來稿｜東亞掀起金融戰——美國收割韓日股匯，香港為何巋然不動？

來稿作者：高松傑



2026年盛夏，全球金融市場上演了一場教科書級的財富轉移。美國對東亞兩大盟友同步出手，卻用了截然不同的兩套手法：對韓國，以AI神話吹起資產泡沫再精準刺破；對日本，以「友誼」為包裝綁架匯率政策，逼其為美國金融風險買單。套路各異，本質如一——讓盟友為美國的內部風險買單。



當韓國散戶在KOSPI指數斷崖式下跌中損失慘重，當日本在匯率劇烈震盪中被所謂「盟友關係」綁架，同處東亞的香港卻憑藉審慎的監管制度與背靠祖國的戰略縱深，在這場風暴中保持穩定。8月3日，五年期人民幣國債期貨在港交所正式掛牌，中國證監會主席吳清親赴香港並宣布一系列深化兩地金融合作的重磅政策，再次向全球印證了香港國際金融中心的堅實地位。本文將為大家拆解一下美國收割日韓的底層邏輯，分析兩國的深層困境，並探討香港能夠獨善其身、持續升級的核心優勢。

韓國：AI盛宴變散戶屠宰場，三層因素疊加引爆崩盤

韓國本輪股市暴漲暴跌，本質是美國AI產業敘事的外溢效應。華爾街掌握着AI板塊的定價話語權：美國科技巨頭的資本開支決定產業需求預期，美元流動性潮汐決定全球資金流向。三星電子、SK海力士作為全球高頻寬記憶體（HBM）核心供應商，即便業績亮眼，也只是美元體系「中心—外圍」格局中的邊緣棋子。

當AI行情進入後半段，外資率先高位獲利了結。據路透社統計，截至2026年7月中，外資從韓國股市淨流出規模接近1,100億美元。對國際資本而言，這只是常規的投資組合調整；但對韓國散戶而言，他們在高位接盤外資沽出的籌碼，甚至紛紛借貸加槓桿入場，堅信AI行情會永遠持續，最終在市場反轉時深陷債務危機。

西方對沖基金與量化機構則在這場下跌中趁火打劫。它們看中韓國市場標的過度集中、深度不足的弱點，一邊累積沽空頭寸，一邊藉助槓桿ETF的機制效應在關鍵價位發動衝擊，引發連鎖強平，從恐慌性下跌中攫取暴利。

而韓國政府的監管失誤，直接打開了風險的閘門。2026年5月底，在三星、SK海力士股價已數倍上漲的高位，韓國金融監管部門批准掛鉤兩隻個股的兩倍槓桿ETF上市，被市場批評為「在牛市頂端給散戶開賭場」。這類產品每日強制調倉的機制，會在下跌時形成「股價下跌→被動平倉→進一步下跌」的惡性螺旋。最終超過120萬散戶賬戶收到保證金追繳通知，約32萬至36萬個賬戶被強制平倉，相當於每30名韓國成年人就有一人蒙受巨額損失。事後韓國散戶立下「從此不買韓股」的鐵律，這道傷痕恐怕十年難愈。

這場股災從來不是單純的市場自發調整，而是外部金融霸權、投機資本圍獵與本土監管失當三重因素疊加的必然結果。市場結構過度集中、為短期繁榮放棄審慎監管，最終讓普通民眾成為資本遊戲的最終買單者。

日本：「友誼」掩蓋下的匯率綁架，貨幣主權淪為美國嫁衣

如果說韓國是被華爾街資本直接收割，日本則是被美國以「盟友互助」的名義實施軟性綁架。

8月2日，美國總統特朗普公開聲稱美國參與了推高日元的干預行動，稱這是「友誼的體現」，「永遠支持日本」。但這番外交辭令的背後，是美國純粹的自身利益考量。

日元長期貶值的根源，是美日之間懸殊的利率差。美聯儲維持高利率背景下，全球資本大規模開展「借低息日元、買高息美元資產」的套息交易。美國真正擔憂的並非日元貶值，而是日元貶值過頭後引發套息交易逆轉——一旦日元大幅升值，龐大的套息資金會集中拋售美股、美債買回日元，直接衝擊美國資產價格，推高美國政府融資成本。作為美國國債最大海外持有國，日本的匯率走勢直接關係到美國金融市場穩定。

美國所謂的「支持日本」完全是外交話術包裝的利益算計。它既不想讓日元過度貶值衝擊美國出口，更怕日元突然升值引爆套息交易平倉潮、砸崩美債市場，本質是要把日元匯率牢牢綁定在美國的金融穩定需求上。

換言之，美國出手干預匯率，從來不是為了拯救日本經濟，而是為了按住日元波動的風險，避免反噬自身。特朗普口中的「永遠支持」，本質是「讓日本繼續持有美債、為美國流動性託底」。美國以零成本的外交表態，換取日本真金白銀的配合，讓日本為美國的金融穩定買單。

在美元霸權體系下，日本始終無法掌握貨幣政策的主動權。過去美國逼日元升值是為了抹平貿易逆差，如今協同穩匯是為了維護美債市場，無論哪一種，日本的政策選擇都始終服務於美國的核心利益。

日韓共同困境：缺失主權資本的「壓艙石」

把日韓兩國的遭遇放在一起看，本質問題高度一致：兩國都缺乏真正自主的主權資本作為市場壓艙石，金融體系深度依附於美元體系。

韓國股市高度依賴美國科技產業訂單與外資流入，華爾街的風吹草動都會引發市場劇烈震盪；日本深陷美債陷阱，貨幣政策被美聯儲的利率節奏牢牢綁架。兩國看似繁榮的金融市場，實則都是美元體系的延伸——美國制定規則，日韓被動接受。

當美元流動性收縮、國際資本撤離時，日韓只能獨自承受衝擊，沒有足夠的縱深與後援抵禦風險。這就是依附型經濟體的共同宿命——繁榮期可以分享美元紅利，但始終沒有定價權與話語權，一旦風險來臨，必然成為優先被收割的對象。

香港：制度定力+國家後盾，構築金融安全護城河

與日韓的被動動盪形成鮮明對比，香港在本輪全球金融波動中展現出極強的韌性，更在8月迎來離岸人民幣市場的重要里程碑。

第一，國債期貨落地，補齊離岸風險管理閉環。8月3日，五年期人民幣國債期貨在港交所正式上市，這是全球離岸市場首隻國債期貨產品。至此香港集齊債券通、互換通、國債期貨三大風險管理工具，形成現貨與期貨配套的完整風險管理閉環，為人民幣國際化與離岸人民幣樞紐建設打下關鍵基礎。

截至2026年6月，外資持有內地債券規模已突破3萬億元人民幣，但長期以來離岸投資者缺乏標準化的場內對沖工具，利率波動時只能被動拋售現券，加劇市場震盪。國債期貨的推出，讓投資者可直接通過期貨對沖利率風險，無需頻繁買賣底層資產，有效熨平跨境資金波動，顯著提升人民幣資產對全球資本的吸引力。

國債期貨在港上市絕非單一產品的擴容，而是香港離岸人民幣市場建設的關鍵一步，標誌着香港從單純的融資樞紐升級為兼具定價與風險管理功能的全球人民幣資產中心。

第二，中央政策加持，深化兩地資本市場協同。本次國債期貨上市儀式上，中國證監會主席吳清親赴香港，宣布「五大協同、十項舉措」，全方位深化兩地資本市場雙向務實合作，向全球釋放中央堅定支持香港國際金融中心建設的強烈信號。

政策核心涵蓋多個維度：一是產品端，推動兩地指數公司加強合作，推出更多中國資產相關指數與產業主題ETF，優化註冊機制，同時支持香港擴大人民幣計價期貨品種；二是功能端，打通企業跨境雙向融資通道，支持內地企業赴港上市、鼓勵優質港股回歸內地，允許香港優質企業赴內地發債；三是生態與人才端，支持內地金融機構以香港為支點拓展全球業務，研究擴大兩地證券期貨從業人員資格互認範圍；四是監管端，深化全鏈條監管協作，共同防控跨境風險。

這一系列舉措全方位打通了資本、機構、人才的雙向流動路徑，推動兩地市場從產品互聯走向生態融合。香港作為連接內地與全球的超級聯繫人，將藉此進一步鞏固離岸人民幣業務優勢，吸引全球長期資本配置中國資產。政策釋放的信號十分明確：中央始終將香港作為國家金融開放的核心門戶，持續為香港注入制度紅利，鞏固其不可替代的國際金融中心地位。

第三，香港根本優勢在於背靠祖國的戰略縱深。香港能夠在全球金融動盪中保持穩定，最核心的護城河，是「一國兩制」下背靠祖國的獨特定位，這是日韓乃至新加坡等其他金融中心都無法複製的優勢。

中國內地作為全球第二大經濟體，為香港提供了堅實的經濟基本面與流動性保障。從互聯互通機制持續注入的長期資金，到國家自主可控的產業體系提供的價值支撐，再到14億人口的內需市場基本盤，都讓香港金融市場擁有了獨立於美元敘事的價值錨點。

不同於韓國半導體企業高度依賴美國訂單，香港上市的中資科技、製造企業既有全球市場佈局，更有國家產業戰略與內需市場作為底層支撐，估值邏輯不完全受華爾街擺佈。這種多元化的價值支撐，正是香港抵禦外部衝擊、抵禦國際投機資本狙擊的關鍵緩衝。

這道由國家基本面構築的護城河，是日韓、新加坡等經濟體永遠無法複製的核心優勢，也是香港在全球金融動盪中始終保持穩健的根本底氣。

制度優勢與國家後盾——是國際金融中心的終極競爭力

2026年夏天的這場金融風波，清晰展現了美元霸權體系下依附型經濟體的被動處境：無論是用AI泡沫直接收割，還是用匯率政策軟性綁架，最終的風險都會由外圍國家承擔。韓國散戶的血淚教訓、日本被「友誼」綁架的無奈，本質都是缺乏金融主權與戰略縱深的必然結果。

判斷一個國際金融中心的真正實力，從來不是看牛市時漲得有多快，而是看風險來臨時能不能站得穩。反觀香港，審慎的監管原則守住了風險底線，成熟的市場結構提升了抗衝擊能力，而背靠祖國的獨特定位，則提供了最堅實的長期支撐。不同於新加坡等區域金融中心，香港擁有內地龐大經濟體量、產業體系與政策支持的直接賦能，這是無法複製的核心競爭力。

隨着兩地金融協同持續深化、離岸人民幣生態不斷完善，香港不僅是動盪全球中的資金避風港，更將成為全球資本配置中國資產、參與中國式現代化進程的核心樞紐。在國家高水平對外開放的進程中，香港必將持續發揮獨特優勢，不斷鞏固提升國際金融中心地位，作出屬於香港的時代貢獻。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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