陸人龍、張翠容｜把機場島與大嶼山打造成「亞洲日內瓦」

來稿作者：陸人龍、張翠容



香港正就五年規劃展開諮詢，當中一個備受關注的方向，正是「深化國際交往合作，拓展全球合作網絡」。諮詢文件明確提出，要充分發揮香港「一國兩制」優勢和國際城市地位，深化與不同地區及國際組織的交往合作，提升香港作為國際聯繫樞紐和高水平對外開放平台的功能；並要吸引更多國際組織、多邊機構、企業和人才來港發展，提升香港在國際議題、國際仲裁、專業標準、會議展覽及全球治理中的參與度和影響力。這段文字清楚指出方向：香港未來不應只滿足於「聯繫內地與世界的橋樑」，更要主動成為國際組織匯聚、全球治理議程生成的節點。本文的核心觀點是，關鍵已不在願景本身，而在於政府能否將其轉化為具體、可操作的發展方案——善用既有城市發展基礎與基建優勢，例如機場島等策略空間，系統性打造國際組織集聚的平台，避免政策停留於原則層面。



正是爭取國際組織落戶黃金時機

從國際格局看，現在正是爭取國際組織落戶的黃金時機。美國總統特朗普今年1月簽署備忘錄，正式指示行政部門退出66個國際組織，當中包括31個聯合國體系機構及35個非聯合國組織，涵蓋氣候、發展、人權及區域合作等多個領域。這是二戰以來美國對多邊體系最系統性的疏離行動之一，聯合國教科文組織、世界衛生組織、《巴黎協定》等機制近年都先後受到衝擊。當美國持續收縮多邊參與，全球治理體系便出現真空，也為其他行為者留下更大的話語空間。

與此同時，中國在國際組織體系中的角色持續上升。今年11月，2026年APEC峰會將於深圳舉行，是中國時隔12年、第三度擔任東道主。粵港澳大灣區今年成為亞太經濟合作聚焦的舞台，香港作為大灣區內唯一的普通法及國際化城市，理應在這波區域外交熱潮中扮演更積極角色。

國際格局的這種此消彼長，正好為香港提供了難得的窗口——當西方主導的多邊機制出現鬆動、中國影響力持續擴大，香港作為連接中西的獨特平台，正是承接更多國際組織、多邊機構落戶的理想時機。

機場島及大嶼山具稀缺條件

吸引國際組織長駐，最重要的往往不只是政策誘因本身，而是空間、交通與生活配套是否到位。其中一個值得關注的地方就是機場島及大嶼山一帶，恰好集齊香港最稀缺、也具競爭力的條件。

就以機場島為例子，根據早前公布的藍圖，SkyTOPIA整體規模較原訂計劃擴大一倍，總預算高達1,000億元，涵蓋200公頃水域的機場港灣、遊艇泊位、海濱長廊，以及全港首個空運鮮活市集和藝術廊總匯，項目預計於2026至2031年間陸續落成，被機管局形容為驅動香港經濟增長的重要引擎。多項配套設施亦有序推進，包括2027年啟用的藝術珍品倉儲設施Sky Storage，以及亞洲博覽館二期預計於2028年投入使用。

若香港只把SkyTOPIA視為一個海濱消閒與遊艇旅遊項目，未免低估了它可以承載對香港和國家發展的戰略功能。事實上，這片正在急速擴容的空間，恰恰可以配合香港整體對外開放的政策方向，成為吸引國際組織進駐的重要載體。

首先是聯通能力。機場島直接連接香港國際機場，並經港珠澳大橋通往珠海、澳門及大灣區西岸，形成獨特的區域樞紐地位。其次，島上已具備甲級商業樓宇、國際級酒店、亞洲博覽館等會展場地，以及正在擴建的休閒娛樂設施；毗鄰的東涌新市鎮亦持續發展，未來可為國際人材提供一個更完整的居住、工作與生活圈。機場島的聯通能力還會進一步提升。有智庫近月建議，興建直接連通港深機場的「機場聯絡線」，延伸規劃中的港深西部鐵路，把香港機場終點站由洪水橋延伸至機場本身，並經深圳寶安機場接入國家高鐵網絡。

一旦落成，機場島將不再只是香港的對外門戶，而是整個大灣區、以至國家高鐵網絡的重要節點——這正是國際組織、跨國企業總部及全球會議所倚重的關鍵條件：空鐵樞紐交匯、會展設施集聚、高端商務與生活配套完善，並能讓各國與內地專家高效匯聚交流，成為香港對外開放的新接口、國際組織的新據點、全球治理議程的新平台。

當這類功能累積至一定規模，對空間、配套及制度承載的需求亦將相應提升，屆時西大嶼山及交椅洲一帶，正可作為下一階段的戰略延伸空間，與機場島形成分工互補，進一步鞏固香港作為國際組織與全球治理節點的角色。

國際組織絕非只是「掛牌機構」

吸引國際組織進駐並非空想或「空中樓閣」，而是多個城市長期採取、並證明行之有效的發展策略。

日內瓦就是最成熟的案例。截至2023年底，日內瓦州共有38個國際組織，當中24個簽有總部協議並享有稅務優惠；這些機構連同駐地代表團，共提供逾36,000個就業崗位。

這些數字說明，國際組織絕非只具象徵意義的「掛牌機構」，而是能夠實實在在帶動城市的高端就業、稅收基礎、會展消費、本地人材培養及國際人才聚集的制度資產。瑞士政府亦視此為長期國策，並持續投放公共資源鞏固「東道國」地位。

香港有國際級機場、有大橋、有基建、有法治與國際仲裁等軟實力的制度底蘊，亦有國家戰略層面的政策支持，相信將吸引不同類型的國際組織，例如國際人道主義及慈善機構，落戶香港；眼下欠缺的，只是更主動、更具想像力的空間規劃與政策部署。

當然，除了場地及相關配套設施等硬件條件外，政府亦須同步提升制度安排、專業人才、服務支援及國際網絡等軟實力。儘管後者並非本文的主要討論範圍，特區政府仍應加強與中央政府的溝通協調，爭取政策支持，並建立主動、系統化及跨部門的招攬與支援機制，扭轉過往零散、被動的個案式爭取模式。

這不只是回應香港「深化國際交往合作，拓展全球合作網絡」的政策方向，更是香港在「一國兩制」和《基本法》下重塑其亞洲世界城市地位、把機場島與大嶼山打造成連接世界與國家的智識前哨的關鍵一步。

作者陸人龍是香港大學中文學院名譽副教授、香港大學學術聯絡部名譽課程總監，大中華研究所召集人；作者張翠容是香港資深新聞工作者，曾服務於西方及華文媒體，其後以獨立記者身份活躍於國際邊沿的第三世界。



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