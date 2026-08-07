仲點論政｜國家的環保貢獻值得正視

仲點論政｜劉仲恒醫生



近來多套電視旅遊節目，都介紹位於新疆沙漠腹地、環形布局、鋪滿太陽能板的全國單體規模最大電化學獨立儲能電站。這座再生能源電站設有196個儲能單元與730個電池艙，滿電可儲存400萬千瓦時電力，足以供烏魯木齊數十萬戶家庭一日所需，有效降低對化石燃料發電的依賴。



國家的崛起既是和平發展，亦兼顧環保。單看電動車普及程度便能窺見一斑，中國新能源汽車零售滲透率已突破60%。筆者在內地搭乘出租車，遇上的大多是電動車。國家在環保領域成績斐然，難怪有海外分析師提及，倘若中東局勢惡化、霍爾木茲海峽受阻，面對連串衝擊，中國會展現出超乎預期的強大韌性，這是本土電氣化產業深耕25年累積的成果。

軍工與科技領域，國家近年持續強調「獨立自主」，而能源層面實現自主同樣舉足輕重。美伊爆發衝突，從數據推算，中國理應是受創較深的經濟體之一。哥倫比亞大學全球能源政策中心資料顯示，中國約45%至50%原油進口取道霍爾木茲海峽，近三分之一液化天然氣源自海灣地區。然而，衝突隱憂浮現後，事實證明中國抵禦風險的能力遠勝數據預期。高盛僅輕微下調中國2026年經濟增長預測0.2個百分點，為亞太區調幅最低，足見能源自主的重大價值。

毫無疑問，中國是環保治理的成功範例，證明國家層面推行有效政策減排切實可行。中央環保政策方向清晰，自「十五」規劃起，歷份五年規劃均訂立可再生能源發展目標，持續為官員與企業劃定工作重心。國家主席習近平高度重視生態保護，核心主張可概括為「綠水青山就是金山銀山」，目標透過統籌山水林田湖草沙系統治理，推動綠色低碳高質量發展，建設美麗中國。

極端天氣愈發頻繁，我們都能切身感受到氣候變化與全球暖化帶來的惡果。國家在環保事務投入良多，成果有目共睹，相關貢獻理應獲得重視。值得探討的是，其他國家若有志推動環保，能否借鑒中國模式？筆者持正面看法，但各國必須善用長遠規劃；能源轉型無法一蹴而就，需要政府堅持持續布局。就算遭遇政黨輪替，長期環保方針不宜動搖，環保建設需要大量基礎設施投入，離不開具遠見的長期規劃。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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