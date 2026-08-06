來稿｜索130萬留學遭拒公審父母　考生缺的是出路還是腳踏實地？

來稿作者：賴泳恩



JUPAS聯招放榜前夕，網上爆出一宗極具爭議的家庭風波：一名應屆文憑試考生因要求父母資助約130萬港元赴英留學遭拒，憤而在網絡論壇「公審」父母，並以「價錢好合理」等理由為自身訴求辯護。事件迅即引發全城熱議，網民幾乎一致批評此等「啃老」行徑。討論父母應否支持子女出外留學之前，首先必須面對的核心問題是：這名學生所追求的，究竟是真正的求學機會，還是對「異地生活」的想像與嚮往?



留學或是對英國生活方式的浪漫想像？

香港作為全球教育樞紐，其高等教育水平長期位列國際前列。根據QS世界大學排名，香港擁有五所百強大學，學科覆蓋廣泛，學歷認受性極高。反觀英國，雖有牛津、劍橋等頂尖學府，但在精英階梯之外，大量二、三線院校的教學質素參差，其「含金量」與「成本效益」均存極大疑問。

以涉事學生提出前往利茲（Leeds）升學為例，其理由是避開倫敦等學費與生活成本高昂的地區，再以先修「基礎課程銜接學位」方式降低整體開支。此安排本質上已反映出在個人成績與財務條件限制下的次優選擇。利茲只有三所大學，其中，利茲大學（University of Leeds）為唯一進入QS全球排名的院校，位列第77名。利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）及利茲三一大學（Leeds Trinity University）則均未見於QS排名。在此背景下，本港擁有多所國際知名學府卻未被納入考量，反而選擇到英國利茲升學，難免令人質疑其動機是否真屬「升學規劃」，抑或更接近對英國生活方式的浪漫化投射。

海外留學不是唯一的「翻身」途徑

該名學生的第二層迷思，在於其呈現出明顯的「路徑依賴」：彷彿在文憑試受挫後，唯有依靠父母資助赴英方能「翻身」。然而，筆者自身的學經歷正好否定此種單一思維。當年筆者應考香港高級程度會考，成績未如理想，只能修讀副學士課程，其後憑努力銜接至香港城市大學與牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）聯辦的銜接學士學位。畢業後投身職場，全職工作，以自身勞力累積儲蓄，再成功考入城市大學法律博士課程，最終成為執業律師。本港其實有大量相似例子：年輕人靠自身努力、循序漸進完成學業與職涯發展，而非將「海外留學」視為唯一的「翻身」途徑。

從家庭財政角度審視，父母拒絕資助並非「守財」，反而展現出理性的風險管理。根據本港銀行近年發布的「全球生活質素」及「世代差距」調查，香港家長為子女支付國際教育的龐大開支，已嚴重侵蝕其退休儲備，相關比例遠超健康水平。對許多中產家庭而言，130萬港元絕非小數目。調查亦顯示，逾六成受訪者已預期退休後不會獲得子女的經濟支援。當代父母深知，若為子女的「海外教育夢」掏空老本，將使自身在醫療與長期護理等晚年保障上承受沉重風險。

父母的拒絕不是對教育的「吝嗇」

另外，涉事學生的言行，則反映出「極度自我中心」與「權利化」的心態：他將父母的資產視為自己理所當然應得的「權利」，而非父母基於愛與能力所作出的「選擇」。坊間因此形容其行為為「啃老當提款機」。此現象絕非偶然，本港中產父母普遍奉行「再窮不能窮教育」的觀念，自子女年幼起便提供密不透風的物質供應與保護網，補習、遊學、興趣班從不間斷。長期的「過度保護」使部分子女將「需求」與「權利」混為一談，忽略金錢是父母以勞力換取的血汗結晶。當供給首次受阻，他們不懂得體諒，反而以「公審」方式進行情緒勒索，將家庭關係工具化，折射出年輕一代在責任感與界線感上的嚴重匱乏。

父母的「拒絕」，不應被視為對教育的「吝嗇」，反而是一劑苦口良藥，逼使年輕人從不切實際的「英國夢」中醒來。香港的教育機會從不匱乏，真正缺乏的往往是腳踏實地、自我負責的心態。與其讓父母的晚年成為子女留學夢的陪葬品，不如讓年輕人先在香港這片土地接受歷練。唯有如此，他們日後手中的學歷，才真正具備無可取代的份量。

作者賴泳恩是執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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