愛。但是當同一種套路不斷使用，新鮮感和號召力自然逐步減低。雖然有調查顯示小說類書籍是最受參加者歡迎，然而可惜的是，目前仍然未見有後起之秀可以取代一眾前輩，出產兼具文化價值和商業潛力的話題新作，難以吸納舊讀者和開拓新市場。

第三，是較以往缺少「星味」。雖然書展是文化盛事，但要吸引更多讀者入場，難免需要具知名度人士主動「撐場」。事實上，過去不少社會名流和藝人都會在書展推出新作，姑勿論其水平如何，至少都可以帶動粉絲入場和媒體關注。可是，近年有關人士推出作品的數量明顯減少，令書展的話題性亦有所下降。

有調查發現現時書展參加者除了願意花錢購買書本和補充練習外，亦會購買文具和周邊產品。在電子化的大趨勢下，可以看到現今港人對書展的期望已經有所轉變。如果書展希望繼續做到人財兩旺，就要思考適應轉型的方向。

結合文青元素升級盛事經濟

如同戲院的經營困難，因為受到串流平台的衝擊，加上好戲數量減少，而面對入場人數下滑的問題。所以近年有部分院線透過提供獨特的體驗，例如直播海外歌手演唱會、重要體育賽事等留住入場者。同樣地，書展亦應該從提供與別不同的體驗予讀者，才能挽回聲勢。筆者建議，書展要從文化盛事，轉型成為「文青盛事」，讓參加者可以透過活動展現品味和個殊性，例如設立文青打卡點，或是與其他文青產品如咖啡、皮革、陶瓷等展商合作，包裝成一個文藝氣息濃厚的盛事，以帶動更多市民入場打卡和消費。

除了文青體驗外，既然特區政府積極推動盛事經濟，亦可以借書展吸引全球各地的旅客來臨香港。過去，書展不乏邀請知名作家出席分享會的經驗，例如台灣流行小說作家九把刀、近年在內地深受歡迎的馬伯庸都曾經來港與書迷見面。筆者建議，書展的分享對象可以變得更加國際化，例如邀請日本、韓國甚至歐美的暢銷小說或科普作品的作家來港，相信對於本地的外國居民及海外遊客都有吸引力。此舉不但可以提升香港書展的品牌價值，升級成為區域內的重要文化活動，更加有助創造更大的經濟效益，為出版界及相關行業帶來好處。

最後，在定價和產品上，書展亦可以為讀者帶來更好的體驗。正如上述，電子書已經是大勢所趨，而部分大型參展商其實亦有電子平台出售書展場內所賣書籍。筆者建議有關書商在場內提供更大的網上購書優惠，增加書迷入場的誘因。另外，雖然經典著作歷久常新，但是也要平衡不同作家的宣傳需要。建議如果是透過政府資助計劃獲選及出版的作品，例如通過「初創作家出版資助計劃」的優勝者，其著作應展示在場內的當眼之處，為新晉作家開拓知名度之餘，亦為讀者帶來更多選擇。

書展一直發揮「將好書賣出去」和「將好書帶回家」的重要功能。雖然實體書在新時代下難免受到挑戰，但是只要適度轉型、靈活變通，肯定可以持續成為港人所期待的年度大事。

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



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