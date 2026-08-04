來稿｜特斯拉會撤出中國嗎？比起「撤離」，更應關注供應鏈重組！

來稿作者：田暢



近期市場流傳「特斯拉可能撤出中國」的消息，儘管特斯拉中國已經否認傳聞，但事件也再度引發投資人與產業界熱議。然而，若冷靜檢視目前資訊，這類說法更像是將供應鏈調整、地緣政治風險管理，放大解讀為全面撤離中國。



對任何跨國企業而言，中國早已不是單純的市場，而是全球製造體系的重要節點。尤其上海超級工廠自2019年投產以來，已成為特斯拉全球最大的製造基地。2025年，超過一半的全球交車量來自上海，年產能接近95萬輛，中國本土零件供應率更超過95%。它不僅供應中國市場，還大量出口歐洲、加拿大與亞太地區，是特斯拉成本最低、效率最高的生產中心。

若真的出售或分離中國業務，特斯拉將直接失去這座「黃金工廠」。這絕非一般企業出售海外資產那麼簡單，而是砍掉全球供應鏈中最關鍵的一環。

真正值得關注的，其實不是「撤不撤」，而是「去風險（De-risking）」。 近年中美科技競爭升溫，美國政府持續要求關鍵產業降低對中國供應鏈的依賴，而中國本土新能源車品牌快速崛起，也讓特斯拉面臨前所未有的競爭壓力。在這樣的背景下，企業自然會思考如何讓全球供應鏈更具彈性，例如增加北美、歐洲或其他亞洲國家的生產能力，以降低單一市場帶來的政策風險。

特斯拉在中國一直具有特殊的品牌象徵。對不少中產階級來說，購買特斯拉不只是買一輛電動車，更像是體驗矽谷科技文化，甚至某種程度代表對美國創新能力的認同。在中國新能源車全面崛起之前，「開特斯拉」曾是都市新中產的重要身分符號。

因此，外界看到部分供應鏈轉移、海外擴產，就容易推論為「撤出中國」，但兩者其實是截然不同的概念。企業分散風險，不代表放棄市場；建立第二生產基地，也不代表關閉第一生產基地。

過去企業追求的是最低成本，因此生產高度集中；如今企業更重視的是供應鏈韌性、安全與政治風險。未來全球供應鏈將不是「中國或其他國家」的二選一，而是「中國加一（China+1）」甚至「中國加多地」的布局模式。

對投資人而言，也應避免將任何供應鏈調整簡化為「撤出中國」或「全面脫鉤」的戲劇化敘事。真正影響企業競爭力的，不只是工廠設在哪裏，而是能否在不同政治與經濟環境下，維持成本優勢、技術領先與市場布局。

因此，與其問「特斯拉會不會離開中國」，不如問：「全球企業如何在中美競爭的新格局下，重新配置風險與資源？」

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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