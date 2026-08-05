筆凱．傑語｜「一門技能走天下」時代結束　年輕人就業路在何方？

筆凱．傑語｜郭凱傑



AI的興起無疑加劇了青年就業的不確定性；8月2日舉行的首場2026年《施政報告》及香港第一個五年規劃地區諮詢會中，就有不少市民對初級職位受到影響、青年失業增加表達擔擔憂。「讀什麼就做什麼」的線性路徑早已不再穩固，而表面上青年的選項似乎還在變多——既可以跨學科進修、又可以遠端工作、用各種工具提升效率——但歸根究底，這些選項並沒有自動轉化成清晰的職業出路。當此之際，青年反而感到更迷茫：到底哪個方向才是自己真正想走而且走得遠的路？



學生能力轉化爲市場價值有鴻溝

教資會最新公布的2024/25學年數據也在勾勒出同一個現實。八大學士學位畢業生的全職就業比例由前一年的70.8%下跌至67.7%，選擇繼續升學的比例則由16.8%上升至18.6%，就業不足率亦由4.2%升至6.1%。數字本身不算極端，卻反映出市場節奏轉慢，更多畢業生選擇先暫避、再進修，或者在兼職與全職之間徘徊。青年失業率長期高於成年人口，求職壓力在受自動化影響較大的行業更為明顯。

近年大學各種跨學科的學位叫得震天價響，進修機會亦不少，但當學生真正要腳踏實地找工作時，卻常常發現這些漂亮概念跟眼前的職位聯繫不上。課程名稱愈來愈新、組合愈來愈多，學生卻仍要面對一個實際問題：僱主到底需要甚麼？這些能力能否轉化成市場上的價值？

這正是應用學科變得越來越重要的原因。未來產業的增長已不是抽象的口號。例如，數據中心的建設與營運、晶片研發、人工智能相關的基礎設施，都在帶動實質的人力需求。以華為香港研究所為例，短短數年間團隊由約百餘人擴展至500多人，當中過半持有博士學位，也在持續招聘晶片、人工智能與軟件工程方面的研發人才。反觀一些較通用、重複性高的文職與行政工作，則無可避免被自動化逐步取代。與此同時，無論是應用學科還是其他領域，科技迭代的速度都讓單一學位的「保質期」明顯縮短。以前讀一個專業，很多人覺得可以一生無憂；現在不少專業都受到衝擊，絕大多數都做不到「一門技能走天涯」，轉行幾乎變成必然，持續進修自然必不可少。

生涯規劃需更貼近真實行業

目前的生涯規劃，往往未能有效引導青年對準這些未來產業。雖説教育局多年來推動生涯規劃教育，絕大部分學校目前都有兩名或以上受訓教師負責統籌；然而，負責生涯規劃的老師很多時候本身也要教書，工作量已不輕，對校外急速變化的掌握自然有限。結果是，學生從不同渠道聽到不少跨學科、人工智能的說法，卻較少得到清晰的路徑說明：這個方向具體有多少職位、需要什麼技能？入行門檻在哪裏？進修與就業之間如何銜接？資訊與現實之間出現落差，迷茫便容易加深。

要改善這個情況，生涯規劃就必須更貼近真實行業。老師需要有定期接觸業界的機會，而不是只靠講座與書面資料。院校與企業亦要更着力把跨學科落地，讓學生在學習過程中就能看到具體可走的路，而不是停留在概念層面。而在個人層面，青年早已發現一個學位不再保證一生的事實，持續學習就成為了重中之重。政府須持續加強再培訓與進修支援，例如優化資助機制、推動業界與院校合作的持續培訓，讓青年有更清晰、可負擔的路徑去更新技能。

青年需要的，從來不只是更多選擇，而是更清晰、可走的路。地圖既然已經改變，我們便要重新學習如何閱讀它。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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