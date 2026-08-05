來稿｜Fun Coffee以反詐騙之名行詐騙之實——強攻香港終遭絕地反擊

來稿作者：謝柏梁



東南亞跨國詐騙持續迭代，早已擺脫粗陋的網絡誘騙模式，轉向「正規化、公益化、生活化」的高端包裝，其中越南Fun Coffee投資騙案最具代表性，成為強攻香港遭絕地反擊的驚險案例。這場牽涉9,400萬港元、近400名市民受害的騙局，核心套路可概括為：咖啡為表，虛幣為底；上市是假，造勢是真；反詐是假，詐騙是真；馬拉松是假，藝人站台是真；超高利潤是假，吸血汗錢是真。整套運作模式層層偽裝、環環相扣，精準拿捏普通市民的投資盲點與心理弱點。本文對比JPEX虛擬貨幣騙案，剖析新一代針對中老年保守投資群體的收割套路，揭示跨國詐騙的迭代隱患與社會警示。



偽裝到極致的新騙局

咖啡外衣下的龐氏陷阱

2025年末，Fun Coffee正式進駐香港，不同於藏身暗網、無實體依託的傳統詐騙平台，該集團刻意開設線下門店與辦公場地，以越南萬畝咖啡園實體產業為宣傳核心，營造「實體經營、穩健投資」的假象，徹底打消大眾戒心。為快速打開市場、塑造品牌公信力，平台開啟全方位造勢：對外吹噓即將跨國上市，推出「上市前置稀缺投資」概念，謊稱早期投資者可坐享巨額分紅；對內打造公益人設，在宣傳海報、線下活動中高掛反詐標語，喊出「遠離網絡詐騙、穩健實體理財」的口號，上演以反詐之名行詐騙之實的荒誕戲碼。

與此同時，平台以城市馬拉松賽事、公益嘉年華等正能量公眾活動為流量幌子，鋪開線下宣傳網絡，同時邀請不知底細之本地藝人站台出席、拍攝宣傳素材。藝人的公眾影響力，讓這場商業包裝徹底洗白，普通市民、中老年群體紛紛相信其正規屬性。而支撐整個騙局運轉的核心誘餌，是高達222%的年化利息，遠超市場所有正規理財產品收益；憑藉這一離譜高息，平台短期內瘋狂吸金。根據8月4日警方記者會最新數據，受害市民達370人，其中一半以上為50歲左右的人群。他們大多擁有穩定積蓄、投資風格保守，深信「實體產業無風險」，對虛擬貨幣資金盤的運作漏洞一無所知，最終陷入精心佈設的龐氏陷阱，不少人畢生積蓄付諸東流。

記者臥底直擊實況

假象崩塌的真實細節

在平台風光造勢、大量市民瘋狂入局之時，香港媒體察覺諸多反常漏洞：正規實體投資不可能承擔數百倍的超高回報，上市傳聞毫無官方公示，所謂咖啡產業盈利從無真實數據支撐。為還原騙局真相、揭露底層運作黑幕，有記者潛入Fun Coffee內部投資社群、參與線下招商說明會、跟隨代理走完整套投資流程。

臥底過程中，記者發現平台話術高度套路化、針對性極強。面對中老年投資者，代理絕口不提虛擬貨幣轉賬、資金盤運作，只反覆強調「越南咖啡穩賺不賠、即將上市暴富」；面對年輕投資者，則渲染區塊鏈套利、跨境資本運作概念，誘導用戶頻繁入金、升級會員、發展下線。更為諷刺的是，線下門店隨處可見反詐宣傳海報，工作人員一邊向市民科普防騙知識，一邊遊說客戶投入巨額資金，雙面操作的欺詐屬性暴露無遺。記者核實後確認，平台從未開展任何咖啡種植、加工、銷售的真實經營，所有收益均來自新投資者本金，是典型的拆東牆補西牆騙局。

一位女士的34.6萬美元（約270多萬港元）全部化為烏有，害己及人，痛不欲生。另有多名中年苦主表示，自己正是被平台的「反詐人設」迷惑，認為敢公開宣傳反詐的企業絕非騙局，加上有實體門店、大型公眾活動背书，徹底放棄防範心理。不少人傾盡半生積蓄參與投資，最終面臨血本無歸的結局，部分家庭因此爆發矛盾，生活陷入困境。這些真實案例，徹底撕碎了Fun Coffee的偽善包裝，也讓公眾看清專屬中老年群體的精準收割套路。

證監警方聯動絕地反擊

三部曲斬斷跨國騙鏈

記者臥底曝光海量內幕、苦主紛紛報案求助，拉開了Fun Coffee騙局破局的序幕，隨後香港證監會、警方接續行動，形成「媒體曝光、監管預警、警方偵查」的經典反詐三部曲，完成對這場大型騙局的絕地反擊。

媒體調查報道發布後，香港證監會迅速啟動專項核查，成為打擊騙局的關鍵樞紐。2026年7月13日，證監會正式將「Fun Coffee GCM Project」列入可疑投資項目名單，發布權威風險警示，明確指出該平台無任何香港金融投資牌照，依託虛擬貨幣規避監管，投資模式存在重大欺詐風險，參與者極大概率全額虧損。官方定調徹底打破市場僥倖心理，大量未深套的投資者及時止損，有效遏制損失進一步擴大，也為後續警方執法提供了堅實的監管依據。

監管警示落地後，香港警方商業罪案調查科即刻接手案件，啟動全方位偵查，並於2026年8月4日下午4時召開官方記者招待會，公開披露全案最新、最完整的偵查細節，釋出多項關鍵增量資訊，徹底還原這宗跨境偽裝式詐騙案的完整輪廓。

警方記者會正式確認，成功拘捕一男五女共六名本地核心骨幹，年齡介乎20餘歲至40餘歲，主要負責香港地區招商講座、社群運營、下線拓展及資金代收，是平台收割香港受害者的直接執行團隊，目前全部涉案人員已被扣留調查。

此外，警方於記者會揭露平台隱藏作案細節：整個投資體系全程隔離正規金融渠道，強制要求受害者透過虛擬貨幣轉賬入金，刻意隱匿真實資金流向，方便幕後境外團隊洗錢、分潤與卷款跑路。平台所有所謂「咖啡營業利潤、上市估值收益」皆為虛構，100%依靠新受害者本金支付舊人利息，是結構完整、套路成熟的跨國龐氏騙局。截至記者會公布數據，警方已凍結多筆涉案資金，持續追查境外幕後操控團隊與資金流向，全力為受害者追討損失。

同類案件對比與深層警示

新一代東南亞詐騙的進化隱患

縱觀香港近年JPEX大案與各類東南亞跨國詐騙，Fun Coffee的欺詐迷惑性與針對性更勝一籌，暴露了新一代跨國詐騙的精準升級趨勢。被譽為「香港幣圈刑案第一案」的JPEX虛擬貨幣騙案，是香港近年規模最大、涉案人數最多的虛擬資產詐騙大案，與今次Fun Coffee案形成極具參考價值的經典對照。JPEX於2023年「爆雷」，截至終局偵查完結，累計錄得超2,700名受害人報案，涉案金額高達16.1億港元。

放眼整個東南亞詐騙賽道，越南、泰國、馬來西亞輸港的傳統詐騙，普遍沿用JPEX式純網絡、純投機套路，僅以虛擬貨幣、外匯套利為單一噱頭，多為遠程網絡運作。而Fun Coffee突破傳統詐騙的邊界，創新「境外註冊、香港落地、全域造勢、公益洗白」的全新模式，將詐騙徹底生活化、平民化。相較JPEX直白的投機誘惑，Fun Coffee「以反詐行詐騙、以公益做掩護」的反套路設計，更具隱蔽性與迷惑性。同時，相較JPEX偏重流量吸金，Fun Coffee具備更嚴密的傳銷式層級分佣體系，以發展下線、拉新返利為核心生存邏輯，擴散速度更快、滲透社群更深，覆蓋人群更廣，是東南亞跨國詐騙全面升級的標誌性案例。

是次Fun Coffee跨境詐騙案，憑藉極致的偽公益、偽實業包裝，精準收割香港中年投資群體，成為近年東南亞輸入型詐騙升級的典型樣本。而案件最終得以曝光、偵破、阻截，依靠「記者臥底揭黑、證監會及時預警、警方跨境聯合執法」的完整反詐三部曲，成為香港公私聯動打擊新型隱蔽詐騙、絕地反擊的成功案例。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任，也是在港遭受過網絡詐騙的受害者之一。



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