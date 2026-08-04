立法會議員．方國珊｜寵物友善政策：修例只是起點，文化才是關鍵

來稿作者：方國珊



《2026年食物業（修訂）規例》正式生效，容許符合條件並獲批的食肆接待狗隻，標誌着香港在人寵共融方面邁出重要一步。隨着飼養寵物日益普及，市民對寵物友善空間的需求不斷增加，修例既回應了社會需要，亦為食肆提供更多元化的經營選擇，值得肯定。



立法會議員方國珊。（資料圖片）

不過，新政策推出後，社會上亦出現不同聲音。有人樂見香港朝着寵物友善城市發展，亦有人擔心衞生、噪音，甚至害怕狗隻。這些關注都是真實存在的，也值得尊重。其實，政策本身已為不同需要預留了選擇空間——並非所有食肆都必須接待狗隻，而是由店家自行決定是否申請；同樣地，不習慣或不喜歡與狗隻同處用餐環境的市民，亦可選擇其他食肆。多元社會的可貴之處，正在於尊重不同選擇，而不是互相指責、彼此標籤。

政策成敗的關鍵，並非法例本身，而在於市民能否共同建立文明養犬的文化。在地區工作中，我們曾接獲居民反映狗隻隨地便溺後無人清理，影響環境衞生；另一方面，亦有盡責的狗主期望政府增設寵物友善設施，讓他們能與愛犬安心外出。可見，社會真正需要解決的，不是「應否容許狗隻進入食肆」，而是如何透過教育與良好的公共禮儀，減少彼此之間的摩擦。

立法會議員方國珊與狗隻到食肆。（資料圖片）

放眼其他推行寵物友善政策較成熟的城市，其成功關鍵在於狗主教育與務實措施並行。以日本為例，當地狗主普遍自覺遵守公共禮儀，進餐廳前會先讓狗隻如廁、全程繫好牽繩，並自備大容量水壺和收集袋處理排泄物，這種「不給他人添麻煩」的文化正是政策順利推行的重要基石；新加坡則採取循序漸進的方式，優先開放戶外休憩區，要求業者提供清晰標示和消毒洗手液，讓社會逐步適應。澳門則建議狗主必須隨身攜帶吸水墊、清潔膠袋或報紙，妥善處理寵物排泄物，避免隨地便溺。香港新規已正式實施，不少食肆本身設有戶外座位或露天區域，這些空間通風良好且與室內自然分隔，是接待狗隻的理想環境。政府可參考新加坡為戶外區域訂立清晰營運指引，同時借鑑日本和澳門的自律文化，透過宣傳教育推廣良好習慣，讓狗主明白權利與責任並重——享有攜犬進入公共空間的便利，同時亦要承擔維護公共秩序的責任。

因此，在推動寵物友善政策的同時，政府亦可加強文明養犬的教育工作，聯同漁農自然護理署、動物福利團體、獸醫及食肆業界，制訂簡單易明的「文明攜犬指引」，並透過社區活動、社交媒體及公眾宣傳，讓更多狗主了解在公共場所應有的責任與禮儀。教育並非針對狗主，而是希望建立共同遵守的規範，使更多人安心接受人寵共融。

現時不少人養寵物，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（夏家朗攝)

人寵共融，並不代表人人都要喜歡狗；同樣，害怕狗隻或不願與狗同處用餐的人，亦應獲得尊重。文明社會的核心，不是要求每個人有相同喜好，而是讓不同生活方式的人，都能在互相尊重下共享城市空間。

修例只是起點，文化才是關鍵。當狗主願意多走一步，主動肩負責任；當社會願意多一分理解，尊重彼此的選擇，人寵共融便不再只是一項政策，而是香港城市文明的一種體現。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，立法會衞生事務委員會委員、西貢區議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

