來稿｜構建香港特色跨境協同創科金融體系　讓初創走出「死亡谷」

來稿作者：王妮娜博士



翹首期盼數月，維港紐帶創科基金在上周終於迎來首單基金投資落地。這是香港特區政府創科創投基金（ITVF）優化計劃下內地機構作為GP設立的首個基金，規模為6億元。這標志着香港自此在中國多層次創科金融體系中開啟了一條新的融合路徑。毋庸置疑，未來將有更多香港初創企業受惠此輪財政資金支援創科產業發展思路的革新。對於香港特區政府而言，接下來如何全方位聯動，構建香港多層次跨境協同創科金融體系，以適配全球科技競爭加劇背景下，中國科技自立自强戰略發展需求？



創新金融工具助初創融資

必須注意到，中國正在建立一個由各級政府、地方財政資金、市場化私募股權資本以及各類金融機構共同參與的多層次創科金融體系。基金化運作模式已成為創科產業投資核心載體。香港應進一步完善政府引導基金的宏觀引領作用，明確引導基金職能與舵手角色。維港紐帶創科基金的落地充分證明，政府引導基金在實操層面不僅可行且可繼續行多幾步。

未來需要鼓勵更多金融工具創新，在原有的金融支持工具基礎上，增加股債聯動、貸款擔保基金等多元化融資渠道，滿足初創企業不同生命周期的金融需求。創科初創企業普遍具有「輕資產、高風險、周期長、評估難」的特點，在間接融資的世界裏，尋求傳統銀行信貸可濃縮為兩個字：難、貴。加强香港與內地的金融聯動，有必要推動政府與政策性金融機構牽頭，建立專門針對跨境創科企業的多層次風險共擔機制。

在早期（種子期）可加大概念驗證基金與種子配對基金支援，通過公共擔保基金提供風險背書，鼓勵金融科技評估知識產權（IP）及高校成果轉化價值。企業成長期可引導商業銀行與中資、外資金融機構開展「投貸聯動」與優惠利率貸款，結合股債混合融資工具，緩解規模化前的資金壓力。至於公司進入成熟期與上市，港交所近年來對上市規則進行改革，不少創科企業已充分利用18A（生物科技）與18C（特專科技）上市章程接軌國際資本市場。未來港交所是否會推出更多支持初創企業的直接融資政策？大家拭目以待。

撬動耐心資本與投後賦能

政府引導基金重在示範與引導，而市場化私募股權基金（PE/VC）則是多層次創科金融體系的主力軍。如何創新更多合作模式，形成「內地國有資本/產業資本 + 市場化專業GP + 香港國際金融力量」的出海架構？不僅需要政策層面引導，更需要深入投資和產業場景一綫，探索出適合香港與内地規則對接的產、研、投聯動機制。未來北都建設何不成為實驗田，大膽創新趟出一條教育科技人才一體化發展的藍海？

財政資金引入市場化機制發揮「耐心資本」角色，撬動市場力量投早、投小、投硬科技。在投資落實後，初創企業要真正走出死亡谷還需要有效的投後管理支援。因而政府如何引導私募基金不僅提供資金，更為初創企業輸入產業鏈資源、應用場景及管理經驗，推動「資本投融資」向「長期科創生態建設」升級，也是未來特區政府在GP考核以及投資機制設置上需要不斷迭代的領域。

暢通跨境通道與引入龍頭

要讓香港真正發揮國家科技自立自強中的超級聯絡人作用，還須完善跨境金融和稅收配套政策，以釋放外資與民間資本的創科投資活力。未來還需進一步放寬內地資本與香港創科資本在硬科技、數字經濟、生命健康等領域的雙向投資限制，暢通QFLP/QDLP等跨境投融資通道，便利科研資金與創科資本在滬港、粵港之間的流通。

不少高校創科孵化體如HK Tech 300旗下的初創企業渴望通過吸引大型科技龍頭企業成為投資人，獲得產業賦能。因而特區政府可加大吸引科技龍頭企業旗下投資機構的定向吸引力度，讓它們直接設立或參與創科產業基金。大型企業擁有的完備供應鏈、生產要素與市場管道，能為香港高校孵化的實驗室項目提供寶貴的應用落地場景，讓它們成為投資人有助於縮短原創科研成果進入產業應用場景的時間，形成鏈主企業 + 創科基金 + 初創企業共生共榮的良性生態。

從單純的財政撥款到1：3配比的跨域聯合基金，香港創科金融與內地機構的深度聯動，標誌着我國創科金融體系正走向要素互通、生態共築的新階段。未來，通過不斷完善財政資金的基金化運作、構建貸款擔保與風險共擔機制、啟動私募股權與跨境雙幣基金、放寬制度約束，香港必將更精准地發揮其源頭創新策源地與雙向出海超級聯絡人的獨特定位，為國家整體科技競爭力的提升注入源源不斷的金融與創新勢能。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

